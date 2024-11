Compró un Tesla con piloto automático y pasó lo peor: “Lo atropelló sin siquiera frenar”

A mediados de octubre, la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) abrió una investigación sobre los automóviles de Tesla que están equipados con software FDS. Se trata del sistema de conducción autónoma que utiliza el fabricante, y que estuvo involucrado en numerosos incidentes en el último tiempo. En esta ocasión, un usuario de X compartió el momento en el que su vehículo no detectó la presencia de un ciervo en la ruta y lo atropelló sin siquiera frenar.

El sistema de conducción autónoma total (FSD, por sus siglas en inglés) de Tesla Motors se basa en el uso de cámaras para alertar a los conductores sobre los obstáculos que se presentan en el camino. Estas se encuentran en las partes delantera, trasera, izquierda y derecha de los automóviles, y a diferencia del sistema de detección de otros vehículos, este modo no presenta sensores con radar que emiten sonido.

La empresa estadounidense se inclinó por incorporar cámaras a los automóviles en lugar de utilizar LiDAR, un sistema capaz de identificar objetos en las rutas, medir su distancia, velocidad y forma a través de sensores que emiten rayos láser infrarrojos. Sin embargo, la NHTSA podría retirar los vehículos que cuentan con el sistema FSD ante la posibilidad de que representen un riesgo para la seguridad pública.

El incidente del Tesla que atropelló un ciervo

El pasado 28 de octubre, Paul S publicó un hilo en su cuenta de X (@TheSeekerOf42) en el que explicó el incidente que presenció como pasajero de su Tesla Model 3 en su modo de conducción autónoma. En primer lugar, compartió una imagen sobre los daños que sufrió su vehículo, y más tarde enseñó un video grabado por las propias cámaras de su automóvil.

En el video se puede ver cómo el vehículo circula por una autopista de dos carriles, de noche y sin mucho tránsito. No obstante, a los pocos segundos, aparece un ciervo en medio del camino, y el Tesla, en vez de activar los frenos o esquivarlo, lo atropella y sigue adelante.

Ante un caso como este, las cámaras deberían haber avisado a Paul que se aproximaba un obstáculo a través de su función de advertencia de colisión frontal y, a continuación, el Tesla tendría que haber maniobrado para evitar el choque. Frente a esto, surgió una duda entre los espectadores, y es cómo actuaría el automóvil si, en su lugar, tuviera a un peatón delante.

De acuerdo con el Daily Mail, una posible explicación a este incidente podría estar vinculada al color claro del ciervo, que podría haberse mimetizado con el pavimento de la carretera. Al respecto, Paul S comentó: “Si bien el ciervo es apenas visible en el video durante un segundo antes del impacto, para el ojo humano parecía simplemente otro tramo irregular del camino”.

Pese a esto, el Tesla no solo no detectó la amenaza que se aproximaba, sino que tampoco pareció notar el choque, ya que siguió adelante como si nada hubiera pasado. “Golpeé al ciervo con mi Tesla. FSD no se detuvo, incluso después de chocar contra el ciervo a toda velocidad. ¡Qué gran sorpresa después de sufrir una docena de paradas en falso todos los días!”, escribió Paul S.

La atención de Tesla tras el incidente

En las fotos que compartió Paul S sobre el estado de su automóvil se puede observar que el impacto del choque abolló su capó y agrietó su paragolpes. “Ahora estoy experimentando el peor lado del servicio de Tesla. Ni siquiera puedo obtener un presupuesto para el seguro. Las citas más cercanas recién son en enero”, afirmó el usuario en una muestra de su descontento con la atención del fabricante.

El impacto del choque con el ciervo abolló el capó y agrietó el paragolpes del Tesla Model 3 (@TheSeekerOf42) @TheSeekerOf42

Sin embargo, alrededor de 17 horas más tarde, Paul S aclaró: “La publicación recibió cierta atención ‘equivocada’ por parte de los negacionistas del FSD. ¡FSD funciona de maravilla! Este es solo un caso extremo. Probablemente, solo necesitemos enseñarle a FSD cómo se ve el trasero de un ciervo”.

Por otro lado, agregó que está agradecido a Tesla y a Franz von Holzhausen, Diseñador Jefe y Director Creativo de la firma, “por lo bien que la estructura del vehículo manejó el impacto”. Asimismo, señaló que el ciervo “podría haber atravesado fácilmente el parabrisas y haberme enviado con mis antepasados. Pero resistió. Se quebró, se rayó, ¡pero resistió!”.

Por último, tres días más tarde, Paul S hizo una actualización de su hilo y reveló que la empresa liderada por Elon Musk le ofreció un turno de reparación en un centro de colisiones cercano para noviembre. “¡Experiencia totalmente positiva con la gente de Tesla!”, concluyó.

LA NACION