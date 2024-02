escuchar

Tenía apenas nueve meses cuando hizo sus primeras fotos para una publicidad y creció en sets de grabación. Fue la hija de Adrián Suar en Solamente vos, interpretó a Mirtha y Goldie Legrand en ATAV Argentina tierra de amor y venganza y es la hermana menor de una de las finalistas de Gran hermano 2023, Julieta Poggio. Se llama Lola Poggio, tiene 17 años y en pocos meses encabezará un programa juvenil junto a Julieta. Hace apenas unos días volvió de Nueva York, adonde viajó para ser parte de Go Broadway, un programa de formación de artistas .

En una charla con LA NACION, Lola Poggio habla de la relación con su hermana y de sus proyectos, precisa el momento en que decidió ser actriz y dice que está muy enamorada de Juani, su novio.

-¿Vas a trabajar con Julieta?

-Terminé la escuela secundaria el año pasado y quiero dedicarme de lleno a esto. Desde hace unos meses estamos ensayando con Juli para un programa infanto juvenil que esperamos estrenar en alguna plataforma a mediados de año. Y la idea es hacer teatro también.

-¿Ya habían trabajado juntas?

-Sí, hicimos temporada en teatro con Amor propio y también un capítulo de una ficción, Maltratadas, cuando éramos muy chicas. Es re lindo trabajar juntas. Nos llevamos re bien aunque tenemos peleas cotidianas de hermanas, porque una le saca la ropa a la otra, o por el cargador. No más que eso. En realidad, nos súper apoyamos.

Lola y Julieta Poggio, dos hermanas muy compinches (Fuente: Inatagram/@lolopoggio)

-¿Quién le roba la ropa a quién?

-Yo a ella, porque ahora tiene un montón (risas).

-Fuiste la hija de Adrián Suar e interpretaste a Mirtha Legrand, ¿cómo fueron esas experiencias?

-Fui la hija de Suar en Solamente vos. Yo tenía 8 años, y me contactaron para esa novela después de una publicidad que hicimos con Facundo Arana. Fue mi primer trabajo con continuidad y estaba en todos los capítulos. Por ese trabajo me nominaron al Martín Fierro Revelación. Tengo muy lindos recuerdos. Me gusta mucho ir a grabar. Y en ATAV tuve que interpretar a Mirtha Legrand y a su hermana, Goldie. Tuve una coach que me ayudó porque no es lo mismo crear un personaje de cero que interpretar a alguien de la vida real. Me hicieron ver muchos videos para tratar de imitar la voz y la coach me ayudó con los gestos. Si bien fue una participación chiquita, Mirtha es una diva y había que hacerla con responsabilidad.

-¿Te llamó Mirtha después de eso?

-No, pero Marcela (Tinayre) me invitó a su programa. Me contó que Mirtha había dicho que ella era rubia y yo también lo soy, pero tengo el pelo muy largo, entonces me lo escondieron y todo lo rubio no se veía. Pero sé que le gustó.

-Trabajás desde muy chiquita, ¿cómo se dio?

-Trabajo en modelaje y fotos desde los 9 meses y en publicidad desde los 3 años. Siempre estuvimos incentivadas por mis papás, pero terminamos eligiendo este camino porque nos apasiona. Todo empezó porque Juli tenía 4 años y estaba haciendo sus primeros castings para publicidades y yo era bebé y también me eligieron.

-¿Cuándo fuiste consciente de que querías ser actriz?

-En estos últimos años de colegio me lo planteé porque la actividad del artista es inconstante y no sabés si vas a tener trabajo o no. Pero hay que apostar a la felicidad y esto es lo que amo hacer. Empecé a formarme desde muy chica. Amo el teatro musical y no solamente estudié actuación sino canto y danzas. Estoy esperando mi mayoría de edad para poder hacer castings sin tanta restricción, aunque mis papás me re apoyan.

Lola Poggio en Broadway, en donde participó de un programa intensivo de 12 días Gentileza Lola Poggio

-¿Hubieras entrado a Gran hermano? Es un camino más corto para hacerte conocida...

-Me parece genial que Juli lo haya hecho y le haya ido tan bien, pero yo no lo haría porque siento que no podría estar expuesta todo el día, ir al baño y que haya una cámara. A veces te relajás y te olvidás. En casa teníamos Gran hermano 24/7. Fue muy fuerte todo porque la gente opinaba cuando ella estaba en la casa y después también. Pero siempre la bancamos. Personalmente no me interesa lo que diga la gente, siempre escucho a quienes están cerca mío porque sé que me hablan con amor y con ganas de que yo mejore. Lo que digan los demás, no me importa.

.¿Vivís con tu familia?

-Sí, con mi mamá Patricia, que es profesora de inglés, y mi papá Julián, que tiene una empresa de jardines verticales. Juli está en proceso de mudanza. Y Cami, mi hermana mayor, vive sola hace mucho. Y yo todavía no me voy. Cami es productora, está del otro lado de la cámara. Hemos hecho fotos juntas y es la que entró a la casa de Gran Hermano cuando estaba Juli.

-¿Tenés novio?

-Sí, se llama Juani y estamos juntos hace dos años. Es muy tímido y no le gustan las cámaras, pero hicimos una producción de fotos juntos para una marca de buzos de egresados. Le da mucha vergüenza, aunque se animó. Juani me apoya en todo y quiere que cumpla todos mis sueños.

Lola Poggio en el subte de Nueva York Gentileza Lola Poggio

-Además de actuar, cantar y bailar, ¿qué te gusta hacer?

-Amo la pastelería. Es una de mis pasiones. Siempre quise hacer la carrera y es algo que está pendiente. Me viene bien porque soy muy desordenada y para hacer pastelería necesitás mucha precisión y concentración.

-¿En casa te ocupás de lo dulce?

-Me gusta hacer postres, pero soy team salado. En casa cocina papá, que lo hacer súper bien.

Lola Poggio en el emblemático Central Station de Manhattan Gentileza Lola Poggio

-Estuviste en Nueva York haciendo el programa de Go Boradway, ¿cómo fue la experiencia?

-Fue hermoso. El programa dura doce días y es súper completo porque hay clases de danzas, técnica vocal, interpretación y también de autogestión, historia, te llevan a museos, a musicales. Es una experiencia mega completa. Teníamos la primera clase a las 10 de la mañana y terminábamos a las 17, y a la noche íbamos a ver musicales. Vimos Wicked, Hamilton, Volver al futuro, Moulin Rouge. Estuve ahora en febrero, y me quedé unos días más después del curso y aproveché para pasear con mis papás.

-¿Y cómo se dio la oportunidad?

-Conocí gente que había hecho Go Broadway y me pareció increíble tener la posibilidad de estudiar en la meca de la comedia musical. Por otro lado, en el estreno de Coqueluche conocí a la creadora del programa, Valentina Berger. Me contó sobre el proyecto y fuimos para adelante. Es un súper aprendizaje y te abre las puertas para que eso sea el inicio. Quiero seguir aprendiendo. Fue un sueño, no podía creer lo que estaba viviendo.