Se agrava el estado de salud de Libertad Leblanc

Como informamos ayer, Libertad Leblanc se encuentra internada en la terapia intensiva del Hospital Rivadavia por un cuadro de neumonía bilateral, entre otras dolencias. Este martes, LA NACION pudo comunicarse con Andrea, la persona que la asiste y que va todos los días a verla. Según comentó ella, Leblanc ya no come y no se encuentra consciente.

“Ya desde hace unos días que no come y ahora ya veo que no está consciente”, comentó Andrea. También en diálogo con este medio, su amiga y periodista Adelita Montes señaló que hablaba casi todos los días por teléfono con Libertad Leblanc hasta que se preocupó cuando al llamarla no atendió: fue su empleada quien después le dijo que estaba internada en el hospital de la avenida Las Heras.

“Yo hablaba seguido y un día no atendió mas. Ella vive sola en su departamento con la compañía de cuidadoras, ahí cerca del Rivadavia , dado que su única hija, Leonor, vive en Europa y lamentablemente me dijeron que aún no tiene pasaje para venir al país. Hasta hace unos años éramos un trío, ella, Guillermo Álamo y yo. Ya nos vamos despidiendo todos”, recuerda la famosa cazadora de autógrafos y amiga de las estrellas.