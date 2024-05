Todo lo que hay que saber de Argentina Comic Con: quiénes vienen, los imperdibles y cómo conseguir las entradas

Escuchar

Celebridades del cine, la TV y los cómics, adelantos y presentaciones exclusivas, exhibiciones, charlas, shows y talleres, concursos de cosplay, experiencias gamer, firma de ejemplares y revistas, desfiles, recitales, paseos de compras y espacios gastronómicos. En su actual frecuencia semestral, regresó Argentina Comic Con (ACC), que se desarrolla en el centro Costa Salguero desde el viernes 24 de mayo hasta el domingo 26.

Como ocurre desde 2013, ACC contará con la presencia de importantes invitados internacionales, reconocidos por su participación en las principales series y películas de todos los tiempos. Entre las figuras destacadas de esta nueva edición se encuentran: Ernie Hudson, conocido por ser uno de los Cazafantasmas originales, y el ascendente intérprete uruguayo Enzo Vogrincic, de La sociedad de la nieve; así como los actores de doblaje Emilio Treviño y Juan Guzmán, el artista e ilustrador Ciruelo y el animador Alejandro Szykula.

Enzo Vogrincic, de los Oscar a Costa Salguero Ashley Landis - Invision

Al frente de la lista de visitas está Ernie Hudson, quien está cerca de cumplir medio siglo de carrera en Hollywood, es reconocido por sus interpretaciones en Ghostbusters, desde el film original en 1984 hasta sus reboots con la última secuela Ghostbusters: apocalipsis fantasma (2024). También participó en El cuervo (1994), el film cuyo protagonista Brandon Lee murió fatídicamente durante el rodaje, y Miss Simpatía (2000) en que Sandra Bullock se convierte en una agente del FBI dentro de un concurso de belleza. Su trayectoria incluye exitosas series de TV, como Oz, donde interpretó al director de la prisión Leo Glynn, y más recientemente se puso en la piel de Jacob, el novio de Lily Tomlin, en Grace and Frankie. El actor dará charlas abiertas durante los tres días de la convención: hoy a las 17.15; el sábado a las 19.15, y el domingo a las 16.15.

Ernie Hudson junto a Bill Murray, Dan Aykroyd y Harold Ramis, en la película original de Cazafantasmas Columbia Pictures

Uno de los actores más esperados de la convención es Enzo Vogrincic, que tras su debut como Numa Turcatti en La sociedad de la nieve quedó consagrado como una de las promesas del cine actual. El uruguayo también tendrá su propio panel el sábado a las 14.30. El meet & greet del evento prevé que los fanáticos tengan la oportunidad de sacarse fotos con las celebridades y pedirles autógrafos, previa adquisición del paquete correspondiente. Quien tuvo que posponer su visita al país por cuestiones laborales fue el actor estadounidense Brandon Routh, quien saltó a la fama al convertirse en el Hombre de Acero en Superman regresa (2006). Routh reprogramó su participación para la próxima entrega del ACC, en diciembre. Los actores de doblaje tendrán su panel abierto al público: el venezolano Juan Guzmán (Rick y Morty, El precio de la historia, Bob Esponja, Aquaman) se presentará hoy, a las 16, y el mexicano Emilio Treviño (Miles Morales-Spiderman), el domingo, a las 13.

ACC también contará con eventos destinados a la comunidad gamer y los youtubers, segmentos que cobran cada vez mayor relevancia en el escenario mundial. En ese sentido, albergará charlas relacionadas con los e-sports, los videojuegos, la producción de contenidos para redes y la literatura YA (young adult). Entre una de las actividades destacadas, Nicolás Rabago presentará su libro Fenómenos Gamers, que llama a la reflexión sobre la importancia de los videojuegos como la industria del entretenimiento más grande del mundo.

Cosplayers en la Argentina Comic Con, una de las principales atracciones del encuentro Marcos Brindicci - LA NACION

Música en vivo

Los tres días de la convención habrá conciertos. Hoy inaugura el escenario principal a las 15 Soundtrack, con un show de covers de las bandas sonoras de películas, videojuegos y series. Y a las 20.15 vuelve la música a las tablas con QPA: tributo a Rocky, que tocará las canciones icónicas de los films de Rocky Balboa.

El sábado, el festival empieza con Reservoir Songs a las 12.30, la banda tributo que se transporta al universo de Quentin Tarantino, donde interpretarán los soundtracks de sus clásicos films como Pulp Fiction, Kill Bill y Perros de la calle. A las 15.45 la música vuelve al escenario con Back to the Orchestra, la orquesta sinfónica con 50 músicos en vivo dirigida por Damián Mahler con grandes clásicos del cine y la televisión de los años 80 y 90. Y a las 18 The Beats se sube al escenario para cerrar el segundo día con un concierto de interpretando las mejores canciones de la legendaria banda de Liverpool.

Por último, el domingo tocará Kiseki a las 13.45, una banda especializada en temas de videojuegos y animé. A las 15.30 los seguirá Máximo Meyer, reconocido por su actuación en el musical Dear Evan Hansen. Y a las 19.15, la banda tributo a Queen, Reina Madre, estará a cargo de cerrar la convención.

Cosplay interactivo

El cosplay es uno de los condimentos infaltables de la convención. Durante los tres días de la ACC, todos los visitantes podrán cruzarse por los pasillos del Centro Costa Salguero con miles de versiones de Batman, Darth Vader, los paladines de Marvel, los robots de Transformers, los habitantes de la Tierra Media, los alumnos de Hogwarts y cualquier otra figura nacida en el mundo de la imaginación. Habrá tres certámenes: el primero se realizará el viernes, a las 18.45; el segundo el sábado, a las 13 y el tercero, el domingo, a las 18. Como en cada entrega, también se realiza un desfile cosplay el domingo a las 16 en el auditorio del complejo como cierre de las actividades.

La saga de Star Wars en un clásico de cada nueva entrega de la ACC Ignacio Sánchez - LA NACION

Dentro de la programación, se destaca nuevamente el especial énfasis en los universos de Star Wars y Star Trek, con dos desfiles planeados para el sábado, a las 19.45, y el domingo, a las 17.30. También habrá charlas y eventos especiales para el universo de ficción creado por George Lucas. Como cada año, la convención ofrecerá exhibiciones de esculturas y figuras articuladas, y un espacio dedicado específicamente para que los más de 300 artistas que participan muestren su talento y firman autógrafos. Los estudios de cine y TV contarán con stands donde interactúan con sus espectadores y adelantan los próximos estrenos. Además la exposición contará con un paseo de compras dedicado a la venta de artículos para coleccionar y merchandising, y puestos gastronómicos con opciones para vegetarianos, veganos y celíacos.

Las entradas se pueden adquirir en el portal de Argentina Comic Con, a partir de 28.700 pesos.

