La joven de 25 años, quien acaba de mudarse a Nueva York con el objetivo de ampliar sus horizontes como actriz de cine y TV, busca seguir los pasos de su padre y convertirse en una estrella

Milagros Amondaray PARA LA NACION

“ Tenía miedo de exponerme a los comentarios que podía llegar a hacer la gente sobre mí, sobre todo porque mis padres hicieron un muy trabajo al criarnos fuera del radar mediático . Pero después de un momento de duda, supe que necesitaba hacerlo”, le manifestó Sistine Stallone a Número Magazine a propósito de su aparición en un proyecto que no estaba en su radar: La familia Stallone, el reality show sobre Sylvester, leyenda de Hollywood, su esposa y madre de Sistine, Jennifer Flavin, y sus dos hermanas, Sophia y Scarlet.

Sylvester Stallone junto a sus tres hijas mujeres que tuvo fruto de su relación con Jennifer Flavin: Sistine, Sophia y Scarlet Stallone Getty Images

El programa sobre el reconocido clan -que se encuentra disponible en streaming en la plataforma Prime Video-, fue tan exitoso, que ya fue renovado para una segunda temporada. Sistine, ya más suelta ante los flashes, asegura que está ansiosa por empezar con el rodaje, especialmente porque quiere seguir los pasos de su padre .

Entre el modelaje y la actuación, siempre con bajo perfil

Sistine Rose Stallone, una estrella en ascenso Instagram @sistinestallone

La actriz, nacida el 27 de junio de 1988, creció admirando a su madre, la modelo de Jennifer Flavin. Como consecuencia, supo que quería explorar esa veta del modelaje por un tiempo, hasta que ver a su padre en pantalla grande cambió sus planes. Alejada de las acusaciones de nepotismo, Sistine empezó a audicionar con cierta timidez para diversos papeles en cine, pero las devoluciones no eran siempre las imaginadas. En 2018, mientras estaba con un pie en Hollywood, no quiso perder el tiempo y se inscribió en la Universidad de California para estudiar comunicación.

Sistine Stallone junto a sus hermanas, promocionando el reality La familia Stallone Getty Images

Mientras tanto, era elegida por Chanel para numerosos desfiles y empezaba aparecer en portadas de reconocidas revistas. En 2019, llegó el momento que tanto estaba esperando: su debut cinematográfico. En el largometraje en cuestión, titulado Terror a 47 metros: el segundo ataque, dirigido por Johannes Roberts, Sistine interpretaba a Nicole, una joven que, junto a sus amigos, era víctima del ataque de un tiburón. La experiencia fue satisfactoria para la incipiente actriz, pero al mismo tiempo ella estaba buscando papeles más desafiantes.

Sistine tuvo la posibilidad de trabajar con Bruce Willis antes de su retiro Instagram @sistinestallone

Un día, recibió el llamado del agente de casting del policial Medianoche en el Switchgrass, quien le comunicó que había sido elegida para el rol de Heather en el film de Randall Emmett protagonizado por Bruce Willis en 2021, poco antes de su retiro por sus problemas de salud que se iban agravando.

Así, en el lapso de dos años, Sistine pasaba a compartir elenco con un actor que no solo había trabajado con su padre sino además con estrellas que admiraba, como Lukas Haas, Emile Hirsch y Megan Fox. Entonces, lo supo: ya no quería modelar con tanta frecuencia, pero sí quería estar en rodajes, aprender de sus colegas, afrontar nuevos desafíos. Para cumplir con su meta, dejó Los Ángeles.

Sistine se considera una joven de bajo perfil Instagram @sistinestallone

“Estaba viviendo allí, sola, leyendo libros, yéndome a dormir temprano, y no creo que una joven de 25 años deba pasar su tiempo leyendo, yo no quería eso, tenía a todos mis amigos lejos y a mi hermana Sophia, entonces me fui” , contó. El lugar elegido fue Nueva York. “Me quería divertir y además quería hacer todo lo posible para triunfar, entonces cambié de contexto, y fue la mejor decisión de mi vida porque no estaba viviendo como tenía que hacerlo”.

Para Sistine, la juventud es un preciado tesoro y ese estaba perdiendo brillo en California. “ En Los Ángeles todos quieren parecerse a otra persona, usan la misma ropa, se peinan igual ”, aseguró y sumó: “En Nueva York hay una actitud de ‘Esta persona soy yo, les guste o no, no me interesa’ que yo comparto, porque hay una identidad, un sello propio en todo el mundo”.

El podcast que conduce con su hermana, su mayor orgullo

Sistine, Scarlet y Sophia Stallone, en la alfombra roja de los Globos de Oro de 2017 AFP

Cuando habla de su hermana Sophia, dos años mayor que ella, Sistine se emociona. Las hijas de Sylvester y Jennifer son muy unidas . Sophia nació con una malformación cardíaca que la condujo a cuidarse mucho, y tanto Sistine como su otra hermana, Scarlet, se acompañan en cada paso .

Este año, Sophia, quien también estudió comunicación, le sugirió a Sistine la posibilidad de hacer un podcast, Unwaxed, que les permitiera ahondar en tópicos como la literatura y las problemáticas de salud mental. Así de variado es. “Ella es escritora y quería entrevistar a autores y me insistió mucho para que lo haga; primero le dije que no, pero me terminó convenciendo”, contó Sistine sobre el proyecto que fluctúa entre sesiones de terapia de las hermanas y el desglose de sus teorías conspirativas favoritas. El podcast es inclasificable porque las jóvenes así lo quisieron: “Hay un poco para todo el mundo. Cuando hablamos de salud mental, nos llegan muchos comentarios y esa era la finalidad, poder ayudar desde nuestro lugar, que el oyente sepa que no está solo, que muchas personas atraviesan situaciones similares” .

Sistine Rose Stallone Instagram @sistinestallone

Inquieta y decidida, Sistine planea seguir actuando, pero trazando su propio camino. Si bien está orgullosa de su padre, le gusta trabajar con él en el marco del reality que no ve la hora de retomar. “La primera temporada fue más medida, porque la experiencia era surreal y estábamos viendo qué hacer. Ahora que sabemos, puedo afirmar que la segunda será más espontánea, habrá mayor autenticidad”, prometió Sistine, quien precisó un momento indeleble de la carrera que recién está comenzando. “Cuando estábamos con mi familia en Times Square y apareció el anuncio del reality show, simplemente empecé a saltar como una loca, no podía creer la atención que estábamos recibiendo”, expresó con una ingenuidad que todavía mantiene: “Soy más normal de lo que parezco”.