Su despedida estuvo a la altura de la fidelidad de los seguidores que supo cosechar a lo largo de su carrera: miles de personas se acercaron este viernes a despedir los restos del líder de The Pogues, Shane MacGowan, mientras su féretro recorría las calles de Dublín. Sus amigos, Johnny Deep y Nick Cave fueron algunos de los seres cercanos que lo homenajearon, luego, en la iglesia Santa María del Rosario de Tipperary, el condado natal del músico.

A aquel poblado, ubicado a unos 160 kilómetros al suroeste de Dublín, se acercaron el exlíder del partido de izquierda irlandés Sinn Fein, Gerry Adams y el actor de Game of Thrones y Queer as Folk, Aidan Gillen. Ambos le dedicaron emotivas palabras al músico, que murió a los 65 años en Dublín, el jueves 30 de noviembre, a causa de una enfermedad que afectó su cerebro. Se pudo ver, además, a través de la pantalla gigante montada en el lugar, el discurso que le dedicó Bono, líder de U2. También acudió a la ceremonia el presidente irlandés Michael D. Higgins.

Johnny Depp fue uno de los encargados de llevar el féretro de su gran amigo Captura de video

Sin embargo, los momentos más emotivos estuvieron a cargo de dos de sus amigos más íntimos. Depp fue uno de los encargados de llevar el féretro, confeccionado en mimbre, cubierto de rosas rojas y con una fotografía en blanco y negro del cantante. Además, el protagonista de La leyenda del jinete sin cabeza fue el encargado de leer la primera Oración de los Fieles, con la que todos los presentes encomendaron a Dios el alma de MacGowan.

Cave, en tanto, brindó una sentida e impecable interpretación de “A Rainy Night in Soho”, uno de los éxitos de The Pogues, que formó parte de Rum, Sodomy, an the Lash, el álbum que la banda editó en 1985.

La cantante irlandesa Imelda May también protagonizó uno de los momentos más comentados del funeral cuando interpretó, acompañada por Declan O’Rourke y Liam Ó Maonlaí, “You’re the One”, la canción que MacGowan grabó junto con Moya Brennan en 1994.

De las lágrimas y la emoción, los presentes pasaron al baile, que sirvió en parte para exorcizar la pena y para rendirle tributo a un músico que hizo del juego y la ironía su sello personal. Ocurrió cuando Glen Hansard y Lisa O’Neil brindaron una poderosa versión de “Fairytale of New York”, la canción más famosa de MacGowan.

El cantautor había sido hospitalizado recientemente después de que le diagnosticaran encefalitis. “No sé cómo decir esto, así que solo voy a decirlo. Shane, que siempre será la luz que tengo ante mí y la medida de mis sueños y el amor de mi vida y el alma más bella y hermoso ángel, y el sol y la luna y el principio y el fin de todo lo que me es querido, se ha ido para estar con Jesús y María y su hermosa madre, Therese”, anunció su esposa, Victoria Mary Clarke, en su cuenta de Instagram el 30 de noviembre. Y añadió: “No hay forma de describir la pérdida que siento y la nostalgia por una más de sus sonrisas que iluminaron mi mundo. Vivirás en mi corazón para siempre”.

Depp leyó la primera Oración de los Fieles, con la que todos los presentes encomendaron a Dios el alma de MacGowan Captura de video

Clarke, de 57 años, estuvo al lado de MacGowan durante más de tres décadas , a pesar de que se casaron recién en 2018. En los últimos meses, la periodista irlandesa venía compartiendo actualizaciones sobre el empeoramiento de la salud de su marido, a quien le habían diagnosticado encefalitis, una afección poco común y potencialmente mortal que hace que el cerebro se inflame, en diciembre de 2022, según informó Sky News.

Sin embargo, desde hacía muchos años que la salud del artista se venía debilitando a raíz de su abuso de las sustancias y el alcohol. En noviembre, Clarke pidió a los fanáticos que rezaran por su esposo mientras él luchaba contra la afección desde una cama de la unidad de cuidados intensivos en el hospital. Solo unos días antes, había compartido otro mensaje desgarrador acerca de su estado. “El amor es lo más hermoso y poderoso que podemos experimentar como humanos, pero el amor también puede resultar doloroso, especialmente si tenés miedo de perder a una persona o cualquier otra cosa que amás”, manifestaba su mujer. Desde 2015, MacGowan estaba en silla de ruedas después de sufrir una fractura de la pelvis en una caída.

MacGowan buscó llevar el poder de la música folklórica irlandesa a la escena del rock, con sus escritos basados en la literatura, la mitología y la Biblia. Con una actitud punk, recuperó sonoridades de la tradición celta. Era nacionalista y apoyaba al IRA, más allá de haber sido criado y de vivir en Londres.

