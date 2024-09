El lamento de David Schwimmer por rechazar el rol que podría haberlo convertido en estrella de cine: “Me generó un conflicto interno”

Escuchar

David Schwimmer, conocido por su icónico papel como Ross Geller en Friends, reveló recientemente uno de los mayores arrepentimientos de su carrera: haber rechazado un papel para protagonizar una exitosa película que hubiese cambiado el rumbo de su recorrido en el cine.

Durante su participación en el podcast Origins with Cush Jumbo, el actor explicó cómo esta decisión tomada en 1997 modificó el curso de su vida profesional de manera rotunda y reflexionó sobre ello. En un momento clave de su trayectoria, justo en la cima de la fama que le otorgaba la sitcom que protagonizó junto a Jennifer Aniston, Matthew Perry y Courteney Cox, Schwimmer fue considerado para interpretar el rol de Jay en la película Hombres de negro , que terminó convirtiéndose en un fenómeno de taquilla mundial . El papel, finalmente, quedó en manos de Will Smith.

Sin embargo, debido a compromisos previos y a su enfoque en dirigir su primera película, Since You’ve Been Gone, el actor decidió rechazar el papel. La oportunidad de trabajar en aquella producción finalmente recayó en Smith y Tommy Lee Jones, quienes incrementaron su estatus de superestrellas gracias a la película, mientras que Schwimmer siguió siendo mayormente reconocido por su trabajo en televisión.

Jennifer Aniston y David Schwimmer, coestrellas de la serie Friends

El actor de Friends admitió en el podcast que, en retrospectiva, la elección de rechazar el papel fue un paso que probablemente afectó al desarrollo de su carrera. “Acababa de terminar de filmar El funebrero (1996), mi primera película con Gwyneth Paltrow, y había grandes expectativas, aunque luego no se concretaron ”, explicó. Y detalló: “Fue una especie de fracaso, pero había grandes expectativas y el estudio, que era Miramax, quería cerrarme un contrato de tres películas a un precio fijo y yo dije que lo haría si conseguía dirigir mi primera película”.

Según el actor, la compañía aceptó que él dirigiera en 1998 Since You’ve Been Gone a cambio de protagonizar esas tres películas para el estudio. El debut como director de Schwimmer iba a contar con actores de la Lookingglass Theatre Company, con sede en Chicago, de la que él mismo fue cofundador. “Todos estos actores eran desconocidos, pero básicamente los iba a poner en el mapa. Todos mis mejores amigos en mi compañía de teatro renunciaron a sus trabajos para poder estar en la película durante el verano, que iba a ser un rodaje de seis semanas en Chicago”, relató.

David Schwimmer hizo un repaso de los logros de su carrera como actor Archivo

Mientras se preparaba para este proyecto, el intérprete recibió aquella oferta que pudo haber cambiado su vida y que nunca olvidó. “Estábamos en preproducción, contratamos a todo el equipo, todo estaba en marcha, y fue entonces cuando me ofrecieron participar en Hombres de negro”, explicó. “ Me generó un conflicto interno, porque mis vacaciones de verano con Friends era de cuatro meses. Tuve un paréntesis de cuatro meses y Hombres de negro iba a rodarse exactamente cuando yo iba a dirigir esta película con mi compañía ”, sumó.

A dos décadas de aquel llamado telefónico, Schwimmer dice que todavía no está completamente seguro de haber tomado la decisión correcta, aunque insiste en que priorizó el proyecto que había estado planeando con sus amigos de la compañía teatral. En este sentido, el actor recalcó que considera importante “seguir el propio instinto”. Y agregó: “ Soy muy consciente de que Hombres de negro me habría convertido en una estrella de cine. Si ves el éxito de esa película y esa franquicia, pienso que mi carrera habría tomado una trayectoria muy diferente ”, mencionó.

A lo largo de los años, Schwimmer habló en varias ocasiones sobre cómo su fama como Ross Geller afectó a su carrera. Si bien ha tenido papeles en películas y en el teatro, nunca logró la misma transición exitosa al cine que algunos de sus compañeros de Friends.

El actor dirigió múltiples proyectos desde que hizo su debut como director en 1998, pero el interrogante respecto a la posibilidad de convertirse en una figura con presencia en el cine fuera de la televisión quedó latente tras rechazar aquel proyecto.

