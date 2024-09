Franco Mercuriali, nuevamente internado por una infección: “Fiebre, fuerte dolor de panza y la pierna incendiada”

Escuchar

Esta semana, los espectadores de TN de Noche se sorprendieron por la ausencia de Franco Mercuriali. Recén este jueves, el conductor explicó el motivo que lo mantiene alejado de la pantalla: en un mensaje que compartió en su cuenta personal de Instagram, reveló: “ Estoy internado desde el lunes. Por eso no estuve esta semana en TN ”.

En el mismo mensaje, que acompaña una fotografía en la que se lo ve recostado en la cama de una de las salas del Sanatorio Finochietto, agregó: “La bacteria que me afectó la pierna el año pasado reapareció con los mismos síntomas. Fiebre, fuerte dolor de panza y la pierna incendiada. Esta vez los antibióticos parecen actuar más rápido. Espero pronto estar recuperado y que no sea tan duro como el año pasado ”.

A principios de noviembre de 2023, el conductor debió permanecer internado durante diez días por una infección en una pierna, y tras recibir el alta médica también compartió la noticia en las redes sociales. Allí, contó que debido a que la bacteria se resistió al tratamiento con antibióticos, después de varios días de preocupación y dolencias, su cuadro comenzó a evolucionar de manera favorable.

A través de un video que compartió en Instagram, Mercuriali en aquel momento explicó que la infección que padeció “fue muy, muy grande”, a la vez que aclaró que todavía debía tomar los cuidados pertinentes para que se reduzca el cuadro de “inflamación” aparejado al proceso infeccioso.

“Quedó una inflamación grande que va a tomar un tiempo de recuperación. No me esperaba algo así. No sé cómo pasó ni por qué. Pasó”, expresó el periodista en la publicación en redes. Y agregó: “Estoy agradecido a los médicos que me atendieron con tanta paciencia y a mi familia que estuvo al lado mío apoyándome y dándome todo su amor. A ustedes, gracias por todos los mensajes. Me conmovieron mucho y me llenaron de energía, así que se los agradezco de corazón”, manifestó dirigiéndose a sus seguidores.

Antes de reintegrarse a su labor en la conducción, Merculiari le contó a Mario Masacessi, en TN Central: “Fueron diez días de internación y los médicos hablaron de una bacteria muy fuerte, también estaban preocupados porque no se esperaba que demoraran tanto los antibióticos en combatirla. Vos entrás con una infección en una pierna y de pronto estás diez días internado sin saber por qué, y sin conocer el origen de la bacteria, ni por qué te tocó, qué hiciste, qué no hiciste”, explicó primero el periodista.

En relación con cómo empezaron los síntomas, Mercuriali detalló cómo fueron las jornadas previas a su internación. Contó que ese fin de semana tuvo un encuentro con su equipo de trabajo. “Nos juntamos, jugamos al tenis, al paddle, teníamos un evento con todo TN de noche y Re Despiertos, y yo lo asocié a la comida, me empecé a sentir afiebrado y el domingo tuve muchos vómitos y mucha fiebre, más de 39.4. Con una guardia médica que vino a casa me dieron un analgésico y antitérmico, una inyección, y me sentí mejor. El lunes a la mañana fui a la radio y me empecé a sentir mal”, relató a continuación.

Al llegar al centro médico, sintió un dolor en el tobillo. “Cuando me saqué el pantalón, digo ‘Me duele el pie’, y ya tenía una infección grande, que llegó a alcanzar desde el tobillo a la rodilla”, recordó. Y agregó: “Los médicos dicen que la causa puede ser desde la picadura de un mosquito, un corte, un golpe o que la bacteria la podés tener, y vos mismo te contagiás; la pregunta es por qué el sistema de defensa no actuó frente a esa bacteria. Podría haber sido una infección de dos o tres días y listo, pero acá no pasó eso”.

“Ahora estoy muy bien, y estuve muy bien atendido. La evolución empezó cuando la fiebre empezó a bajar. Tengo todavía la pierna muy inflamada y ahora los medicamentos harán que se vaya desinflando. Estoy caminando, con dolor, pero me puedo mover por la casa tranquilo. Que vuelva a la normalidad la pierna puede tardar dos semanas más, no está claro”, precisó.

