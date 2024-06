El romántico video de la escapada de Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey a Italia: “Amor de mi vida”

Escuchar

Isabel Macedo y su esposo, Juan Manuel Urtubey , disfrutaron de una escapada romántica a Italia . La pareja viajó a Europa para asistir a la boda de unos amigos y aprovechó la ocasión para vivir el verano boreal a puro sol y playa.

Durante su estadía, la actriz y el político se dedicaron a relajarse y compartir momentos especiales, dejando en claro el fuerte vínculo que los une. A través de las redes sociales, la actriz compartió con sus seguidores postales y un video en el que se los ve a ambos bailando, muy enamorados, en un escenario de ensueño.

“Amor de mi vida”, fue la frase que el exgobernador salteño dedicó a su esposa en los comentarios a la publicación, donde se los ve bailar al aire libre, agarrados de la mano y que la actriz rotuló con un emoji de corazón.

Otras fotografías muestran a la pareja disfrutando de la belleza y la tranquilidad de distintos parajes italianos mientras se toman un descanso de sus respectivas responsabilidades profesionales. Esta escapada romántica no solo les permitió celebrar el amor de sus amigos, sino también disfrutar de su pareja.

Los admiradores de la actriz celebraron con entusiasmo las publicaciones llenando los comentarios de mensajes de cariño y admiración. “Siempre tan lindos, que nunca muera ese gran amor”, escribió una usuaria. “El amor en su máxima expresión, ¡se los ve tan felices y auténticos!”, sumó otra fan, mientras otra seguidora agregó: “Como cuando recién se conocieron, ¿te acordás? ¡Qué bellos, por favor!”

Macedo también subió a su Instagram varias instantáneas de su paso por las playas italianas, especialmente desde Taormina, frente al mar Jónico, donde no sólo tomó sol y descansó, sino también disfrutó de exquisitos manjares.

La actriz de 48 años, que es mamá de Belita y Julia junto al político, también enseñó algunas imágenes de la boda a la que asistieron. “Con amor desde Noto, Italia. Un evento soñado y un diseño impresionante”, escribió en otra publicación.

Un año intenso

El viaje de la pareja al Viejo Continente llega después de un período de gran actividad profesional para la actriz, que trabajó en la serie Margarita, producida por Cris Morena y secuela de Floricienta. La ficción se rodó en Uruguay y se estrenará por la plataforma MAX.

La estrella de este “cuento hecho serie” es la hija de Floricienta, Margarita, interpretada por Mora Bianchi, una joven artista que surgió de Otro mundo, el semillero de talentos de Morena. La serie cuenta con algunos personajes de la historia original, como la propia Macedo y Graciela Stefani, quienes le dan continuidad a sus personajes de villanas, mientras que Mery del Cerro, Rafael Ferro y Julia Calvo se suman a la trama junto a un nuevo elenco de jóvenes promesas. La entrega no cuenta con la participación de Florencia Bertotti, la heroína de la primera versión. Aquel protagonismo será cedido a Margarita, su hija de ficción.

Con su participación en Margarita, la secuela de Floricienta, Isabel Macedo regresó a la actuación: se puso otra vez bajo las órdenes de Cris Morena Guillermo Dranuta

Con motivo del rodaje de la serie, Macedo se instaló meses atrás en Montevideo junto a su familia, después de 7 años de vivir en Salta. En una charla con LA NACIÓN a finales del año pasado, la actriz había hablado sobre esta nueva etapa en su vida: “Yo quería seguir actuando, incluso embarazada de Belita. Trabajé en Sandro de América y en una película, Franklin, que se estrenó el año pasado, pero fueron cosas tranquilas, que me llevaron poco tiempo. Yo sabía que Margarita era un proyecto muy exigente, pero siempre supe que tenía que hacerlo. Un día, mientras estaba esperando que me confirmaran si realmente iba a participar de Margarita o no, llevé al colegio a Belita y en el pasillo de la escuela empezó a sonar por todos los parlantes ´Haz que tu cuento valga la pena´, la canción que yo cantaba en Floricienta. Se me puso la piel de gallina y me puse a bailar. Todas las maestras salieron de las clases re emocionadas, fue muy lindo. Cuando me llegó la propuesta para mí la respuesta era sí o sí”.

