Martín Fierro 2024: quiénes son los primeros famosos en llegar al Hilton para la ceremonia de esta noche

Esta noche llega la fiesta más importante de la televisión argentina, la de los premios Martín Fierro y nadie quiere quedarse afuera. Desde el Hotel Hilton, los famosos desfilarán primero por la blue carpet (este año es azul) y luego disfrutarán de la tradicional ceremonia que promete tener de todo. Si bien la cita es a partir de las 19, algunos ansiosos llegaron cerca del mediodía para disfrutar desde temprano y prepararse en las habitaciones del lujoso hotel.

La primera en llegar fue Carmen Barbieri, quien arribó al hotel del barrio de Retiro horas después de terminar su programa Mañanísima. “Me encanta ver cómo están preparando todo, ¡que temprano que llegué!”, lanzó ante la cámara de Intrusos mientras el reloj marcaba las 13.34. “Lo que pasa es que terminé el programa y quiero descansar un par de horitas. Me acosté tarde ayer. Además tiene que venir el peluquero”, explicó la conductora que ayer asistió a un desfile.

“¿Te pagaste vos la suite del hotel?”, le preguntó Marcela Tauro sin vueltas. Tras asegurar que fue invitación de la producción de su programa y de eltrece, la capocómica anticipó detalles de su look: “El vestido es mío. Abrí el placard porque no tuve tiempo de ir a probarme. Es un evento muy importante y hay que elegir la tela. Fui a hablar con algunas diseñadoras maravillosas pero tenía que ir cuatro o cinco veces a probarme y no tenía tiempo, yo trabajo todo el día”, advirtió sobre el motivo por el que usará un diseño que tiene hace años de Manuel González. “Me lo probé y me entró genial. Estaba guardadito y como adelgacé unos kilos…”, contó mientras sumaba que es de color negro.

Feliz de volver a ser candidata en esta gran ceremonia, Barbieri confesó que compartir este evento con su hijo Fede Bal es un gran plus. “Eso me da mucha felicidad. Los dos estamos nominados así que es lindo, madre e hijo”, expresó Carmen, quien aseguró que no tiene cábalas. “Pienso en mi viejo y en el apellido que lo continúa Fede, porque aunque sea Bal también es Barbieri. Mientras recordaba que la última vez que ganó este premio fue hace 26 años y que lo recibió junto a su hijo de pequeño, la conductora volvió a ilusionarse: “Me encantaría subir de nuevo con Fede. Hacía dos meses que estaba reemplazando a Georgina en Movete. Estaba nominada con Moria y con Susana y estaba segura que no lo iba a ganar”, rememoró quien finalmente se quedó con la estatuilla.

“¿Va a ir Canaletti a la mesa de ustedes?”, preguntó uno de los panelistas del ciclo de América. “No sé, viste que el tema de las entradas... Si yo llego a ganar obvio que lo voy a nombrar. Es un personaje que se ha ido y yo lo extraño mucho. Lamento mucho que se haya ido, no se sentía cómodo. Se enojó con la productora, con Majo, conmigo, porque le dije cosas fuera de cámara”, reveló la líder del matutino. En cuanto a qué fue lo que le dijo, explicó: “Le dije que estaba bien el personaje que hacía pero que no se lo coma a él porque él es un hombre muy inteligente. Es una lástima haberlo perdido. Yo lo quiero mucho”.

Barbieri tiene varias posibilidades de subir al escenario esta noche. No sólo por su programa Mañanísima, sino también por el ciclo de preguntas y respuestas Los ocho escalones, del cual es parte desde su estreno. “Si gana Los ocho escalones vamos todas las chicas (Pampita, Nicole, Evangelina). Yo soy la más vieja; la primera en debutar en el programa y la más vieja en edad. Ojalá se lo gane, se lo merece”, remató.

El encargado de la previa

Minutos después de Carmen, Damián Betular ingresó al hotel de Retiro. El pastelero no sólo es una de las figuras más importantes de Telefe y está nominado por su rol en el jurado de MasterChef, sino que será el encargado de hacer la previa y recorrer las habitaciones donde se prepararán los famosos.

“Me hicieron venir un poco temprano”, se quejó con gracia el reconocido pastelero en un móvil de Intrusos, mientras revelaba cuál será su tarea esta noche: “Tengo que grabar unas cosas para la alfombra roja, entonces me pidieron que venga temprano. Me toca habitaciones, tengo que ir a visitar a Flor Torrente y Fer Dente y a unos cuantos más”, contó quien este año vuelve con el reality de pastelería Bake Off.

Una buena chica

Romina Gaetani es otra de las invitadas que llegó temprano. La actriz que está nominada por su rol en Buenos chicos miró el reloj y se sinceró: “No entiendo qué hago a esta hora acá”. Al igual que Barbieri, la intérprete también llegó directo de su trabajo: “Es que vengo de ensayar Mamá en el Multiteatro, que estrenamos el 2 de octubre”, dijo mientras nombraba a todo el elenco de la obra.

Tras agradecerle a una marca de turismo por haberle reservado una habitación, Gaetani confesó: “Yo tengo mucha ansiedad esta vez”. Su look con campera de cuero y gafas estilo aviador será reemplazado por un diseño del atelier Pucheta-Paz. Y si bien no quiso revelar detalles del diseño, la cantante sólo contó que va de oscuro.

En su mesa estarán Luciano Cáceres y los directores y autores de la tira de Polka que durante el año pasado ocupó el prime time de eltrece. Sin embargo, uno de los grandes ausentes será Facundo Arana: “Del tema Facu no hay nada que hablar para el afuera. Me parece que ya todo lo que teníamos que decir se dijo, en todo caso se seguirá hablando en privado”, señaló la actriz que, con el tiempo, pudo limar asperezas con su compañero.

“Llegó Wanda Nara”, advirtió Pablo Layus mientras Gaetani seguía hablando de sus expectativas para esta noche. “La nombré toda la mañana porque contábamos anécdotas con Pucheta y Paz y dije: ‘qué ganas de tomarme un mate con ella’. Wandaaaaaaaa”, gritó la artista fiel a su estilo mientras la conductora de MasterChef entraba con su séquito.

Antes de abandonar el móvil e irse a saludar a la empresaria de cosméticos, Gaetani contó quién la acompañará en la fiesta: “Me acompaña el novio. Se va a levantar de la mesa quichicientas veces porque no va a poder creer el zoológico donde está metido”, bromeó y enseguida agregó: “Está contento y es un compañero divino”.

LA NACION