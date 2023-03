Kevin Bacon y Kyra Sedgwick: un matrimonio que cumplió 35 años y que tiene la receta para seguir funcionando

escuchar

Kevin Bacon y Kyra Sedgwick cumplieron 35 años de casados. La pareja no sólo comparte la vida y el hogar junto a sus dos hijos, Travis y Sosie, sino que también comparte el trabajo, ya que esta dupla coincidió en el set en más de una oportunidad. Mientras esperan el estreno de una nueva película, este querido matrimonio reveló cuáles son las claves para llevar tantos años juntos.

“Siempre hemos sido el mayor apoyo y admiradores del otro”, dice Kyra Sedgwick, que recientemente dirigió a su esposo en Space Oddity, un drama sobre un joven que sueña con escapar a Marte después de una tragedia y que llegará a los cines estadounidenses el próximo viernes.

Kevin Bacon y Kyra Sedgwick están casados desde hace 35 años y tienen dos hijos GROSBY GROUP - LA NACION

Además del apoyo y la admiración mutua en el ámbito laboral, la actriz y directora aseguró que poder hacer reír el uno al otro ha sido clave para que esta relación dure en el tiempo. “El sentido del humor es crucial. Él es muy jodidamente divertido”, confesó en la portada de la revista People de esta semana. Por su parte, Bacon habló del trabajo de su esposa y aseguró que estar detrás de la cámara es lo que más feliz la hace. “Ella adora absolutamente dirigir. No podés ser un miembro del equipo o del elenco y no dejarte llevar por esa emoción”, dice el actor que, si bien ahora fue dirigido por su mujer, en 2005 los roles se invirtieron y fue él quien la dirigió a ella en la película Loverboy.

Ahora bien, cuando esta pareja no está en el set adora disfrutar de los momentos más simples de la vida como pasar tiempo con sus hijos o simplemente hacer una larga caminata.”Para mí, caminar juntos por la calle o salir en medio de la noche todavía se siente un buen plan”, confiesa Bacon.

Kevin Bacon y Kyra Sedgwick revelan que el humor es fundamental para perdurar tantos años

En 2020, Kyra bromeó diciendo que el secreto para un matrimonio exitoso es no aceptar los consejos matrimoniales de las celebridades. “Supongo que si tuviera que pensar demasiado sobre nuestro matrimonio, probablemente no sería algo bueno. Simplemente tuvimos suerte. Sinceramente, creo que es verdad”, expresó en otra charla con People. Eso sí, siempre dejó en claro que el deseo sexual sigue intacto como hace tres décadas atrás. “Cuando él entra en una habitación, mi corazón se acelera un poco y pienso: ‘Oh! Es tan lindo. Es tan sexy’. Puedes preguntarle a la gente en el set, es palpable. Sigue siendo un misterio para mí”, reveló en otra entrevista con Redbook.

Es la historia de un amor…

Kevin Bacon y Kyra Sedgwick se conocieron en el rodaje de la película para TV, Lemon Sky GROSBY GROUP - LA NACION

Kevin Bacon asegura que fue “amor a primera vista” cuando vio a Sedgwick en el set de la película Lemon Sky, en 1987. “Me noquearon. Pensé que ella era increíble”, reveló durante esta entrevista con People (donde la pareja posó en la tapa) mientras recordaba los comienzos de su relación. Sin embargo, lo que por ese entonces este actor no sabía era que Kyra era la misma muchachita que con tan sólo 12 años se había acercado a él entre las funciones de su obra del off-Broadway, Getting Out, para expresarle toda su admiración.

El primer encuentro como compañeros en el set fue diferente. Para ese entonces, Bacon ya gozaba de cierta popularidad gracias a su papel en Footloose, aunque Sedgwick no había visto la película ni tampoco creía en los dotes actorales de esta estrella en ascenso: “Yo recuerdo haber pensado: ‘Oh, él piensa que es realmente genial’, recordó ella, entre risas.

Con intenciones de conquistarla, Bacon organizó y pagó varias cenas para todo el elenco, algo que fue en vano ya que la actriz nunca asistió. Hasta que un día, después de varios intentos en los que el actor desplegó toda su imaginación para cruzarse con ella, aceptó tener una cita. Fueron a cenar y esa comida finalmente se convirtió en un encuentro donde las charlas y las risas duraron horas. Sin embargo, no fue hasta el día siguiente que Sedgwick se dio cuenta que él era el indicado.

Muy atentos. Kevin Bacon y su mujer, Kyra Sedgwick, vieron una partido de la NBA AFP

“Recuerdo despertarme y decir: ‘Me siento como en casa’”, contó quién no tardó en enamorarse. “Realmente sentí que había cierta urgencia por casarme, y no sé qué era. De repente, esto se apoderó de mí y estaba aterrorizada. Era el indicado, era el alma gemela”, le dijo a Vulture en 2019.

El 24 de diciembre de ese mismo año, Bacon se arrodilló y le pidió a Sedgwick que se casara con él en Nochebuena. “Estaba tan conmovida, lloró, dijo que sí”, contó el novio durante una aparición en The Kelly Clarkson Show en 2021. Sin embargo, hubo un detalle que casi arruina el momento. Tres meses después de la propuesta, Sedgwick le admitió a Bacon que no le gustaba el anillo de compromiso. “Estábamos acostados en la cama y ella se despierta en medio de la noche, llorando. Finalmente, dice: ‘¡No me gusta el anillo!’”, reveló el galán, entre risas, que cambió la alianza inmediatamente.

Finalmente el 4 de septiembre de 1988, la pareja dio el “sí, quiero”. Mientras él lució un traje a cuadros, la novia deslumbró con un vestido de encaje de cuello alto al que acompañó con un peinado recogido. Fue durante la luna de miel que el matrimonio tomó una trascendental decisión: convertirse en padres pronto. “Pensamos: ‘simplemente no usemos anticonceptivos’. No pensé que iba a suceder tan rápido. Me quedé embarazada en dos semanas”, le contó ella a la revista More en 2010.

Kyra Sedgwick y Kevin Bacon desfilaron por la alfombra roja junto a su hija, Sosie AP

Así fue como meses después, más precisamente el 23 de junio de 1989, Travis llegó a sus vidas. Su segunda hija, Sosie Ruth, nació en 1992 y desde entonces formaron una familia de cuatro. Familia que sigue siendo la prioridad de ambos mientras equilibran sus exitosas carreras y comparten el set cada tanto.

