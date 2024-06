Mercedes Lambre: el embarazo que llegó después de tomar la decisión de adoptar y cómo transita las primeras semanas

La actriz, embarazada de 14 semanas, revela la decisión que tomó para transitar su primer embarazo con calma; el recuerdo de Violetta y la relación de familia que tiene con el elenco

Liliana Podestá PARA LA NACION

Mercedes Lambre se emociona cuando habla de su incipiente pancita. Embarazada de 14 semanas, espera la llegada de su primer hijo para el 14 de diciembre y se permite vivir cada momento con plenitud. En una charla con LA NACIÓN, la actriz reflexiona sobre la maternidad y cuenta que también está anotada con su esposo en el Registro Nacional de Adopción. Habla de su historia de amor con Ezequiel Freidson y explica cómo su malvado personaje de la serie Violetta le cambió la vida. “No fue un embarazo altamente planeado, pero sacamos cuentas y nos gusta que nazca a principios del verano. No me imaginaba despertándome a las 4 de la mañana en pleno invierno (risas). No sabemos todavía si es nena o varón, pero seguramente sí en la próxima ecografía y vamos a anunciarlo con un face reveal. Una gran excusa para una reunión, como el baby shower”, cuenta la actriz en su casa de Benavídez.

–¿Es verdad que también querés adoptar?

–Sí. Es un llamado que tenemos los dos. Es un tema que hablamos mucho y el año pasado nos inscribimos. Nos sabemos cuándo se puede llegar a dar, pero a veces ser padres adoptivos es una cuestión de años. Entonces, lo tenemos como proyecto a largo plazo. Lo conté casi sin pensarlo el año pasado cuando hacía la obra Es solo sexo y no pensé que iba a repercutir tanto. Durante un tiempo los periodistas tuvieron el rol de quien te interpela sobre la maternidad, como esos amigos que te ayudan a pensar en algo que quizá tenías medio encajonado. Eso fue re lindo y nos impulsó a anotarnos en el registro de adopción. No estamos anotados para recibir solo bebés o de un género determinado; puede ser más de uno también; que sean hermanos para no separarlos. No tenemos límites.

Mecedes Lambre y su marido, Ezequiel, esperan a su primer hijo para la segunda semana de diciembre; aún no saben si será nene o nena Santiago Cichero/AFV

–Entonces, primero se anotaron para adoptar y después quedaron embarazados...

–Son cosas que tardan y a partir de ese momento empecé a focalizarme en cosas para niños. Pensamos en dejar la adopción para cuando se dé y aprovechemos también a ser padres biológicos ahora que somos jóvenes, tenemos salud y queremos ahora. Porque por el momento ni siquiera me llamaron ni tuvimos el proceso de entrevistas y evaluaciones.

–Buscaron y llegó rápido...

–Si, fue gracioso porque lo charlamos y a la semana quedé embarazada. Fue muy rápido y diría que sorpresivo porque pensamos que iba a tardar un poco más.

–¿Cómo estás llevando estos primeros meses?

–Tengo muchas náuseas, vómitos y sueño. Me sentí mucho más conectada con las mujeres en estos pocos meses de embarazo que nunca antes en mi vida. Me sentí mal y tuve esa empatía especial y busqué mamitas referentes que me escuchen y me contengan.

"Ya compré todo blanco, en ese sentido estoy muy ansiosa", cuenta Mercedes sobre los primeros meses de embarazo Santiago Cichero/AFV

–¿Sos de esas futuras mamás ansiosas que leen y quieren saber todo o lo ves sobre la marcha?

–No soy muy averiguadora, prefiero conversar con mujeres. Internet está lleno de información y no toda es posta. Prefiero informarme a la antigua y charlar con mi mamá, con amigas que fueron madres, con médicos. No quiero sobreinformarme ni tampoco asustarme. Y quiero que suceda todo de la manera más natural. Pero ya compré todo blanco, en ese sentido estoy muy ansiosa. La emoción y pensar en el bebé, me lleva a pasear y pensar en compras para él o ella. Ya tiene su habitación y estamos empezando a decorarla. Imagino que hay cosas que voy a necesitar y no sé, por eso prefiero encargarme de lo que sé ahora y ocuparme de lo que no sé a último momento.

–Se casaron en pandemia, ¿cómo fue la boda en esas circunstancias?

–Nos casamos en 2020, saliendo de esa primera parte de la pandemia. Ya habían levantado la cuarentena, pero fue un casamiento con barbijos que los invitados se sacaron para comer. Hacía cuatro años que estábamos de novios, no convivíamos y teníamos ganas de casarnos. Habíamos pensado en casarnos a mitad de 2020 y hacer una reunión sencilla y tranquila. Pero en pandemia pasamos cinco meses sin vernos porque yo estaba en La Plata con mi familia y él estaba en su casa con la suya. Pasamos la pandemia separados porque cada uno hizo cueva con su familia y la autopista Buenos Aires-La Plata estaba cerrada. Y después de tanto tiempo sin vernos, el reencuentro fue re lindo y nos empujó a casarnos cuanto antes. Nos dimos cuenta de que la vida pende de un hilo y decidimos vivirla juntos.

Mercedes hace cuatro años que se casó con Ezequiel, el hermano de una gran amiga suya Santiago Cichero/AFV

–¿Cómo se conocieron?

–Ezequiel tiene una hamburguesería y un café de especialidad en Belgrano, All Saints. Es hermano de una amiga que ahora es mi cuñada. Lo conocí en un cumpleaños familiar y lo pispeé. Y un día fui con mi amiga al bar de su hermano y ahí lo miré de nuevo, empezamos a charlar y no pasó nada porque al poco tiempo me fui con Violetta en una gira mundial que duró un año y dos meses. La relación empezó por mensaje de texto, a la distancia.

–¿Se reencontraron y empezaron a salir?

–Si, así fue. Hace ya como 9 años.

–¿Vas a trabajar este año?

–Trabajo mucho desde mi casa, en redes sociales y en la escuela de teatro que tenemos en el shopping Remeros Plaza, en Tigre. Hace poco hice la última función de Es solo sexo con la que estuvimos un año en cartelera. La obra sigue, pero yo me bajé porque quiero vivir el embarazo sin hacer trabajos que me requieran estar a full físicamente en un lugar más de seis horas. También me bajé de otra obra de teatro que ya estábamos ensayando. Es bienvenido lo que me requiera poco tiempo en forma presencial. Ya va a haber tiempo de lo otro. Ahora prefiero cuidarme y respetar toda la revolución física que tengo. Las mujeres estamos acostumbradas a negar nuestra situación física: si estamos indispuestas no se tiene que notar, si estás embarazada te lavás un poco la cara, te ponés perfume y salís. Y la verdad es que me siento mal. Prefiero trabajar un poco en las horas en que me siento bien y hacer redes sociales, que me permite tener otro ritmo . Trabajo desde que tengo 15 años en la tele, porque arranqué en Utilísima. Todos los tutoriales que hoy hacen en Instagram o en Tik Tok yo los hacía en Utilísima y era la modelito a la que maquillaban y peinaban. Hace 16 años que trabajo y puedo tomarme un tiempo en este momento tan especial.

"Si seguía a mi edad haciendo cosas para chicos, iba a terminar siendo Topa, que me encanta, pero no es lo que quiero para mí", señala Mercedes Lambre Santiago Cichero/AFV

–Fuiste parte de un éxito como Violetta, ¿sentís que te cambió la vida, de alguna manera?

–El cambio fue grande, inesperado, y lo viví con la inocencia de una adolescente, porque tenía 18 años y recién salía de la secundaria. En ese momento todo es una aventura y estás abierta a los cambios y a que la vida te sorprenda. Ya no veo el mundo con esos ojos y elijo con un poco más de responsabilidad y fue un cambio enorme y muy ingenuo. Fueron seis años de giras mundiales, teatros y estadios llenos.

–¿Y cómo fue la vida después de Violetta? ¿Te costó sacarte ese personaje de encima con el que te identificaron para seguir adelante?

–Te tenés que reinventar porque quizá tenés interés en hacer otro tipo de cosas. De todas maneras, enseguida hice una serie para Nickelodeon que se llamaba Heidi, bienvenida a casa, que también era infantil. Y después me llamaron para ir haciendo otras cosas, como una película que se llama Yo traidor y esta obra, Es solo sexo. Así terminé de probar lo que es cambiar de público. Si seguía a mi edad haciendo cosas para chicos, iba a terminar siendo Topa, que me encanta, pero no es lo que quiero para mí. Entonces, en algún momento tenés que esforzarte para cambiar tu perfil y hoy es más fácil con las redes sociales que son como tu currículum. Es otra era, en la que podés manipular tu imagen. Antes tenías que hacer algo muy grande y muy ruidoso para que se enteren que querías hacer otra cosa y ahora simplemente eliminás fotos, hacés otro tipo de contenidos y listo.

"Lo que más me llevo es la familia que nos hicimos con los actores y el equipo técnico", repasa Mercedes Lambre sobre los años en Violetta Santiago Cichero/AFV

–¿Qué recordás de Violetta 13 años después?

–Lo que más me llevo es la familia que nos hicimos con los actores y el equipo técnico. Éramos muchas personas trabajando de manera intensa y nos llevamos todos muy bien. Después no volví a vivir algo así en un equipo profesional. Es algo que tuve y que no me di cuenta hasta que viví otras experiencias. Fue un proyecto argentino que nos dio la posibilidad de hacer giras mundiales. Es muy difícil que vuelva a pasar porque los actores llenan teatros y cines, pero no estadios. Fue un privilegio enorme.

–¿Seguís en contacto con ellos?

–Si, intentamos vernos todos al menos una vez al año. Y también hay grupitos que estamos en Argentina, porque fue un elenco internacional. Con ellos estamos más pendientes de nuestra vida, compartimos lo que nos pasa. La amistad continúa. Hace poco me junté con Cande Molfede y Facundo Gambandé, fuimos a cenar y cuando dije que no iba a tomar vino, enseguida se dieron cuenta que estaba embarazada, porque me gusta tomar una copita. Es raro ir a cenar y que no elija el vino. Fue re lindo verlos llorar de alegría. Nos amamos. Y a Tini se lo conté por teléfono y se puso re contenta, porque sabe que siempre quise ser mamá. Cuando vuelva de su viaje vamos a vernos y a disfrutarlo personalmente.