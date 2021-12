Top 10: las mejores series, películas, canciones, discos y obras del año, según los críticos de LA NACION

La producción artística de un año excepcional como 2021 quizá solo pueda ser comparada con la de 2020, no solo por la forma en la que llegó a nosotros, siempre marcada por la pandemia, sino porque, como ocurre desde hace casi dos años, las historias han sido un sostén emocional del público. Más allá de los gustos particulares, las obras seleccionadas por los críticos de LA NACION como lo mejor que dejan estos doce meses fueron mucho más que entretenimiento: supieron ayudarnos a entender este nuevo mundo, procesar los miedos y las pérdidas omnipresentes, encontrar esperanza y compañía donde pueda hallársela y consuelo y empatía donde no; recordar nuestras vidas como eran antes y reafirmar algunas de formas en las que no volverán a ser iguales. En todos los casos, son testimonio de una época a la que buscan tanto entender como trascender, creadas y concretadas entre la virtualidad y la presencialidad. A continuación, los elegidos.

Marcelo Stiletano

Amor sin barreras (Estados Unidos, 2021), de Steven Spielberg

(Estados Unidos, 2021), de Steven Spielberg La crónica francesa (Estados Unidos-Alemania, 2021), de Wes Anderson

(Estados Unidos-Alemania, 2021), de Wes Anderson Fue la mano de Dios (Italia, 2021), de Paolo Sorrentino (Netflix)

(Italia, 2021), de Paolo Sorrentino (Netflix) The Velvet Underground (Estados Unidos, 2021), de Todd Haynes (Apple TV+).

(Estados Unidos, 2021), de Todd Haynes (Apple TV+). Undine (Alemania, 2020), de Christian Petzold

(Alemania, 2020), de Christian Petzold La familia Mitchell vs. las máquinas ( Estados Unidos, 2021), de Michael Rianda y Jeff Rowe (Netflix)

( Estados Unidos, 2021), de Michael Rianda y Jeff Rowe (Netflix) Minari (Estados Unidos, 2020), de Lee Isaac Cheung (Amazon Prime Video y Movistar Play)

(Estados Unidos, 2020), de Lee Isaac Cheung (Amazon Prime Video y Movistar Play) El perro que no calla (Argentina, 2021), de Ana Katz

(Argentina, 2021), de Ana Katz J’Accuse: el affaire Dreyfus (Francia-Italia, 2019), de Roman Polanski

(Francia-Italia, 2019), de Roman Polanski El olvido que seremos (Colombia, 2020), de Fernando Trueba (Netflix)

Paula Vázquez Prieto

First Cow (Estados Unidos, 2019), de Kelly Reichardt (Mubi)

(Estados Unidos, 2019), de Kelly Reichardt (Mubi) Amor sin barreras (Estados Unidos, 2021), de Steven Spielberg

(Estados Unidos, 2021), de Steven Spielberg El poder del perro (Reino Unido/Nueva Zelanda/Australia/Estados Unidos/Canadá, 2021), de Jane Campion (Netflix)

(Reino Unido/Nueva Zelanda/Australia/Estados Unidos/Canadá, 2021), de Jane Campion (Netflix) Annette (Francia/Bélgica/Alemania/Suiza/ Estados Unidos/México/Japón, 2021), de Leos Carax (Mubi).

(Francia/Bélgica/Alemania/Suiza/ Estados Unidos/México/Japón, 2021), de Leos Carax (Mubi). Retrato de una mujer en llamas (Francia, 2019), de Céline Sciamma

(Francia, 2019), de Céline Sciamma Undine (Alemania, 2020), de Christian Petzold

(Alemania, 2020), de Christian Petzold Esquirlas (Argentina, 2020), de Natalia Garayalde

(Argentina, 2020), de Natalia Garayalde Martin Eden (Italia/Francia/Alemania, 2019), de Pietro Marcello

(Italia/Francia/Alemania, 2019), de Pietro Marcello El prófugo (Argentina/México, 2020), de Natalia Meta

(Argentina/México, 2020), de Natalia Meta Salvando almas (Reino Unido, 2019), de Rose Glass

Natalia Trzenko

Amor sin barreras (Estados Unidos, 2021), de Steven Spielberg

(Estados Unidos, 2021), de Steven Spielberg Nomadland (Estados Unidos/2020), de Chloe Zhao

(Estados Unidos/2020), de Chloe Zhao Duna (Estados Unidos/2021), de Denis Villeneuve

(Estados Unidos/2021), de Denis Villeneuve El prófugo (Argentina/ 2020), de Natalia Meta.

(Argentina/ 2020), de Natalia Meta. Coda (Estados Unidos/2021), de Sian Heder

(Estados Unidos/2021), de Sian Heder A un click de distancia (Estados Unidos/2021), de Natalie Morales

(Estados Unidos/2021), de Natalie Morales El agente topo (Chile/2020), de Maite Alberdi

(Chile/2020), de Maite Alberdi El poder del perro (Reino Unido-Nueva Zelanda-Australia-Estados Unidos-Canadá/2021), de Jane Campion (Netflix)

(Reino Unido-Nueva Zelanda-Australia-Estados Unidos-Canadá/2021), de Jane Campion (Netflix) Summer of Soul (Estados Unidos/2021), de Questlove (Star+)

(Estados Unidos/2021), de Questlove (Star+) Minari (Estados Unidos, 2020), de Lee Isaac Cheung (Amazon Prime Video y Movistar Play)

Guillermo Courau

J’Accuse: el affaire Dreyfus (Francia-Italia, 2019), de Roman Polanski

(Francia-Italia, 2019), de Roman Polanski Fue la mano de Dios (Italia, 2021), de Paolo Sorrentino (Netflix)

(Italia, 2021), de Paolo Sorrentino (Netflix) Nomadland (Estados Unidos-Alemania, 2020). de Chloé Zhao

(Estados Unidos-Alemania, 2020). de Chloé Zhao Fragmentos de una mujer (Canadá-Hungría-Estados Unidos, 2020), de Kornél Mundruczó

(Canadá-Hungría-Estados Unidos, 2020), de Kornél Mundruczó El padre (Reino Unido, 2020), de Florian Zeller

(Reino Unido, 2020), de Florian Zeller Adiós a la memoria (Argentina, 2020), de Nicolás Prividera

(Argentina, 2020), de Nicolás Prividera La crónica francesa (Estados Unidos, 2021), de Wes Anderson

(Estados Unidos, 2021), de Wes Anderson Una casa sin cortinas (Argentina, 2021), de Julián Troksberg

(Argentina, 2021), de Julián Troksberg Sin tiempo para morir (Reino Unido-Estados Unidos, 2021), de Cary Joji Fukunaga

(Reino Unido-Estados Unidos, 2021), de Cary Joji Fukunaga El escuadrón suicida (Estados Unidos, 2021), de James Gunn

Milagros Amondaray

Retrato de una mujer en llamas (Francia, 2019), de Céline Sciamma

(Francia, 2019), de Céline Sciamma El poder del perro (Reino Unido-Nueva Zelanda-Australia-Estados Unidos-Canadá, 2021), de Jane Campion (Netflix)

(Reino Unido-Nueva Zelanda-Australia-Estados Unidos-Canadá, 2021), de Jane Campion (Netflix) Hermosa venganza (Reino Unido, Estados Unidos, 2020), de Emerald Fennell

(Reino Unido, Estados Unidos, 2020), de Emerald Fennell Otra ronda (Dinamarca, 2020), de Thomas Vintenberg (Netflix)

(Dinamarca, 2020), de Thomas Vintenberg (Netflix) Distancia de rescate (Chile-Estados Unidos-España, 2021), de Claudia Llosa (Netflix)

(Chile-Estados Unidos-España, 2021), de Claudia Llosa (Netflix) No miren arriba (Estados Unidos, 2021), de Adam McKay (Netflix)

(Estados Unidos, 2021), de Adam McKay (Netflix) Bo Burnham: Inside (Estados Unidos, 2021), de Bob Burnham (Netflix)

(Estados Unidos, 2021), de Bob Burnham (Netflix) Falsos millonarios (Estados Unidos, 2020) de Miranda July (Flow)

(Estados Unidos, 2020) de Miranda July (Flow) Luca (Estados Unidos, 2021), de Enrico Casarosa

(Estados Unidos, 2021), de Enrico Casarosa Barb y Star van a Vista Del Mar (Estados Unidos/2021), de Josh Greenbaum (HBO Max)

Pablo De Vita

Fue la mano de Dios (Italia, 2021), de Paolo Sorrentino (Netflix)

(Italia, 2021), de Paolo Sorrentino (Netflix) J’Accuse: el affaire Dreyfus (Francia-Italia, 2019), de Roman Polanski

(Francia-Italia, 2019), de Roman Polanski Corpus Christi (Polonia, 2019), de Jan Komasa

(Polonia, 2019), de Jan Komasa Otra ronda (Dinamarca, 2020) de Thomas Vinterbeg (Netflix)

(Dinamarca, 2020) de Thomas Vinterbeg (Netflix) Petite Maman (Francia, 2021), de Céline Sciamma

(Francia, 2021), de Céline Sciamma Lazos de familia (Inglaterra, 2019), de Ken Loach

(Inglaterra, 2019), de Ken Loach Tigre blanco (India-Estados Unidos, 2021), de Ramin Bahrani (Netflix)

(India-Estados Unidos, 2021), de Ramin Bahrani (Netflix) Judas y el mesías negro (Estados Unidos, 2021) de Shaka King (HBO Max)

(Estados Unidos, 2021) de Shaka King (HBO Max) Shiva baby (Estados Unidos, 2020) de Emma Seligman (Mubi

(Estados Unidos, 2020) de Emma Seligman (Mubi Una casa lejos (Argentina, 2021), de Mayra Bottero

María Fernanda Mugica

El poder del perro (Nueva Zelanda-Reino Unido-Canadá-Australia-EE.UU., 2021), de Jane Campion (Netflix)

(Nueva Zelanda-Reino Unido-Canadá-Australia-EE.UU., 2021), de Jane Campion (Netflix) Martin Eden (Italia-Francia-Alemania, 2019), de Pietro Marcello

(Italia-Francia-Alemania, 2019), de Pietro Marcello The Velvet Underground (EE.UU, 2021), de Todd Haynes (Apple TV+)

(EE.UU, 2021), de Todd Haynes (Apple TV+) The Truffle Hunters (Italia-Grecia-EE.UU., 2020), de Michael Dweck y Gregory Kershaw (Flow)

(Italia-Grecia-EE.UU., 2020), de Michael Dweck y Gregory Kershaw (Flow) Amor sin barreras (EE.UU., 2021), de Steven Spielberg

(EE.UU., 2021), de Steven Spielberg El prófugo (Argentina, 2020), de Natalia Meta

(Argentina, 2020), de Natalia Meta Shiva Baby (EE.UU.-Canadá, 2020), de Emma Seligman (Mubi)

(EE.UU.-Canadá, 2020), de Emma Seligman (Mubi) El misterio de Soho (Reino Unido, 2021), de Edgar Wright

(Reino Unido, 2021), de Edgar Wright Barb y Star van a Vista del Mar (EE.UU., 2021), de Josh Greenbaum (HBO Max)

(EE.UU., 2021), de Josh Greenbaum (HBO Max) Summer of Soul (Estados Unidos, 2021), de Ahmir “Questlove” Thompson (Star+)

Hernán Ferreirós

Otra ronda (Dinamarca, Suecia, 2020) de Thomas Vinterberg (Netflix)

(Dinamarca, Suecia, 2020) de Thomas Vinterberg (Netflix) La crónica francesa (EEUU, 2021) de Wes Anderson

(EEUU, 2021) de Wes Anderson Summer of Soul (EEUU, 2021) de Ahmir “Questlove” Thompson (Star+)

(EEUU, 2021) de Ahmir “Questlove” Thompson (Star+) The Velvet Underground (EEUU, 2021) de Todd Haynes (Apple TV+)

(EEUU, 2021) de Todd Haynes (Apple TV+) El padre (Reino Unido, 2020) de Florian Zeller

(Reino Unido, 2020) de Florian Zeller J’accuse: el affaire Dreyfus (Francia, 2019) de Roman Polanski

(Francia, 2019) de Roman Polanski Tenet (Estados Unidos, 2020) de Christopher Nolan

(Estados Unidos, 2020) de Christopher Nolan Retrato de una mujer en llamas (Francia, 2020) de Céline Sciamma

(Francia, 2020) de Céline Sciamma Duna (Estados Unidos, 2021) de Denis Villeneuve

(Estados Unidos, 2021) de Denis Villeneuve El poder del perro (Nueva Zelanda-Reino Unido-Canadá-Australia-EE.UU., 2021), de Jane Campion (Netflix)

Marcelo Stiletano

Get Back (Disney+)

(Disney+) Curb Your Enthusiasm (HBO Max)

(HBO Max) Hacks (HBO Max)

(HBO Max) Reservation Dogs (Star+)

(Star+) McCartney 3, 2, 1 (Star+)

(Star+) Wandavision (Disney+)

(Disney+) Mare of Easttown (HBO Max)

(HBO Max) Only Murders in the Building (Star+)

(Star+) Las cosas por limpiar (Netflix)

(Netflix) Entre hombres (HBO Max)

Natalia Trzenko

Succession (HBO/HBO Max)

(HBO/HBO Max) Get Back (Disney+)

(Disney+) Mare of Easttown (HBO/HBO Max)

(HBO/HBO Max) Hacks (HBO Max)

(HBO Max) Wandavision (Disney+)

(Disney+) Dopesick (Star+)

(Star+) Only Murders in the Building (Star+)

(Star+) Ted Lasso (Apple TV+)

(Apple TV+) Pasillos de hospital 2 (Netflix)

(Netflix) Reservation Dogs (Star+)

Paula Vázquez Prieto

Succession (HBO Max)

(HBO Max) Hacks (HBO Max)

(HBO Max) This Way Up (DirecTV Go)

(DirecTV Go) Babylon Berlin (Europa Europa-Flow)

(Europa Europa-Flow) The Underground Railroad (Amazon Prime Video)

(Amazon Prime Video) 30 monedas (HBO Max)

(HBO Max) Mare of Easttown (HBO Max)

(HBO Max) Ted Lasso (Apple TV+)

(Apple TV+) Only Murders in the Building (Star+)

(Star+) Katla (Netflix)

Milagros Amondaray

It’s a Sin (HBO Max)

(HBO Max) Veneno (HBO Max)

(HBO Max) Mare of Easttown (HBO)

(HBO) Hacks (HBO Max)

(HBO Max) The White Lotus (HBO Max)

(HBO Max) The Underground Railroad (Amazon Prime Video)

(Amazon Prime Video) Dopesick (Star+)

(Star+) Only Murders in the Building (Star+)

(Star+) For All Mankind (Apple TV+)

(Apple TV+) Las cosas por limpiar (Netflix)

Martín Fernández Cruz

Veneno (HBO Max)

(HBO Max) Everything´s Gonna Be Okay (HBO Max)

(HBO Max) One Piece (Crunchyroll)

(Crunchyroll) Ted Lasso (Apple TV+)

(Apple TV+) Cobra Kai (Netflix)

(Netflix) Curb Your Enthusiasm (HBO Max)

(HBO Max) Invincible (Amazon Prime Video)

(Amazon Prime Video) Mare of Easttown (HBO Max)

(HBO Max) Wandavision (Disney+)

(Disney+) Succession (HBO Max)

María Fernanda Mugica

Hacks (HBO Max)

(HBO Max) Only Murders in the Building (Star+)

(Star+) 1971, el año que lo cambió todo (Apple TV+)

(Apple TV+) Curb Your Enthusiasm (HBO Max)

(HBO Max) Succession (HBO Max)

(HBO Max) I Think You Should Leave (Netflix)

(Netflix) WandaVision (Disney+)

(Disney+) Ted Lasso (Apple TV+)

(Apple TV+) Love Life (HBO Max)

(HBO Max) Ten per cent (Netflix)

Hernán Ferreirós

Get Back (Disney+)

(Disney+) Succession (HBO Max)

(HBO Max) Curb your Enthusiasm (HBO Max)

(HBO Max) Hacks (HBO Max)

(HBO Max) Invincible (Amazon Prime Video)

(Amazon Prime Video) For All Mankind (Apple TV+)

(Apple TV+) The Underground Railroad (Amazon Prime video)

(Amazon Prime video) The White Lotus (HBO Max)

(HBO Max) It’s a Sin (HBO Max)

(HBO Max) Rumbo al infierno (Netflix)

CANCIONES

Dolores Moreno

“White Dress” , Lana Del Rey

, Lana Del Rey “BLACKOUT” , Turnstile

, Turnstile “Hong Kong” , C. Tangana y Andrés Calamaro

, C. Tangana y Andrés Calamaro “La izquierda de la noche” , Babasónicos

, Babasónicos “Don’t Shut Me Down”, ABBA

Joaquín Vismara

“La izquierda de la noche” , Babasónicos

, Babasónicos “Hong Kong” , C.Tangana y Andrés Calamaro

, C.Tangana y Andrés Calamaro “Cicuta” , Peces Raros

, Peces Raros “Vacancy” , The Coral

, The Coral “Leave the Door Open”, Silk Sonic

Sebastián Espósito

“Madrigal” , Palo Pandolfo (con Lito Vitale)

, Palo Pandolfo (con Lito Vitale) “All My Favorite Songs” , Weezer

, Weezer “Supersticiones” , Silvestre y La Naranja

, Silvestre y La Naranja “La chica de hoy” , Elvis Costello & The Attractions y Cami

, Elvis Costello & The Attractions y Cami “Venganza”, No Te Va Gustar feat Nicki Nicole

Mauro Apicella

“GilGal” , Caetano Veloso

, Caetano Veloso “Brotecitos” , Vale Bonetto

, Vale Bonetto “Una y otra vez” , Ricardo Mollo

, Ricardo Mollo “Venganza” , No Te Va Gustar feat Nicki Nicole

, No Te Va Gustar feat Nicki Nicole “Cold Heart”, Elton John y Dua Lipa

Alejandro Lingenti

“Royal Morning Blue” , Damon Albarn

, Damon Albarn “Wusyaname” , Tyler The Creator

, Tyler The Creator “Wildflower Wildfire” , Lana del Rey

, Lana del Rey “Mil derrotas” , Santiago Motorizado

, Santiago Motorizado “Bad Religion”, Cat Power

Fernando García

“Eyes Without a Face” , Angel Olson

, Angel Olson “Donda Chant” , Kanye West

, Kanye West “Encuentro con un ángel amateur” , Indio Solari

, Indio Solari “Alguien que no” , Florencia Ruiz

, Florencia Ruiz “The Tower of Montevideo”, Damon Albarn

Diego Mancusi

“Amazonia” , Gojira

, Gojira ”Los tontos” , C Tangana y Kiko Veneno

, C Tangana y Kiko Veneno ”Pay Your Way in Pain” , St. Vincent

, St. Vincent “Dance Crip” , Trueno

, Trueno ”Venganza”, No Te Va Gustar feat Nicki Nicole

Silvina Marino

“Getting Older” , Billie Eilish

, Billie Eilish “Good 4 You” , Olivia Rodrigo

, Olivia Rodrigo “Tonto Corazón” , Santiago Motorizado y Vicentico

, Santiago Motorizado y Vicentico “Culpa ”, WOS y Ricardo Mollo

”, WOS y Ricardo Mollo “Don´t Be Shy”, Tiësto feat Karol G.

Manuela Parajuá

“No aguanto mas” , Conociendo Rusia

, Conociendo Rusia “Bar” , Tini y L-Gante

, Tini y L-Gante “Venganza” , No Te Va Gustar feat Nicki Nicole

, No Te Va Gustar feat Nicki Nicole “Sola” , Tiago PZK

, Tiago PZK “Coleccionando cicatrices”, Cruzando el Charco

DISCOS

Dolores Moreno

Chemtrails Over The Country Club , Lana del Rey

, Lana del Rey Sour , Olivia Rodrigo

, Olivia Rodrigo El Madrileño , C. Tangana

C. Tangana Seis , Mon Laferte

Mon Laferte Montero, Lil Nas X

Joaquín Vismara

Utopian Ashes , Bobby Gillespie & Jehnny Beth

, Bobby Gillespie & Jehnny Beth El Disko , Ca7riel

, Ca7riel CRO9UIS , normA

, normA Day / Night , Parcels

, Parcels Crawler, IDLES

Sebastián Espósito

Siervo , Palo Pandolfo

, Palo Pandolfo El madrileño , C. Tangana

, C. Tangana OK Human , Weezer

, Weezer Welcome 2 America , Prince

, Prince Luz, No Te Va Gustar

Mauro Apicella

El madrileño , C Tangana

, C Tangana Meu coco , Caetano Veloso

, Caetano Veloso 100 , Escalandrum

, Escalandrum Pájaro Negro , Aline Miklos y Ensamble Kalo Chiriklo

, Aline Miklos y Ensamble Kalo Chiriklo 1972, Raly Barrionuevo

Alejandro Lingenti

The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows , Damon Albarn

, Damon Albarn Far In , Helado Negro

, Helado Negro Promises , Floating Points, Pharoah Sanders & The London Symphony Orchestra

, Floating Points, Pharoah Sanders & The London Symphony Orchestra Happier Then Ever , Billie Eilish

, Billie Eilish Where The Viaduct Looms, Nell Smith/The Flaming Lips

Diego Mancusi

Daddy’s Home , St. Vincent

, St. Vincent Fortitude , Gojira

, Gojira I Don’t Live Here Anymore , The War on Drugs

, The War on Drugs In These Silent Days , Brandi Carlile

, Brandi Carlile odio, Rotman

Fernando García

New Long Leg , Dry Cleaning

, Dry Cleaning The Nearer the Fountain, More Pure the Water Flows , Damon Albarn

, Damon Albarn El Disko , CA7RIEL

, CA7RIEL Aullido , Florencia Ruiz

, Florencia Ruiz I’ve Been Trying To Tell You, Saint Etienne

Silvina Marino

Chemtrails Over the Country Club , Lana del Rey

, Lana del Rey Aullido , Florencia Ruiz

, Florencia Ruiz Daddy´ s Home , St. Vincent

St. Vincent Happier than Ever , Billie Eilish

, Billie Eilish 30, Adele

Manuela Parajuá

La Dirección , Conociendo Rusia

, Conociendo Rusia atte Celli, CELLI

CELLI Animal , María Becerra

, María Becerra Parte de mí , Nicki Nicole

Nicki Nicole Changüi, Vane Butera

Constanza Bertolini

Piazzolla Futuro , con coreografías de A. M. Stekelman, A. González, L. Cuello y D. Poblete, y dirección de Julio Bocca y Victoria Balanza, en el Teatro Coliseo

, con coreografías de A. M. Stekelman, A. González, L. Cuello y D. Poblete, y dirección de Julio Bocca y Victoria Balanza, en el Teatro Coliseo Vertical , de Oscar Araiz, con Antonella Zanutto y Yamil Ostrovsky, en el Teatro El Nacional.

, de Oscar Araiz, con Antonella Zanutto y Yamil Ostrovsky, en el Teatro El Nacional. Vendaval + Itinerario Piazzolla , de Maximiliano Iglesias y Alejandro Cervera, por el Ballet Estable del Teatro Colón, en el Teatro Colón

, de Maximiliano Iglesias y Alejandro Cervera, por el Ballet Estable del Teatro Colón, en el Teatro Colón Giselle , de Jorge Amarante, por la Compañía de Jorge Amarante, en el Teatro El Nacional

, de Jorge Amarante, por la Compañía de Jorge Amarante, en el Teatro El Nacional Galas de Ballet en el Astral , ciclo del Buenos Aires Ballet, con dirección de Federico Fernández y artistas invitados, en el Teatro Astral

, ciclo del Buenos Aires Ballet, con dirección de Federico Fernández y artistas invitados, en el Teatro Astral Dos Bailarines desnudos , de Florencia Werchowsky, en el FIBA, Teatro 25 de Mayo

, de Florencia Werchowsky, en el FIBA, Teatro 25 de Mayo Cadabra: 10 años, por el Grupo Cadabra, con dirección de Anabella Tuliano, en el Maipo

Laura Chertkoff

Piazzolla Futuro , con coreografías de A. M. Stekelman, A. González, L. Cuello y D. Poblete, y dirección de Julio Bocca y Victoria Balanza, en el Teatro Coliseo

, con coreografías de A. M. Stekelman, A. González, L. Cuello y D. Poblete, y dirección de Julio Bocca y Victoria Balanza, en el Teatro Coliseo La sombra de una nube , Compañía de Danza David Señoran, en Aérea Teatro

, Compañía de Danza David Señoran, en Aérea Teatro Así , de Andrea Castelli, en Castillo de Sandro

, de Andrea Castelli, en Castillo de Sandro Galas de Ballet en el Astral , ciclo del Buenos Aires Ballet, con dirección de Federico Fernández y artistas invitados, en el Teatro Astral

, ciclo del Buenos Aires Ballet, con dirección de Federico Fernández y artistas invitados, en el Teatro Astral Piazzolla , Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín, con coreografías de Ana Itelman y Mauricio Wainrot, en el Teatro San Martín

, Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín, con coreografías de Ana Itelman y Mauricio Wainrot, en el Teatro San Martín Giselle , de Jorge Amarante, por la Compañía de Jorge Amarante, en el Teatro El Nacional

, de Jorge Amarante, por la Compañía de Jorge Amarante, en el Teatro El Nacional CTRL.Shift.C, de Mauro Cacciatore, en el Ciclo Tecnodanza, Fundación Cazadores

Néstor Tirri

Piazzolla Futuro, con coreografías de A. M. Stekelman, A. González, L. Cuello y D. Poblete, y dirección de Julio Bocca y Victoria Balanza, en el Teatro Coliseo

con coreografías de A. M. Stekelman, A. González, L. Cuello y D. Poblete, y dirección de Julio Bocca y Victoria Balanza, en el Teatro Coliseo Vendaval + Itinerario Piazzolla , de Maximiliano Iglesias y Alejandro Cervera, por el Ballet Estable del Teatro Colón, en el Teatro Colón

, de Maximiliano Iglesias y Alejandro Cervera, por el Ballet Estable del Teatro Colón, en el Teatro Colón Vertical , de Oscar Araiz, con Antonella Zanutto y Yamil Ostrovsky, en el Teatro El Nacional.

, de Oscar Araiz, con Antonella Zanutto y Yamil Ostrovsky, en el Teatro El Nacional. Giselle , de Jorge Amarante, por la Compañía de Jorge Amarante, en el Teatro El Nacional

, de Jorge Amarante, por la Compañía de Jorge Amarante, en el Teatro El Nacional El lago de los cisnes , coreografía de Jorge Amarante, por la Compañía Jorge Amarante, en el Teatro El Nacional

, coreografía de Jorge Amarante, por la Compañía Jorge Amarante, en el Teatro El Nacional Galas de Ballet en el Astral , ciclo del Buenos Aires Ballet, con dirección de Federico Fernández y artistas invitados, en el Teatro Astral

, ciclo del Buenos Aires Ballet, con dirección de Federico Fernández y artistas invitados, en el Teatro Astral Piazzolla, Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín, con coreografías de Ana Itelman y Mauricio Wainrot, en el Teatro San Martín

Alejandro Cruz

Reminiscencia , escrita y dirigida por Mauro Vaca Valenzuela. FIBA.

, escrita y dirigida por Mauro Vaca Valenzuela. FIBA. Si iu tomorrow incendiary, dramaturgia y dirección de Lucía Seldes. Casa Teatro Estudio.

dramaturgia y dirección de Lucía Seldes. Casa Teatro Estudio. Hoy bailamos para siempre , dramaturgia de Candelaria Frías y dirección de Federico Fontán. El Galpón de Guevara.

, dramaturgia de Candelaria Frías y dirección de Federico Fontán. El Galpón de Guevara. En Ámbar. Fantomática de objetos , dramaturgia, diseño escenográfico y dirección de Fernando Airaldo (Córdoba). Fiesta Nacional del Teatro.

, dramaturgia, diseño escenográfico y dirección de Fernando Airaldo (Córdoba). Fiesta Nacional del Teatro. Pablo Rotemberg: Lecture on Nothing , idea de Ayelén Clavin y Carla Di Grazia con dirección de Pablo Rotemberg. En la página de Lumiton.

, idea de Ayelén Clavin y Carla Di Grazia con dirección de Pablo Rotemberg. En la página de Lumiton. No hay banda , dramaturgia y dirección de Martín Flores Cárdenas. Casa Teatro Estudio.

, dramaturgia y dirección de Martín Flores Cárdenas. Casa Teatro Estudio. El regreso del disco de oro del Voyager I , de Mariana Chaud y Alejo Moguilansky. Modo Híbrido, Complejo Teatral de Buenos Aires.

, de Mariana Chaud y Alejo Moguilansky. Modo Híbrido, Complejo Teatral de Buenos Aires. La puta mejor embalsamada , dirección de Julieta Daga y dramaturgia de David Metral (Córdoba). Fiesta Nacional del Teatro.

, dirección de Julieta Daga y dramaturgia de David Metral (Córdoba). Fiesta Nacional del Teatro. La comedia es peligrosa , de Gonzalo Demaría y dirección de Ciro Zorzoli. Teatro Nacional Cervantes.

, de Gonzalo Demaría y dirección de Ciro Zorzoli. Teatro Nacional Cervantes. Los amigos de ellos dos, de Matías del Federico y Daniel Veronese; y dirección de Veronese. El Picadero.

Leni González

Habitación Macbeth , de Pompeyo Audivert. Centro Cultural de la Cooperación.

, de Pompeyo Audivert. Centro Cultural de la Cooperación. Las cautivas , de Mariano Tenconi Blanco. Teatro de la Ribera.

, de Mariano Tenconi Blanco. Teatro de la Ribera. La comedia es peligrosa , de Gonzalo Demaría y dirección de Ciro Zorzoli. Teatro Nacional Cervantes.

, de Gonzalo Demaría y dirección de Ciro Zorzoli. Teatro Nacional Cervantes. Consagrada , de Gabi Parigi y Flor Micha. Galpón de Guevara.

, de Gabi Parigi y Flor Micha. Galpón de Guevara. Recital olímpico , de Eugenia Pérez Tomas y Camila Fabbri. Teatro Sarmiento.

, de Eugenia Pérez Tomas y Camila Fabbri. Teatro Sarmiento. Nicolás anda , de Nahuel Martínez Cantó. Moscú Teatro.

, de Nahuel Martínez Cantó. Moscú Teatro. Diarios del hambre , de Fabián Díaz. Beckett Teatro.

, de Fabián Díaz. Beckett Teatro. La teta , de Alice Penn, en el Camarín de las Musas.

, de Alice Penn, en el Camarín de las Musas. Al bárbaro le doy paz , de Pablo Gorlero, basado en textos de M. E. Walsh, en El Picadero.

, de Pablo Gorlero, basado en textos de M. E. Walsh, en El Picadero. La casa oscura, de Maruja Bustamante y Mariela Asensio, dirección de Paola Luttini, en el Galpón de Guevara.

Carlos Pacheco

Las cautivas , de Mariano Tenconi Blanco. Teatro de la Ribera.

, de Mariano Tenconi Blanco. Teatro de la Ribera. Manuela Rosas , escrita y dirigida por Graciela Caminos. El Excéntrico de la 18.

, escrita y dirigida por Graciela Caminos. El Excéntrico de la 18. La comedia es peligrosa , de Gonzalo Demaría, dirigida por Ciro Zorzoli. Teatro Nacional Cervantes.

, de Gonzalo Demaría, dirigida por Ciro Zorzoli. Teatro Nacional Cervantes. Los amigos de ellos dos , de Daniel Veronese y Matías del Federico, dirigida por Daniel Veronese. El Picadero.

, de Daniel Veronese y Matías del Federico, dirigida por Daniel Veronese. El Picadero. Dos locas de remate , de Ramón Paso, dirigida por Manuel González Gil. Teatro Astral.

, de Ramón Paso, dirigida por Manuel González Gil. Teatro Astral. Scalabrini Ortiz , de Florencia Aroldi, dirigida por Seba Berenguer. El Picadero.

, de Florencia Aroldi, dirigida por Seba Berenguer. El Picadero. Olvídame , de Marco Antonio de la Parra, dirigida por Darío Dukáh. Espacio Callejón.

, de Marco Antonio de la Parra, dirigida por Darío Dukáh. Espacio Callejón. El beso de la mujer araña , de Manuel Puig, dirigida por Valeria Ambrosio. Teatro Buenos Aires.

, de Manuel Puig, dirigida por Valeria Ambrosio. Teatro Buenos Aires. Ifigenia en Aulide , de Eurípides, dirigida por Antonio Latella. FIBA.

, de Eurípides, dirigida por Antonio Latella. FIBA. Reminiscencia, escrita y dirigida por Mauro Vaca Valenzuela. FIBA.

Juan Carlos Fontana

Moje Holka, Moje Holka (mi niña, niña mía) , de Amaranta Osorio, Itziar Pascual, dirigida por Alejandro Casavalle. El Extranjero.

, de Amaranta Osorio, Itziar Pascual, dirigida por Alejandro Casavalle. El Extranjero. Tu ternura Molotov , de Gustavo Ott, dirigida por Corina Fiorillo. El Ópalo.

, de Gustavo Ott, dirigida por Corina Fiorillo. El Ópalo. Desperfectos , escrita y dirigida por Julián Marcove. Nün Teatro Bar.

, escrita y dirigida por Julián Marcove. Nün Teatro Bar. Al bárbaro le doy paz , dramaturgia y dirección Pablo Gorlero, sobre textos de M. E. Walsh. El Picadero.

, dramaturgia y dirección Pablo Gorlero, sobre textos de M. E. Walsh. El Picadero. Luz testigo , de Tomás Afán Muñoz, Marina Artigas, Rubén De La Torre, Julián Marcove, Agustín Meneses, dirigida por Javier Daulte. Espacio Callejón.

, de Tomás Afán Muñoz, Marina Artigas, Rubén De La Torre, Julián Marcove, Agustín Meneses, dirigida por Javier Daulte. Espacio Callejón. Quiela, el amor antes de Frida , con dramaturgia y dirección Mariano Taccagni. El Ópalo.

, con dramaturgia y dirección Mariano Taccagni. El Ópalo. 30 Aniversario , de Gaby Almirón, Pablo Peppino y Andrés Vicente, dirigida por Marcelo Serre. El Tinglado.

, de Gaby Almirón, Pablo Peppino y Andrés Vicente, dirigida por Marcelo Serre. El Tinglado. Mi don imaginario , de Mariano Taccagni, dirigida por Pablo Gorlero. FIBA.

, de Mariano Taccagni, dirigida por Pablo Gorlero. FIBA. Julius , de Rubén Pagura, dirigida por Luis Gianneo. Belisario.

, de Rubén Pagura, dirigida por Luis Gianneo. Belisario. Las cautivas, escrita y dirigida por Mariano Tenconi Blanco. Teatro de la Ribera.

Gustavo Lladós

Las cautivas , con libro y dirección de Mariano Tenconi Blanco. Teatro de la Ribera.

, con libro y dirección de Mariano Tenconi Blanco. Teatro de la Ribera. La comedia es peligrosa , de Gonzalo Demaría, dirigida por Ciro Zorzoli. Teatro Nacional Cervantes.

, de Gonzalo Demaría, dirigida por Ciro Zorzoli. Teatro Nacional Cervantes. Jauría , de Jordi Casanovas, dirigida por Nelson Valente. Teatro Picadero.

, de Jordi Casanovas, dirigida por Nelson Valente. Teatro Picadero. Dos locas de remate , de Ramón Paso, dirigida por Manuel González Gil. Teatro Astral.

, de Ramón Paso, dirigida por Manuel González Gil. Teatro Astral. Sólo queda rezar , de Roberto Cossa y Mariano Cossa, dirigida por Andrés Bazzalo. Teatro Del Pueblo.

, de Roberto Cossa y Mariano Cossa, dirigida por Andrés Bazzalo. Teatro Del Pueblo. Habitación Macbeth , de Pompeyo Audivert (sobre Macbeth de William Shakespeare), dirigida por Pompeyo Audivert. Centro Cultural de la Cooperación.

, de Pompeyo Audivert (sobre Macbeth de William Shakespeare), dirigida por Pompeyo Audivert. Centro Cultural de la Cooperación. El recurso de Amparo , de Laura Oliva, dirigida por Javier Daulte. Centro Cultural 25 de Mayo.

, de Laura Oliva, dirigida por Javier Daulte. Centro Cultural 25 de Mayo. ¿Qué hace una chica como yo en una edad como ésta? , con libro y dirección de Gabriela Acher. Teatro La Plaza.

, con libro y dirección de Gabriela Acher. Teatro La Plaza. El beso de la mujer araña , de Manuel Puig, dirigida por Valeria Ambrosio. Teatro Buenos Aires.

, de Manuel Puig, dirigida por Valeria Ambrosio. Teatro Buenos Aires. Bergman y Liv, correspondencia amorosa, de Lázaro Droznes, dirigida por Leonor Manso. Centro Cultural 25 de Mayo.

Gabriel Isod

La noche oscura , escrita y dirigida por Eugenio Soto. Teatro del Pueblo.

, escrita y dirigida por Eugenio Soto. Teatro del Pueblo. Los 7 gatos de una vida , de Catalina Briski. Teatro del Perro.

, de Catalina Briski. Teatro del Perro. Los secretos , escrita y dirigida por Juan Andrés Romanazzi. El Portón de Sánchez.

, escrita y dirigida por Juan Andrés Romanazzi. El Portón de Sánchez. Habitación Macbeth , escrita y dirigida por Pompeyo Audivert. Centro Cultural de la Cooperación.

, escrita y dirigida por Pompeyo Audivert. Centro Cultural de la Cooperación. 9.81 , de Norman Briski. Teatro Calibán

, de Norman Briski. Teatro Calibán Las cargas , escrita y dirigida por Christian García. Casa Teatro Estudio.

, escrita y dirigida por Christian García. Casa Teatro Estudio. La comedia es peligrosa , de Gonzalo Demaría, dirigida por Ciro Zorzoli. Teatro Nacional Cervantes.

, de Gonzalo Demaría, dirigida por Ciro Zorzoli. Teatro Nacional Cervantes. Suyay , escrita y dirigida por Pilar Ruiz. Casa Teatro Estudio, Espacio Callejón, Moscú Teatro.

, escrita y dirigida por Pilar Ruiz. Casa Teatro Estudio, Espacio Callejón, Moscú Teatro. Las cautivas , de Mariano Tenconi Blanco. Teatro de la Ribera.

, de Mariano Tenconi Blanco. Teatro de la Ribera. Maten a Hamlet, de Los Macocos, dirigida por Sebastián Irigo. Centro Cultural 25 de Mayo.

Mercedes Méndez

Las cautivas , de Mariano Tenconi Blanco. Teatro de la Ribera.

, de Mariano Tenconi Blanco. Teatro de la Ribera. Érase , de Mónica Cabrera, Marcos Krivocapich, Gustavo Tarrío, dirigida por Tarrío. Qué Tren Club Cultural.

, de Mónica Cabrera, Marcos Krivocapich, Gustavo Tarrío, dirigida por Tarrío. Qué Tren Club Cultural. La ilusión del rubio , de Santiago San Paulo, dirigida por Gastón Marioni.

, de Santiago San Paulo, dirigida por Gastón Marioni. Consagrada , escrita y dirigida por Flor Micha y Gabi Parigi.

, escrita y dirigida por Flor Micha y Gabi Parigi. Vivir en una casa prendida fuego , escrita y dirigida por Julieta Koop.

, escrita y dirigida por Julieta Koop. Precoz , escrita por Ariana Harwicz y dirigida por Lorena Vega.

, escrita por Ariana Harwicz y dirigida por Lorena Vega. Habitación Macbeth , escrita y dirigida por Pompeyo Audivert. Centro Cultural de la Cooperación.

, escrita y dirigida por Pompeyo Audivert. Centro Cultural de la Cooperación. Elhecho , escrita y dirigida por Mariana Chaud. Teatro Sarmiento.

, escrita y dirigida por Mariana Chaud. Teatro Sarmiento. La comedia es peligrosa , de Gonzalo Demaría, dirigida por Ciro Zorzoli. Teatro Nacional Cervantes.

, de Gonzalo Demaría, dirigida por Ciro Zorzoli. Teatro Nacional Cervantes. Una, adaptación y dirección sobre texto de Luigi Pirandello, de Giampaolo Samá. Timbre 4

Mónica Berman