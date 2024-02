escuchar

Una licencia de conducir de California es una tarjeta que otorga permiso para operar un vehículo motorizado, en la que se incluyen datos de identificación como nombre completo, fecha de nacimiento, dirección, firma, fotografía y descripción física. Desde 2015, se aprobó en el llamado “estado dorado” un permiso que se conoce como licencia AB 60, que se puede sacar sin documentos que prueben la residencia legal en Estados Unidos.

La Ley de Conducción Segura y Responsable (AB 60) entró en vigor el 2 de enero de 2015 y con ella se permite que todos los californianos elegibles soliciten una licencia de conducir, independientemente de su estatus migratorio. Este tipo de credencial tiene en el frente la leyenda “se aplican límites federales”, en tanto que en el reverso se lee: “no aceptable para propósitos federales oficiales”.

La licencia de conducir AB60 al frente muestra la leyenda “se aplican límites federales” ACLU Southern California

Estos permisos son para personas que no pueden proporcionar prueba de la presencia legal en EE.UU., pero que sí cumplen con los requisitos del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) de California y pueden probar su identidad y residencia en el estado.

Los interesados pueden solicitar todas las licencias de conducir no comerciales que ofrece el DMV, esto incluye las licencias Clase C (la mayoría de los automóviles), Clase M1/M2 (motocicletas), licencias no comerciales Clase A o B (remolques y algunos vehículos recreativos).

Cómo solicitar una licencia de conducir AB 60 en California

Los residentes que soliciten una licencia de manejar deberán proveer un comprobante de identidad válido y aprobado por el Departamento de Vehículos Motorizados y verificado electrónicamente por el DMV con el país de origen. Esto incluye documentos extranjeros, por ejemplo: la credencial federal para votar en México, el pasaporte mexicano y el documento nacional de identidad de la Argentina (versión 2009 o 2012).

Para solicitar la licencia AB60 deberá proporcionar prueba de identidad y residencia en California Freepik

Para solicitar una licencia de conducir en California, el interesado debe completar en línea una solicitud de licencia de conducir o tarjeta de identificación (DL/ID), estudiar para el examen de conocimientos y visitar una oficina del DMW donde tendrá que cumplir con los siguientes recaudos:

Proporcionar su prueba de identidad y residencia en California.

Pagar la tarifa de solicitud, que es reembolsable.

Escaneo de huellas digitales.

Someterse a un examen de la vista.

La toma de una foto.

Someterse a preguntas de pruebas de conocimientos.

Presentar una prueba de señales de tráfico, en caso de que corresponda.

Para el examen de conocimientos, al solicitante se le permiten tres intentos para pasar cada una de las pruebas de requeridas. De no lograrlo, la solicitud ya no es válida y la persona deberá volver a presentarla. Además, el interesado deberá realizar una prueba de tracción detrás del volante, si corresponde. También es necesario proporcionar prueba de responsabilidad financiera, como el seguro de auto, que cumpla o supere los requisitos de seguro de California.

Para obtener la licencia de conducir en California es necesario aprobar diversas pruebas Freepik

Advierten acerca de utilizar la licencia AB 60 de California

La American Civil Liberties Union (ACLU, por sus siglas en inglés) explica que las autoridades locales y estatales deben aceptar la licencia AB 60 tal como lo harían con cualquier otro permiso o identificación emitido por el estado y que “tienen prohibido usar su licencia AB60 para considerar su estatus migratorio como base para una investigación criminal, arresto o detención”. Sin embargo, también advierte que en ciertos casos se debe tener precaución.

La ACLU señala que una persona que porta la licencia AB 60 podría ponerse en riesgo si la muestra a las autoridades de otro estado, dependiendo de las leyes y políticas de esa entidad. Además, no debería intentar utilizarla para ingresar a áreas restringidas en instalaciones federales, ni para demostrar su identidad ante agentes federales encargados de hacer cumplir la ley, incluidos el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza y de Aduanas.