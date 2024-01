Emma Roberts también asistió al estreno en Nueva York de Feud: Capote vs. The Swans y lo hizo con un total look blanco: un chal de plumas de avestruz sobre un vestido de la colección Otoño 2022 de Giambattista Valli. La actriz complementó con aros de diamantes de Joseph Saidian and Sons, un clutch de Judith Leiber y zapatos de Jimmy Choo

ANGELA WEISS - AFP