La confesión de Mariano Martínez: “No tengo con quién festejar el Día de los enamorados”

Mariano Martínez está de estreno. No sólo luce un nuevo look, sino que acaba de lanzar una nueva canción con Rodrigo Tapari y está a punto de estrenar una película. Feliz por este gran presente laboral, el actor habló una vez más de su pasión por la música, las críticas que recibe y de Lali Espósito.

“Tengo mucha pasión por la música de toda la vida. La música te acompaña si estás triste, alegre, con amigos, el Día de los Enamorados. Me encanta esa rama del arte”, comentó en una íntima charla con Nosotros a la mañana. Respecto a cómo empezó a reversionar clásicos, recordó: “El año pasado filmando una peli que se estrena ahora en abril grabamos un tema con el productor musical jugando, de onda y así surgieron varios covers”.

“En el medio de todo eso, cuando empezaron a salir los Tik Toks, me llama Milton Carvallo, el representante de Rodrigo Tapari, y me dice de hacer un feat. Este tema a mi me encanta y decidimos hacerlo cumbia. Pasaron meses hasta que lo pudimos hacer y terminó justo lanzándose hoy, en el Día de los enamorados”, contó sobre la nueva versión de “El amor de mi vida” que hizo junto al cantante de cumbia.

Inmediatamente, el actor habló de la catarata de críticas que recibió a partir de su primer cover y reveló qué hace para que ya no le afecten: “Hubo una ola de haters potente. No me afectaba, gracias a Dios, al punto de deprimirme. Yo sé por qué lo hago, sé quién soy y hace rato vengo haciendo un trabajo para que esto no me afecte y no me condicione a no hacer. Soy espontáneo, lo hago con pasión y amor, no me estoy lanzando como cantante. Yo tengo mi carrera como actor, que es mi pilar”, señaló.

Si bien en su pasado actoral Martínez hizo algún atisbo de cantante (su personaje de El Rey Sol Marquesí), el actor confesó que fue recién cuando se liberó de los prejuicios que se animó a hacerlo. “Cuando Adrián (Suar) nos dio la libertad en Son amores salió esto de la música. Creo que ahí no me animé a seguir haciendo cosas con la música por el prejuicio que yo tenía y el miedo al qué dirán. Después, cuando hicimos Esperanza mía querían que cantara algunos temas, pero no me animaba. No me salía la voz de los nervios que me agarraban. Seguía con el prejuicio”, reveló.

“Lo importante es hacer lo que sentís sin molestar a nadie. La vida es de cada uno, metele garra, trabaja duro, caete una y levantate mil pero no abandones lo que te gusta, porque sino realmente te vas a arrepentir”, reflexionó el artista a modo de consejo para aquellos que no se animan. De hecho, Martínez asegura que es lo que trata de inculcarle a diario a sus hijos: “Con Milo me cuesta más. Oli es más plantada y va para adelante, pero Milo es más como yo. Siempre le digo: ‘intentalo, hacelo una y otra vez, cada vez va a ir saliendo mejor’. Meterle trabajo y animarse es mejor que quedarse quieto y no hacer nada. Es lo que les digo para que se animen en la vida y siempre vayan tras los sueños y los hagan realidad”, repitió.

“¿Volverías a trabajar con Lali?”, preguntó Carlos Monti generando un silencio inesperado en el estudio. “Si obvio que sí”, lanzó Martínez después de mostrarse algo incómodo y dubitativo. Sin embargo, el periodista quiso saber más e indagó sobre qué hubiera pasado si le hubieran ofrecido el papel de Miguel Ángel Silvestre en la serie Sky Rojo, de Netflix. “No vi la serie pero debe ser espectacular. ¿Cómo no voy a aceptar hacer un trabajo así? Es un laburazo, ojalá me llamaran de España para hacer algo”, expresó.

Tras hablar de Humo bajo el agua, la película romántica que estrenará junto a Rodrigo Guirao Díaz, el actor confesó que su corazón sigue solo. “¿Hay con quien festejar San Valentín?, disparó Mariel Di Lenarda, la nueva conductora del ciclo de eltrece. “No, pero tengo el amor de mis hijos que es incondicional. Hay que festejar el amor en general, entre todos. Hay que vivir con amor”, concluyó escapándose del tema.