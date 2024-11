El insólito regalo que Armie Hammer recibió de parte de su madre por su cumpleaños: “Mis tarjetas de crédito no iban a cubrir ese monto”

Tras las escandalosas acusaciones que lo alejaron del centro de la escena por varios meses, Armie Hammer parece estar listo para regresar. Y, en su afán por mostrarse simpático y próximo al público, parece haber decidido brindar algunas declaraciones en un podcast que no dejan de despertar cierta curiosidad. Así, este lunes, el actor invitó a su madre a sumarse a la conversación y, juntos, dieron a conocer el extraño regalo que recibió de su parte cuando cumplió 38 años.

El protagonista de Llámame por tu nombre y su progenitora, Dru Hammer, repasaron viejas anécdotas familiares en The Armie HammerTime Podcast. Allí, durante la charla, la mujer inició la particular conversación. “Hablemos de lo que te regalé para tu cumpleaños este año”, disparó ella. “Llamé a Armie y le dije: ‘Armie ¿qué te gustaría para tu cumpleaños este año?’, y él me dijo: ‘No lo sé, tal vez dinero, lo que sea’. Fue en ese momento que le propuse: ‘Creo que voy a regalarte una vasectomía ”, reveló la madre de la estrella.

En ese momento, el actor intervino en la charla para detallar la experiencia. “Fui a la consulta con un médico y le dije: ‘Vengo a programar una vasectomía’”, recordó Hammer, que también contó que le pidieron que llenara varios papeles antes de hablar con un especialista. “ Me dijo: ‘¿Seguro que querés hacerlo?’ Y yo le respondí: ‘Tengo dos hijos preciosos, pero no quiero tener más hijos. Estoy listo para hacerlo ’”, contó Hammer, haciendo referencia a su hija Harper, de 9 años, y a su hijo Ford, de 7, fruto de su matrimonio con Elizabeth Chambers. “Intentan disuadirte, pero yo fui muy claro: ‘No van a convencerme; ya estoy hecho, estoy bien’”, aseguró él.

Tras la consulta, le pidieron que pagara la intervención, lo que provocó una interacción muy incómoda con la recepcionista del centro médico, ya que cuando la mujer le consultó si el tratamiento lo cubría su obra social o lo iba a pagar con tarjeta de crédito, Armie le dijo a la mujer: “Mis tarjetas de crédito no van a cubrir ese monto. La va a llamar mi madre, porque lo va a pagar ella”.

“Ella estaba concentrada escribiendo y mirando hacia abajo, y de repente levantó la vista y dijo: ‘¿Qué?’, a lo que yo le respondí: ‘Sí, mi madre me lo regaló por mi cumpleaños’”, continuó Hammer. “Fue uno de esos momentos en los que te das cuenta que estás hablando de algo que nunca antes habían oído. Así que sí, mi madre me regaló una vasectomía por mi cumpleaños”, culminó.

Un divorcio particular

En julio de 2023, Hammer se separó de su esposa y madre de sus niños. Además de establecer una módica cuota alimentaria, acordaron compartir la custodia física y legal de sus dos hijos. El actor le deberá pagar a la madre de sus hijos un total de 1500 dólares por mes en concepto de manutención. Sin embargo, cada seis meses tanto Hammer como su ex tendrán que presentar sus estados financieros actualizados y se abrirá la posibilidad de solicitar una revaluación de los pagos. También trascendió que ambas partes acordaron renunciar a la manutención conyugal.

Además de las cuestiones legales y financieras, el acuerdo incluyó algunos puntos más que a los padres les resultaron trascendentales dejar por escrito. Por un lado, si bien Hammer no quería que los niños aparecieran en las redes sociales de ninguno de sus dos padres, Chambers ganó la pulseada: se comprometieron a publicar fotos de los niños, pero con discreción, haciéndolo de una “manera cuidadosa y apropiada”. Pero eso no es todo: como los dos coinciden en que “no es lo mejor para los niños menores tener dulces constantemente”, decidieron hacer un pacto de “cero dulces” en sus casas.

También se supo que en los documentos figura que ni Armie ni Elizabeth presentarán a sus hijos “un nuevo interés romántico a menos que él o ella haya tenido una relación significativa y exclusiva con esa persona durante al menos 6 meses”.

Chambers solicitó el divorcio el 10 de julio de 2020, después de una década de matrimonio, citando “diferencias irreconciliables” como la causa de la separación. Poco después, Hammer se vio envuelto en un escándalo de abuso sexual que incluía acusaciones de violación y canibalismo, aunque el fiscal de distrito de Los Ángeles se negó a procesarlo después de asegurar que no había pruebas suficientes para acusarlo de un delito.

