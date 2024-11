“¡Es una mentirosa!”: las redes estallaron contra Nicole Kidman por no hacerse cargo del famoso meme del que es protagonista

Nicole Kidman y Tom Cruise conformaron una de las parejas más veneradas de Hollywood y también una de las más enigmáticas. El misterio que los envolvía, lejos de aplacarse, se agigantó tras su separación. El hermetismo al que se sujetaron, siempre con la omnipresente cienciología custodiando cada uno de sus pasos, y la decisión de sus hijos adoptivos, Isabella y Connor, de quedarse con el actor de Top Gun, no ayudaron a despejar las incógnitas. Mucho menos, una imagen que mostraba a la protagonista de Moulin Rouge saliendo de los tribunales, con los brazos en alto en señal de triunfo y liberación, tras haber firmado los papeles de divorcio.

Esa foto, que supuestamente corresponde a 2001, en la que se la ve luciendo una blusa estampada, pantalones capri y zapatillas, se convirtió en uno de los memes más utilizados y en el que parecía ser el único apunte certero de cómo se sintió la actriz luego de dejar atrás aquel matrimonio de 11 años . Sin embargo, parece que no era tan certera ni tenía nada que ver con aquella situación. Sin embargo, esta semana la actriz se negó a hacerse cargo de ella. “¡Esa imagen no es de verdad!”, aseguró la intérprete de 57 años. “ Es una captura de una película. No fue tomada de mi vida real . ¡Conozco esa imagen!”, indicó Kidman en una entrevista publicada esta semana en la edición británica de la revista GQ, aunque no especificó a qué film pertenecía.

Los dichos de Kidman despertaron una catarata de mensajes en las redes sociales. Indignados, cientos de usuarios la acusan de ser “una mentirosa” y de no querer hacerse cargo de un momento crucial de su vida. Es que al leer que aquella imagen era la captura de una de sus películas, miles de personas de todo el planeta se hicieron una “exhaustiva investigación” y llegaron a la conclusión de que en ninguno de los films lució un atuendo similar.

“Bien, acabo de investigar esto en profundidad y no solo no especifica qué película era, sino que ninguna de sus legiones de fanáticos tiene siquiera una hipótesis sobre qué película podría haber sido. Así que me siento seguro al concluir que está mintiendo y que realmente es una foto de un paparazzi posterior al divorcio ”, escribió un usuario de X en una publicación que ha obtenido más de 1 millón de visitas.

Nicole Kidman y Tom Cruise conformaron una de las parejas más misteriosas de Hollywood Getty Images - WireImage

“¡Es una mentirosa! No recuerdo una película en la que ella apareciera totalmente sin maquillaje y sin peluca”, respondió otro, a lo que un tercero agregó: “Además, ¿en qué película aparecería vestida con esas zapatillas y ese atuendo?”. “Yo también lo busqué y me di por vencido porque ninguna de las películas en las que participó en 2001 usa ropa de ese estilo”, añadió un cuarto.

Sin embargo, otros defendieron a Kidman, argumentando que se podría tratar de una “escena que fue borrada” del corte que finalmente llegó a las salas. “Tiene que ser mentira, pero disfruto la idea (como la única alternativa posible que se me ocurre) de que las fotos sean material no utilizado de cuando se suponía que ella haría En carne viva”, escribió un usuario, haciendo referencia al thriller psicológico de Jane Campion que iba a encabezar y, finalmente, encontró a Meg Ryan como protagonista.

A pesar de que el tiempo pasó y cada uno pudo rearmar su vida, el misterio sobre aquella relación que los unió -y sobre todo, acerca del rol que desempeñó la cienciología dentro de aquella unión y posterior separación- sigue siendo tabú para ellos, a la hora de brindar entrevistas. Son contadas las veces en que la actriz brinda detalles sobre aquellos tiempos. Y cuando se refiere a aquellos momentos, siempre elige transitar por caminos poco polémicos.

En 2001, la actriz le dijo al presentador David Letterman sobre su divorcio: “Bueno, ahora puedo llevar tacos”, en una obvia alusión a la baja estatura del actor de Misión Imposible. No fue hasta 2012 cuando se explayó un poco más. Fue en DuJour Magazine. “Me enamoré locamente, apasionadamente. Hubiera ido a los confines de la tierra por él”, explicó. También remarcó que, debido a la presión mediática en general, y al acoso de los paparazzi en particular, estaban “en una burbuja”: “Solo nosotros dos. Nos volvimos muy dependientes el uno del otro”. La ruptura, tal como ella misma confesó, “fue un shock”. “Me tomó mucho tiempo recuperarme”, relató.

La pareja de actores se separó luego de haber protagonizado Ojos bien cerrados Reuters

En una reveladora entrevista que concedió hace casi tres años a la revista Tatler, la actriz reveló por primera vez los motivos por los que adoptó junto a Cruise a Isabella y Connor. En 1990, poco después de la boda, sufrió un primer aborto, y la pesadilla volvió a repetirse en 2001 durante el proceso de divorcio. “No se habla lo suficiente de la pérdida por un aborto natural. Es un dolor inmenso para muchas mujeres”, contó. Kidman es ahora madre de dos hijas junto al cantante Keith Urban. Cruise se casó con la actriz Katie Holmes y se divorció; con ella tuvo una hija, Suri.

Los actores se conocieron en el rodaje de Días de trueno, de Tony Scott, y se casaron el 24 de diciembre de 1990, con Dustin Hoffman como testigo, en una capilla en Telluride, Colorado, donde la pareja poseía una cabaña. “Recuerdo que estaba tan nerviosa... Tom llegó en un Porsche, salió del coche, caminó y yo estaba como... ‘¡Wow!’. Mi mandíbula cayó. Luego tuve que ir a la audición delante de Tony Scott”, rememoró Kidman hace un tiempo sobre el día en que conoció a quien sería su marido.

Durante 11 años, los actores se prodigaron en halagos. “Nuestro matrimonio tiene nueve años ahora [en 1999] y hemos superado la fecha de los fatídicos siete primeros años. Cuando también eres amado por tus defectos, estás realmente a salvo. No sé qué haría sin Tom. Estamos tan unidos que cada uno termina las frases del otro. Nos entendemos sin hablar”, decía Kidman. “Cuando leí el guion de Jerry Maguire lloré por la última línea, que decía: ‘Me completas’. Es exactamente lo que siento por Nic”, agregó Cruise.

A pesar de que desde su separación cada uno rearmó su vida, siguen sin hablar sobre los motivos que los llevaron a separarse AP

Pese a estas declaraciones, algunos medios de comunicación de los Estados Unidos no dejaron de insinuar que su matrimonio era solo una fachada para ocultar la supuesta homosexualidad de Cruise e impulsar la carrera de Kidman. La pareja, harta de esos comentarios, acudió a los tribunales, donde ganó varias demandas.

La versión oficial es que sus carreras profesionales los separaron. Dos años antes, Nicole Kidman y Tom Cruise se reunieron en la pantalla para una película histórica, el último trabajo de Stanley Kubrick, Ojos bien cerrados, un rodaje agotador de 400 días que marcó el final de su historia de amor.

