El nuevo amor de Bella Hadid y los motivos por los que se aleja de las pasarelas

A los 27 años, Bella Hadid se siente bien en este momento de su vida. Así lo contó la modelo en una entrevista con Allure publicada esta semana. Y su bienestar no tiene que ver con trabajar más que nunca para marcas, diseñadores y grandes firmas de la industria de la moda, sino todo lo contrario.

Bella, hermana pequeña de la también famosa top model Gigi Hadid (29 años), está pletórica porque acaba de empezar una nueva y tranquila vida en Texas, Estados Unidos, con el que ya ha definido como su pareja, el cowboy Adán Bañuelos, de 35 años. Así que Hadid, que en 2018 fue incluida en la lista de Forbes como la octava modelo mejor paga del mundo al embolsar 8,5 millones de dólares en un año, lo que quiere ahora es centrarse en lo que le da alegría: “Y dejar atrás lo que no”, según admite en la entrevista.

Ese objetivo, dice, incluye dar un paso atrás en su carrera como modelo. “Después de 10 años de modelaje, me di cuenta de que estaba poniendo mucha energía, amor y esfuerzo en algo que, a la larga, no necesariamente me lo estaba devolviendo”, explica a la revista norteamericana. En cambio, Bella Hadid asegura que su nueva vida en Texas es diferente de como era antes. Ha encontrado un núcleo de amigos con los que pasa el rato y se lo pasa “mejor”, sin sentir que tiene que hacer “demasiado” cuando se trata de prepararse para una noche de fiesta con ellos. “Por primera vez no voy a poner una cara falsa. Si no me siento bien, no iré. Si no me siento bien, me tomo un tiempo para mí”, confiesa. “Y nunca he tenido la oportunidad de hacer eso o de decir eso antes. Ahora, cuando alguien me ve en fotos y dice: ‘Se la ve feliz’, es porque realmente lo soy. Me siento mejor. Mis días malos de ahora son como mis días buenos de antes”, reconoce después.

A sus 27 años, Hadid ha desfilado para algunas de las grandes casas de la industria, como Chanel, Marc Jacobs o Givenchy. También lució el famoso vestido Coperni en la semana de la moda de París, en 2022, que fue pintado con aerosol en su cuerpo en vivo en la pasarela, protagonizando un momento viral que se vio en todo el mundo. Sin embargo, nada de eso le ha llenado del todo.

En el último año, la modelo ha estado trabajando mucho en su salud mental y física, después de que en agosto del año pasado confesara a sus 60,7 millones de seguidores de Instagram que había superado la enfermedad de Lyme tras padecerla por diez años. “Han sido más de 100 días de tratamiento, pero todo ha valido la pena si puedo tener una vida repartiendo amor y siendo capaz de ser verdaderamente yo misma, por primera vez en la historia”, confesó entonces. Describió la experiencia como “confusa”, pero que también le había ayudado a cuestionarse sus privilegios. “Vivir en este estado y empeorar con el tiempo mientras trataba de enorgullecerme a mí, a mi familia y a las personas que me apoyan, me había afectado de una manera que no puedo explicar. Estar tan triste y enferma con tantas bendiciones, privilegios, oportunidad y amor a mi alrededor fue posiblemente lo más confuso de la historia”.

Apenas unos meses antes, publicó un vídeo en TikTok en el que admitía que no estaba siendo un año fácil y que su trabajo tenía mucho que ver con su malestar. “Odio mirarme al espejo o hacerme fotos porque me dan ganas de vomitar cuando me veo. Años y años de esto. Lo estoy arreglando, lo intento, pero es difícil ser modelo de profesión y, al mismo tiempo, verme de esta manera”. También se sinceró, en enero de 2022, sobre la depresión que la acecha desde hace años y por la que en ocasiones no podía ni mandar mensajes de texto a su madre ni a su médico, sino que solo les respondía con una fotografía. “Estaba pasando por un dolor físico y mental insoportables y debilitantes y no sabía por qué. Eso ha ocurrido durante los últimos tres años de mi vida”, relató.

Desde entonces, Bella decidió mudarse a Texas, donde ha comenzado una nueva relación con Bañuelos -antes de él mantuvo una relación con el cantante The Weeknd y con el diseñador gráfico Marc Kalman― y ahora está centrada en el lanzamiento de su primera colección de fragancias, Orebella. Esta línea, que incluye tres aromas y estará disponible a partir de este 2 de mayo, está diseñada para usarse directamente sobre la piel y nació de su “amor por mezclar y combinar aceites esenciales”. Según explica a Allure, solía visitar una tienda de alimentos saludables cerca de la granja de su familia, en Pensilvania, y mezclaba aromas de aceites esenciales con glicerina hasta que encontraba una combinación que sentía especial, como algo propio. “No quería simplemente poner en el mercado algo que fuera otro producto u otro perfume; era algo que ya me apasionaba mucho y ya no quería quedármelo para mí”, comentó.

El portal especializado Celebrity Net Worth estima la fortuna de Bella en 25 millones de dólares, así que, en principio, puede permitirse de sobra tomarse un descanso de las pasarelas y de los photocalls para dar rienda suelta a esta nueva vocación de perfumista. De su nuevo novio, Bañuelos, se sabe que es una estrella dentro del mundo de la equitación. Su padre, Acensión Banuelos, fue el primer mexicano-estadounidense en ser incluido en el Salón de la Fama de la Asociación Nacional de Caballos de Corte, y él siguió sus pasos al ser incluido en 2017.