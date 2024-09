Janet Jackson recordó el día en el que una parte íntima le quedó totalmente expuesta ante la Reina de Inglaterra: “No podía creerlo”

Escuchar

Las actuaciones en el entretiempo del Super Bowl siempre despiertan algún tipo de polémica, pero claramente hubo una actuación que generó mucha más discordia que las demás: la que protagonizaron Janet Jackson y Justin Timberlike. En ese caso, el problema no fue la utilización del playback ni una cuestionable performance. El problema fue de vestuario: en medio del show, el exnovio de Britney Spears le arrancó a su colega la parte superior de su vestido y dejó al descubierto uno de sus senos. Seguramente, esa situación, que de cierta manera terminó incluyéndola en una “lista negra” de artistas no es un recuerdo grato para la hermana de Michael Jackson. Sin embargo, el podio de situaciones más vergonzosas lo ocupa otra de sus actuaciones, en la que quedó, literalmente, con el trasero al aire ante la mismísima reina de Inglaterra .

En una entrevista publicada recientemente por British Vogue, la cantante admitió que el percance que sufrió durante el Super Bowl no fue el “error de vestuario” más vergonzoso de su carrera. La idea del artículo era recordar con la cantante algunos de los looks más emblemáticos de su carrera. Y cuando le mostraron el atuendo que usó para los shows de su álbum Rhythm Nation 1814 y la ceremonia en la que se la incluyó en el Paseo de la Fama de Hollywwod, Jackson lanzó una carcajada.

Janet explicó primero que el look estaba inspirado en el libro de Ray Bradbury Fahrenheit 451, ya que su camisa tenía una placa plateada en el cuello, y explicó que agregó mucho más metal al atuendo con la ayuda del diseñador de moda Bill Whitten. “Él hizo un trabajo maravilloso, un trabajo hermoso. Pero hay una historia divertida sobre este atuendo”, adelantó.

Y entonces, relató: “Estaba actuando para la Reina Isabel de Inglaterra, cantando ‘Rhythm Nation’. Y en la parte de la coreografía en la que me pongo en cuclillas, mis pantalones se abrieron justo en la hendidura del trasero. No podía creer lo que había pasado. Pensé: ‘Oh, Dios mío’. Y entonces comencé a sentir aire allí atrás, así que supe que realmente había sucedido ”.

Janet agregó que tuvo mucho cuidado de nunca darle la espalda a la Reina para no “mostrarle” su trasero a la monarca, y que por eso dejó de lado la coreografía y simplemente cantó mirando hacia adelante.

Lo que ocurrió durante el Super Bowl

Hace dos décadas, el show del Super Bowl fue pensado para atraer a una audiencia más joven. Sin embargo, en 2003 el beso entre Madonna y Britney en los MTV Video Musica Awards puso en guardia a la NFL, que no quería ese tipo de sorpresas. “El show del Super Bowl debía ser limpio, familiar y, por sobre todo, no debía enojar a nadie”, explica Rachel Abrams, periodista de The New York Times, en el documental Malfunction, que analiza con perspectiva histórica y mirada feminista el escándalo que vivió la cantante. Así llegó la idea de sumar a Timberlake, un ídolo joven sin escándalos previos.

Janet Jackson y Justin Timberlake durante el polémico show del Super Bowl Frank Micelotta

Sin embargo, durante la presentación Timberlake le quitó una parte del vestuario a Jackson y dejó expuesto lo que muchos consideraron un pecho desnudo, pero en realidad tenía un protector amplio en el pezón. En su momento fue tildado de accidente, pero el documental deja en claro que era parte de una coreografía que había sido preparada para sorprender.

El momento en el que uno de los senos de la cantante queda al descubierto AP

“Hubo una conversación entre los artistas, los responsables de vestuario y sus asistentes en la que coincidieron en que era una buena idea... Pero nada salió bien”, dijo en el documental Sally Frattini, exvicepresidenta de MTV. El escándalo fue inmediato y llegó a cambiar la manera en la que se transmiten los eventos en vivo en los Estados Unidos: ahora se toman unos segundos de diferencia para poder censurar malas palabras o quitar imágenes ofensivas. El incidente pegó fuerte en la carrera de la cantante, quien nunca pudo volver a recuperar los niveles de fama y aceptación que había logrado en una sólida carrera musical de dos décadas de longevidad. Timberlake, sin embargo, salió ileso, perdonado tanto por la industria y los medios de comunicación como por la sociedad.

