Escuchar

En 2001, antes de consagrarse en series como Los Sopranos y Criminal Minds, Lola Glaudini formó parte del elenco del policial Blow, profesión de riesgo. Allí, compartió escenas con Johnny Depp y según reveló en una entrevista que esta semana estalló en los medios estadounidenses, la experiencia fue traumática.

La actriz aseguró que Depp la insultó por reírse en una escena, tal cual se lo había marcado el director del thriller, Ted Demme. “Era mi primer día de filmación, y nunca me había cruzado con Johnny Depp hasta ese momento”, comenzó recordando en el podcast Powerful Truth Angels. “Yo estaba recostada en una alfombra de piel de oso, vistiendo una bikini, al fondo de la toma. El director se acercó a mí y me dije: ‘Lola, cuando Johnny Depp dice esta palabra en particular, quiero que te eches a reír como si te acabara de decir la cosa más divertida aquí’”, comenzó recordando.

Cuando las cámaras comenzaron a filmar, la actriz hizo exactamente lo que le pidió el realizador, pero, al parecer, su risa molestó a su colega. “ Johnny Depp, cuando dicen ‘¡Corte!’, se acercó a mí, me puso un dedo en la cara... Y me dijo: ‘¿Quién carajo te crees que sos? ¿Quién diablos te crees que sos? Cállate la p... boca. Estoy acá, tratando de decir mis líneas y vos estás desconcentrándome Sos una maldita idiota. ¿Ahora no te reís? ¿Ahora te quedás callada? ¿Ahora podés callarte la p... boca? Lo mejor que podés hacer es quedarte así, tranquila, como estás ahora’”-

Según explicó la actriz, la situación la dejó consternada. “Sobre todo, porque desde hacía años era una gran admiradora de su trabajo”, indicó. “Esa era la primera película de estudio en la que participaba, porque hasta ese entonces solo había hecho películas independientes. Y tenía frente a mí a la estrella a la que he idolatrado, y con quien estaba entusiasmada de trabajar. Y esa misma persona es la que me maltrató. Lo único que pasó en ese momento por mi cabeza fue: ‘No llores, no llores, no llores’ ”, indicó.

Gaudini reveló, además, que el director se mantuvo alejado de la escena y no intervino. “No se acercó ni dijo nada. Podría haber dicho: ‘Escuchame, Johnny, yo le di esa indicación’, pero no ocurrió”, señaló. Luego de esa primera escena, la actriz debió seguir filmando durante cinco o seis horas, hasta que en un parate decidió llamar a su padre para contarle lo sucedido. “Él me dijo que tenía dos opciones: ‘Podés mandarlo al diablo y aclararle que a vos nadie te habla así, o seguir como si nada, para no darle el gusto de verte sufrir’. Decidí seguir, y ese mismo día Depp me dio una disculpa a medias”, recordó.

“Él se acercó a mí y me dijo: ‘Sabes, antes estaba realmente muy concentrado, manteniéndome en mi personaje. Estoy haciendo ese acento de Boston y es realmente difícil para mí. Entonces, estoy un poco tenso... Solo quería asegurarme de que estaba todo bien ente nosotros’. Simplemente lo miré y le respondí: ‘Está todo bien’”, sumó.

Una vez que la entrevista a la actriz se volvió viral, un representante del actor de El jinete sin cabeza se comunicó con Page Six para expresar que el actor siempre priorizó mantener buenas relaciones de trabajo con sus compañeros de reparto y que el relato de Gaudini difiere mucho del recuerdo de otros miembros en el set.

LA NACION

Temas Johnny Depp