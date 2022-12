Todo lo que hay que saber de Argentina Comic Con: quiénes vienen, los imperdibles y cómo conseguir las entradas

escuchar

Celebridades internacionales del cine, la TV y los cómics, adelantos y presentaciones exclusivas, exhibiciones, charlas, shows y talleres, concursos de cosplay, experiencias gamers, desfiles, recitales, paseos de compra y espacios gastronómicos. Toda la movida que define a la actual cultura pop globalizada, concentrada en tres días y un solo lugar. Argentina Comic Con (ACC), el evento de la industria del entretenimiento audiovisual más importante de habla hispana, se instala en La Rural entre este viernes y el domingo.

Como todos los años desde 2013, ACC contará con la presencia de invitados extranjeros de jerarquía, reconocidos por su participación en las principales series y películas de todos los tiempos. Al frente de la lista se encuentra Jamie Campbell Bower, actor, modelo y cantante británico que supo participar de las sagas de Crepúsculo, Cazadores de Sombras, Harry Potter y Animales fantásticos, antes de encarnar al maléfico psicoquinético Vecna en la cuarta temporada de Stranger Things. Bower dará charlas los tres días de la convención (a las 18 de cada jornada) y los fanáticos podrán tomarse fotos con él, pedirle autógrafos y hasta participar de un exclusivo Meet & Greet. Quien tuvo que cancelar su visita al país, por problemas de salud relacionados con la Covid, fue Vincent D’Onofrio, el Kingpin del Universo Cinematográfico de Marvel en las series Daredevil y Hawkeye, a punto de reaparecer por Disney+ en Echo y Daredevil: Born Again.

Mañana a las 12:30, los amantes del cine de animación tendrán la posibilidad de participar de una Masterclass a cargo de Bill Plympton, que hablará con el público hoya las 18.40 y el domingo a las 16.40. El realizador estadounidense, cuya filmografía cabalga entre el humor surrealista y el diseño lisérgico, se hizo famoso en la Argentina gracias a su recurrente inclusión en la grilla del mítico Caloi en su tinta. Dueño de una estética deforme y algo escatológica, que le saca jugo a esa gráfica minimalista que parece resuelta con lápices de colores, Plympton alterna la producción manual de sus cortos y largometrajes, con una vasta trayectoria profesional para The New York Times, The Village Voice, Rolling Stone, Vogue y Vanity Fair, entre otros medios gráficos norteamericanos. También estará presente Luis Carreño, experimentado actor de doblaje venezolano, responsable de ponerle voz a la versión latina de Bob Esponja y diversos personajes de las series animadas de Batman, Superman, los Jóvenes Titanes, X-Men y los animés Fullmetal Alchemist y Hellsing, entre otros. Además de tener su propio stand, Carreño dialogará con sus seguidores hoy a las 14.30, mañana a las 12.45 y el domingo a las 13.30.

Mucho más que cómics

El concepto de Comic Con surgió en los años 60 en los Estados Unidos, como una convención exclusivamente dedicada al cómic. Con el paso del tiempo, las historietas fueron cediendo terreno protagónico al cine, la TV y los videojuegos. Este año, ACC vuelve a tener una actividad comiquera acotada pero significativa, con la presencia estelar de Eduardo Risso y Ariel Olivetti, dos de los historietistas argentinos que más han colaborado con DC Comics y Marvel, además de haber formado parte de la generación autoral de Fierro y Skorpio, entre otras publicaciones icónicas.

Juntos, los dos artistas compartirán sus experiencias laborales en un panel de lujo, pautado para el domingo a las 15.20. Por separado, Risso, ganador de cuatro Premios Eisner, el galardón más importante de la industria del cómic norteamericano, recorrerá su historia como autor y gestor de Crack Bang Boom, la convención internacional de cómics de Rosario con 12 años de vida, hoy a las 19.20. Allí hablará, seguramente, de sus históricas colaboraciones con Carlos Trillo, Robin Wood y Ricardo Barreiro, tres de los guionistas fundamentales en la historieta argentina; de sus series 100 Bullets y Torpedo 1972, así como de sus logros artísticos con Batman, Spider-Man, Wolverine, Alien y su participación en Flashpoint, la saga que sirve de base al film The Flash, de Andy Muschietti, a estrenarse el año que viene. Olivetti, por su parte, mañana a las 15. 20 presentará el libro Universo DC, compilación de parte de su obra para DC Comics, incluyendo aventuras de la Liga de la Justicia, el Detective Marciano, Lobo y el cruce entre Linterna Verde y el Fantasma del Espacio, superhéroe protagonista del clásico dibujo animado creado por Hanna & Barbera en los 60.

Entre otras actividades, mañana, a las 17.20, Facundo Arana y Juan Carlos Quattordio presentarán su libro Trapecistas, “una historia de amor enmarcada en un thriller paranormal en Buenos Aires”, según definió el propio Arana a su primera incursión en el mundo del cómic. Ese mismo día, a las 18, Salvador Sanz dará a conocer Mega 2: El despertar del Cisne Negro, nueva entrega de la saga kaiju (monstruos gigantes al estilo de Godzilla) ambientada en la ciudad de Montevideo y publicada en la Argentina, los Estados Unidos y Francia. Y a un año de la muerte de Robin Wood, creador de Nippur de Lagash, Dago, Pepe Sánchez, Savarese y un sinfín de historietas inolvidables para las revistas de Editorial Columba (El Tony, Fantasía, D’artagnan, Intervalo, Nippur Magnum), ACC celebrará su legado el domingo a las 19.20 con la participación de Diego Accorsi, Julio Neveleff y Leandro Paolini Somers, autores de la biografía Robin Wood, una vida de aventuras.

El color del cosplay

Como en toda convención que se precie, el cosplay es uno de los engranajes infaltables de la moderna cultura pop. Surgido en Japón a mediados de los 70, el cosplay (contracción de costume play, actuar disfrazado) es la representación de algún personaje ficticio específico, donde los participantes diseñan y confeccionan los uniformes que visten y los accesorios que portan, con un nivel de detalle que borda la perfección hiperrealista. Durante los tres días de la ACC, los visitantes podrán cruzarse por los pasillos de La Rural con cientos de versiones de Batman, Son Goku, Darth Vader, los paladines de Marvel, los robots de Transformers, los habitantes de la Tierra Media, los alumnos de Hogwarts y cualquier otra criatura surgida en el reino de la imaginación. Puntualmente, los cosplayers podrán participar de dos concursos generales, a realizarse hoy a las 19.45 y mañana a las 15, y de un concurso especial, con temática nacional, el domingo a las 14.30.

ACC también contará con eventos destinados a la comunidad gamer y los youtubers, segmentos que cobran cada vez mayor relevancia en el escenario mundial. En ese sentido, albergará charlas relacionadas con los e-sports (hoy a las 17.20), los videojuegos (hoy a las 20.40), la producción de contenidos para redes (mañana a las 16.40) y la escritura literaria (mañana a las 19.20). Como siempre, contará con shows en vivo: un homenaje musical a los Estudios Disney (hoy a las 19 y mañana a las 16.15 y a las 19), el Star Wars Parade (domingo a las 12.45), tributos a Michael Jackson y John Williams (mañana a las 16.30 y 17.15, respectivamente). También recitales de DJ Magma (hoy a las 21, mañana a las 19.45) y la Qué pasó ayer Band (domingo a las 19) y un desfile de modas (mañana a las 17).

Dentro de la programación, destacan también una serie de charlas centradas en la industria audiovisual, con especial énfasis en Star Trek y Star Wars (hoy a las 16 y domingo a las 14.40), las adaptaciones cinematográficas de Stephen King (domingo a las 17.20), los cómics de Marvel y DC (hoy a las 15.20 y mañana a las 18.40), la historieta argentina (mañana a las 16 y el domingo a las 12.40 y 18.40), la exhibición de esculturas y figuras articuladas premium y el espacio dedicado a los cerca de 300 artistas que muestran su talento y firman autógrafos. Además del típico paseo de compras dedicado a la venta de artículos coleccionables y ropa, los stands donde los estudios de cine y TV interactúan con sus espectadores y adelantan los próximos estrenos, ACC cuenta también con una amplia variedad de puestos gastronómicos con opciones vegetarianas y veganas.

Temas animé