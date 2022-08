Johnny Depp vuelve a dirigir una película tras 25 años con Al Pacino como productor

A pocas semanas del final de juicio que lo enfrentó a Amber Heard, Johnny Depp regresa al cine. Luego de protagonizar aquel mediático litigio, el protagonista de Piratas del Caribe traza un plan para volver a la pantalla grande y, entre los proyectos que surgen tímidamente, se encuentra uno en el que se sentará en la silla de director.

Durante las últimas horas, se confirmó que Depp realizará un largometraje llamado Modigliani. Se trata de un drama biográfico basado en la figura del pintor italiano, Amedeo Modigliani. Un dato muy importante a tener en cuenta, es que Al Pacino será uno de los productores del film, que aún no tiene una tentativa fecha de estreno .

Johnny Depp

Tomando como punto de partida la pieza teatral de Dennis McIntyre, que será adaptada al cine por Jersy y Mary Kromolowski, Modigliani transcurre en 1916. Ambientada en las calles de París, la acción avanza a lo largo de 48 horas, en las cuales el protagonista atravesará una serie de episodios que serán clave en su consolidación como una de las figuras más importantes de esa época y lo transformarán en una leyenda del arte.

A través de un comunicado que acompañó el anuncio de este proyecto, Depp escribió: “Me siento increíblemente honrado, de llevar con genuina humildad a la pantalla la vida de Modigliani. Se trata de una saga de enormes penas, pero también de un eventual triunfo, y de una historia de vida con la que todos los espectadores podrán sentirse identificados”. De momento, aún se desconoce si Depp también protagonizará el largometraje.

Modigliani marca la vuelta de Depp a la dirección a 25 años de su última película. En 1997, él protagonizó, escribió, produjo y realizó The Brave, un largometraje para el que contó con la actuación de Marlon Brando, con quien tenía una excelente relación.

Depp y Pacino ya trabajaron juntos en el pasado en el film Donnie Brasco, un título que los encontró delante de cámara.

El otro proyecto que marca la vuelta de Depp es el recientemente anunciado Jeanne du Barry, una pieza dirigida por Maïwenn. Según consignó el sitio Deadline la película cuenta la historia de la última amante real de Luis XV en la corte de Versalles. La mujer, de clase trabajadora, comienza a hacer uso de su inteligencia y encanto para subir en la escala social. Rápidamente, capta la atención del monarca, quien desconoce su condición social y ambos se enamoran perdidamente.

Johnny Depp como Luis XV (Foto: Why Not Productions)

Why Not Productions presentó la primera imagen donde se ve a Depp en la piel de Luis XV. En la foto posó de perfil, con los ojos vendados, el cabello blanco y maquillaje blanco. Además, vistió con uno de los típicos atuendos que usó el monarca del siglo XVIII. El ex Willy Wonka coprotagonizará la cinta con la mencionada Maïwenn, quien interpretará a Jeanne du Barry. Estarán acompañados por Benjamin Lavernhe, Pierre Richard, Melvil Poupaud, Noémie Lvovsky, Pascal Greggory e India Hair. Este film aún no tiene una fecha confirmada de estreno, pero se estima que llegará a las pantallas en 2023.