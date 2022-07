Cómo obtener gratis la Green Card en California: el paso a paso y los requisitos del trámite

Muchos migrantes que ya son elegibles y que cumplen todos los requisitos para iniciar su proceso de ciudadanía, no lo hacen por la falta de recursos, debido a que no es tan accesible. Por ejemplo, el costo de comenzar el trámite con el primer formulario para la Green Card es alto. Sin embargo, para todas estas personas que viven en California, hay un programa estatal con el que se puede obtener completamente gratis. La iniciativa se llama Nuevo Ciudadano y es parte del presupuesto del estado. Los principales beneficiarios son inmigrantes permanentes que son candidatos a convertirse en ciudadanos, con la característica especial de no hacerlo por la falta de dinero suficiente para cubrir los gastos.

Telemundo entrevistó a una de las primeras beneficiaras, una mujer identificada como Estela Osorio, que contó como logró hacer su sueño realidad tras vivir 27 años en Estados Unidos y por fin recibir su Green Gard. Según su relato, ella reflexionó sobre el tiempo que llevaba en ese país y decidió que ya era el momento de regularizar su estatus.

¿Cómo funciona el programa Nuevo Ciudadano en California?

El programa Nuevo Ciudadano apoya a los inmigrantes de California a sacar su Green Card Pexels

Al respecto, Luz Gallegos, directora de Todec Legal Center, detalló que el proyecto consiste en brindar la asistencia legal gratis a los residentes permanentes elegibles que sí sean candidatos. El fondo del apoyo es de 725 dólares en el trámite. Gallegos también animó a los migrantes a acercarse a través de estos beneficios.

A la larga, cuando ya se es ciudadano y se busca la jubilación, la persona puede regresar a su país y les mandan su retiro. Asimismo, si eres residente por mucho tiempo y te ausentas de Estados Unidos, puedes perder esa residencia. En cambio, si te conviertes en ciudadano estadounidense, tendrás más facilidades.

Una creencia popular entre los inmigrantes que no se animan a dar el siguiente paso es que de alguna manera renuncian a sus raíces, por eso la experta detalló que eso no pasa en caso de algunos países de Latinoamérica, como México.

¿Cuántas personas pueden acceder al programa Nuevo Ciudadano en California?

Los requisitos para aplicar al programa Nuevo Ciudadano de California Unsplash

De acuerdo con las cifras del Departamento de Inmigración y Naturalización de California, más de 2,3 millones de inmigrantes serían elegibles para obtener esta Green Card gratis. Por ejemplo, en los condados de Riverside y San Bernardino hay más de 250.000 personas elegibles. En el caso de Estela, a quien entrevistó Telemundo, ella se convirtió en ciudadana de Estados Unidos el 30 de junio. A continuación, el paso a paso del trámite y los beneficios que otorga el programa Nuevo Ciudadano.

¿Cómo obtener la Green Card gratis en California?

Lo primero es realizar el trámite a través del programa Nuevo Ciudadano a partir de dos requisitos: ser residente elegible para obtener la naturalización y ser inmigrante de bajos recursos.

Posteriormente, si se cumple con lo anterior, se puede solicitar la cita para iniciar con la solicitud en la página de Todec. Aquí se ofrece: consulta legal y evaluación, asistencia con la solicitud, representación legal, preparación del material de ciudadanía. También se puede comunicar al número 951-943-1955.