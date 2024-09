Cómo funciona la “ley limón” en California, el beneficio para cambiar un auto sin reparación

En California, los propietarios de vehículos que presentan defectos graves y no pueden ser reparados, incluso después de varios intentos, cuentan con una protección legal conocida como la “ley limón”.

Esta ley está diseñada para proteger a los consumidores, permitiéndoles obtener un reembolso o un reemplazo de su vehículo si cumple con ciertos criterios.

¿Cómo funciona la “ley limón”?

La “ley limón” de California, de acuerdo con el Departamento de Asuntos del Consumidor (DCA), cubre vehículos nuevos y usados que aún están bajo la garantía del fabricante. Esto incluye automóviles, camionetas, furgonetas, SUV y ciertos vehículos comerciales comprados o alquilados para uso personal o familiar.

Esta ley está diseñada para proteger a los consumidores, permitiéndoles obtener un reembolso o un reemplazo de su vehículo si cumple con ciertos criterios Shutterstock

Si un vehículo tiene un defecto cubierto por la garantía que no puede ser reparado después de un número razonable de intentos, el fabricante está obligado a ofrecer al propietario un reemplazo del vehículo o un reembolso completo del precio de compra.

Aunque la ley no establece un número fijo de intentos de reparación, según la firma Lemon Larry, existen ciertas pautas para determinar cuándo se ha alcanzado un “número razonable”. Por ejemplo, si un mismo problema no se soluciona después de cuatro intentos, o si el defecto pudiera causar un accidente grave o lesiones y no se logró reparar después de dos intentos, se considera que el vehículo califica bajo la “ley limón”.

Además, si el vehículo permanece en el taller por más de 30 días debido a problemas cubiertos por la garantía, también podría ser elegible para un reemplazo o reembolso.

Qué hacer si un vehículo califica bajo la “ley limón”

Si se considera que un vehículo podría estar cubierto por la “ley limón”, no necesariamente hay que ir a los tribunales para resolver el problema. Muchas veces, los fabricantes ofrecen programas de arbitraje certificados por el estado, que pueden ayudar a resolver la disputa de manera más rápida y eficiente.

Un árbitro revisará el caso y tomará una decisión que el dueño podrá aceptar o rechazar

Durante este proceso, un árbitro revisará el caso y tomará una decisión que el dueño podrá aceptar o rechazar. Sin embargo, es importante recordar que solo los vehículos con garantía de fábrica pueden calificar para estos beneficios.

Así, la “ley limón” de California ofrece una valiosa protección para los consumidores y asegura que los dueños de autos con defectos graves no queden atrapados con un vehículo que no pueden usar de manera segura.

LA NACION