Tony Ganios, uno de los protagonistas de la saga Porky’s, murió este domingo a los 64 años. La noticia la dio a conocer su novia, Amanda Serrano, quien se encontraba comprometida con el actor. “ Las últimas palabras que nos dijimos fueron ‘Te amo’. El amor es un eufemismo. Vos sos todo para mí; mi corazón, mi alma y mi mejor amigo ”, escribió en su cuenta de X, la red antes conocida como Twitter.

A su vez, dio a conocer que la muerte se produjo el domingo por la mañana, después de haberse sometido a una larga intervención quirúrgica por una infección en su columna. “Es simplemente irreal para mí en este momento. Fue muy rápido”, escribió Serrano. “ Él no se había sentido bien y me lo ocultó durante días. Cuando finalmente me lo dijo y lo llevaron al hospital, su médula espinal estaba gravemente infectada. Le operaron y a la mañana siguiente su corazón se detuvo. Estoy destrozada ”, indicó, en una breve entrevista publicada por People. Luego, explicó: “Ahora estoy completamente vacía por dentro. Él era mi mejor amigo, mi alma gemela. Lo amo muchísimo”.

Alto y moreno, Ganios realizó casi toda su carrera interpretando personajes de origen italiano o latino. Hizo su debut cinematográfico en la comedia dramática coming-of-age de Philip Kaufman de 1979, Los pandilleros, interpretando al tipo duro Perry LaGuardia. La película también fue protagonizada por Ken Wahl, quien volvió a trabajar con Ganios en la serie policial El astuto (1987/1990) y en la película de 1991 Asalto a Beverly Hills. Justamente, Wahl fue uno de los colegas que lo despidieron en las redes: “Descansá en paz, amigo. Te amo”, escribió también en X.

Mucho antes de que los chicos de American Pie saltaran a la fama, otro grupo de actores jóvenes se habían convertido en inesperadas estrellas al protagonizar la saga de películas de Porky’s. El primero de los films se estrenó en 1981, y luego vendían Porky’s II (1983) y La venganza de Porky’s (1985). En las tres, Ganios interpretó a uno de los personajes principales, el “gigante” Anthony “Meat” Tupurello.

Ganios también protagonizó junto a John Belushi la comedia Continental Divide de 1981 y su última película en Hollywood fue Sol naciente, de 1993, dirigida por Kaufman. También fue una de las víctimas fatales del personaje de Bruce Willis en Duro de matar 2, de 1990. A mediados de los 90, decidió retirarse de la actuación y, según consigna el sitio especializado IMDB, trabajaba como agente de seguros en Nueva York desde entonces.

La presencia del actor ya estaba confirmada en la Convención Cult Classic, que se llevará a cabo en marzo en Texas, junto a Roger Wilson, Dan Monahan, Cyril O’Really y Mark Herrier, otros de los protagonistas de Porky’s. En 2015, en una entrevista brindada en el marco del mismo evento, Gianos se refirió al vínculo que lo une al resto del elenco de la saga: “Somos como una familia grande y disfuncional que durante más de treinta años se ha visto a través de matrimonios, partos, divorcios, demandas y la trágica pérdida de uno de los nuestros”, dijo el actor nacido en Brooklyn. “A veces tenemos ganas de estrangularnos unos a otros, pero cuando las cosas van mal, siempre nos hemos unido para ayudarnos y defendernos mutuamente”.

