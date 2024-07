Pepe Cibrián, furioso con Tomás Kirzner y un programa de Olga que se burlaron de “su lucha por ser padre”

Escuchar

Pepe Cibrián ha decidido tomar acciones legales contra el programa Mi primo es así, del canal de streaming Olga, que conducen Martín Rechimuzzi, Evelyn Botto, Noelia Custodio y Tomás Kirzner (hijo de Adrián Suar). La controversia surgió a raíz de un polémico segmento en el que Kirzner junto a sus compañeros de mesa se burlan de unos dichos del dramaturgo y director a raíz de una antigua entrevista con Susana Giménez realizada en el contexto de la lucha por la adopción en la Argentina en los casos de matrimonio igualitario.

El llamado de atención del artista de 76 años invita a una reflexión sobre la responsabilidad de los comunicadores en el tratamiento de temas sensibles, como ocurrió días atrás luego de una emisión de un programa del canal de streaming Neura Media, cuya cara visible es Alejandro Fantino, después de que Sergio “Tronco” Figliuolo se riera con el audio de un oyente que hacía referencia al cáncer y la pedofilia.

En el caso de Cibrián, el malestar surgió después de que en la emisión de Olga, Kirzner desatara las risas de sus compañeros, tras recrear sus palabras en una vieja entrevista televisiva: “Él está angustiadísimo porque no puede adoptar, entonces le dice a Susana: ‘Hay una chica de 5 años que por dos pesos te chupa... y yo, con mi pareja, le queremos dar un hogar y somos cuestionados. Entonces yo te pregunto a vos, Susana Giménez: ¿qué preferís: calle o Pepe?’”.

Luego, en diálogo con el programa Intrusos (América), el director teatral expresó su profundo enojo por la forma en que fueron tomadas sus palabras. “Esto es muy serio, muy serio. Estos señores y especialmente este chico Tomás, empiezan a reírse de una lucha mía de años y años para poder defender una ley igualitaria, es verdad que una chica de cinco años me aclaró que se tuvo que prostituir para poder evitar el hambre, y ustedes se ríen de una manera espantosa”, declaró visiblemente afectado.

A su entender, el segmento banalizó su frase: “¿Calle o Pepe?”, que el dramaturgo expresó tras hacer referencia a historias sensibles de menores como la de que cita en relación con una nena que ofrecía trabajos sexuales para sobrevivir.

Tomás Kirzner y un desafortunado comentario

“Esto es muy serio. Esta chica pasa hambre, pasa soledad, es violada. ¿A alguno de ustedes le pasó esto? ¿A alguno de tus hijos le pasó esto? ¿Qué harías si te hubiese pasado esto? Esto es una cosa inhumana y el streaming es responsable de esto, como lo fue con Fantino, ¿pero qué vamos a tener que decir? ¿A dónde vamos a llegar? ¿A qué punto reírse de una niña prostituida de cinco años para poder comer... y cagarse todos ustedes de risa? Yo defiendo una vida, la he defendido en el Senado de la Nación ¿A dónde mierda va a parar la sociedad?”, continuó Cibrián, indignado.

“El streaming es responsable de esto, ¿pero qué tenemos que decir? No puedo calmarme porque están ofendiendo a los niños que se mueren de hambre. ¿O de golpe no sabemos la sociedad que decenas y decenas de niños todos los días son raptados y vendidos a familias que no tienen hijos?”, agregó.

“Mientras yo pueda hablar, hasta el día que me muera, te juro que voy a hablar. Voy a hacer juicio, pero no por mí. Y si gano algo, lo voy a donar a la Casa del Teatro, yo no necesito plata, pero sí necesito que sea respetada una niña” , adelantó el director.

La reacción de Cibrián generó un amplio apoyo en las redes sociales, que se volcó a criticar duramente lo ocurrido en Olga. “Es todo tan nefasto que estamos viendo quién logra ser más rancio por streaming”, expresó un usuario en X mientras otro sumó “por un like ya vale todo”.

LA NACION