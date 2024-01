escuchar

Hubo un tiempo en el que las estrellas de Hollywood no tenían otra opción que esconder sus asuntos complicados bajo la alfombra. A pesar de que, como todo ser humano, llevaban vidas imperfectas, nada debía filtrarse ni a la prensa ni al público para no empañar sus imágenes de dioses en la tierra. Por suerte, los tiempos cambiaron y las celebridades cada vez tienen menos reparos en contar aquellas cosas que, al ser dichas, terminan hermanándolos con el resto de los mortales.

Una de las actrices que no hace el más mínimo esfuerzo por mostrarse perfecta es Jessica Alba. La protagonista de Sin City: la ciudad del pecado contó hace algunos años que su hija mayor, Honor, había comenzado terapia. Ahora, dio a conocer que mantienen sesiones conjuntas y reveló el motivo por el que tomaron acudir a un especialista: se peleaban demasiado .

La intérprete de 42 años indicó que cuando su hija, que ahora tiene 15 años, tenía 11, sintió que no podía lidiar con ella y que había alcanzado el límite de sus fuerzas. “Nos pasábamos todo el día discutiendo sobre cosas que en realidad no tenían ninguna importancia. Y lo que yo pensaba era: ‘¡No quiero vivir así!´ No quería que hubiese una brecha entre nosotras”, explicó en una entrevista publicada por Real Simple.

“Creo que la terapia te vuelve más compasivo y permite una mayor conversación cuando hay malentendidos o interferencias. En mi caso, voy a terapia para poder ser más amable con las personas con las que no siempre estoy de acuerdo, porque quiero ser feliz. Todavía quiero convivir y no quiero vivir enojada, irritada o molesta con personas que no piensan como yo. Quiero poder vivir en armonía con todos ”, indicó.

“No es fácil en estos días, pero muchos somos empáticos y asumimos los sentimientos de los demás. Yo me considero empática y tengo que tratar de crear un espacio seguro para mí, para poder estar bien con las cosas que están fuera de mi control. Los acontecimientos actuales son muy oscuros en este momento. En última instancia, todos queremos las mismas cosas: experimentar amor y alegría, y sentirnos valorados y seguros. Si pudiéramos ponernos de acuerdo en eso, entonces podríamos trabajar en lo que debe suceder para que eso sea una realidad para todos. Pero no todo el mundo tiene la idea de que todo el mundo merece estas cosas, y esas personas son las que se lo ponen difícil”, explicó.

Jessica Alba junto a su hija Honor Marie Warren Getty Images

Luego, la actriz recordó cómo fue que sus dos hijas, Honor, de 15 y Haven, de 12 años, fruto de su matrimonio con Cash Warren, comenzaron a asistir a terapia. “ Cuando Honor tenía 11 años nos la pasábamos discutiendo todo el tiempo por cosas poco importantes. Y entonces, llegó un punto en el que pensé: “¡Yo no quiero vivir así! Esto no es divertido’ . Como su madre, cuando digo algo, ella lo escuchará como una discusión o como si yo intentara controlarla. Quería que hubiera alguien que pudiera explicar las cosas de una manera en la que yo no podía. Lo que le dije a Honor fue: ‘Quiero ser una mejor madre para vos, y este es tu espacio para hablar básicamente sobre todo lo que te enoja que yo haga’”.

Según señaló, el resultado fue positivo: “Me puso en jaque. Me encontré diciendo: ‘Sí, es cierto que hago eso. Lo siento. Voy a trabajar en eso’. También le dio un poco de perspectiva: le sirvió para entender que yo no soy la mala de esta película, solo estoy ejerciendo mi rol de madre. Quería llegar a ese punto y funcionó. Y el terapeuta me permitió ver que es natural que los niños no estén de acuerdo con sus padres y, como madre, no siempre se trata de tener razón o ser racional en ese momento. Es un proceso y no soy perfecta ”.

“La terapia es una herramienta muy valiosa para ayudarte a procesar tus sentimientos. ¡De eso se trata este asunto! Te hace hablar sobre lo que te pasa y descubrir las cosas que no te hacen sentir bien o que pueden resultar confusas, o simplemente las que te hacen feliz. Cuando hacés ese descubrimiento, podés repetir los comportamientos que considerás buenos y encontrar las reacciones que deseás redirigir”, sumó.

