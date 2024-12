Cuándo se entrega el premio The Best 2024: nominados y cómo ver la ceremonia en vivo desde Estados Unidos

El premio FIFA The Best 2024, antes conocido como FIFA Ballon d’Or, es una distinción individual que se le otorga a los mejores jugadores de fútbol del mundo con el fin de reconocer su desempeño a lo largo de la temporada. Si bien por el momento la organización no confirmo la fecha en la que se realizará el evento, podría llevarse a cabo el mismo día en el que se hizo la edición pasada, el 15 de enero.

Este evento no solo premia al mejor jugador de la temporada, sino que también se encarga de elegir a los mejores en cada puesto , el mejor gol, el mejor entrenador y hasta la mejor hinchada.

, Los ganadores son elegidos mediante un innovador sistema de votación en el que participan cuatro grandes grupos que se reparten el 25% de los votos, que incluyen periodista por país, el voto de los aficionados, los 211 capitanes de los seleccionados y los 211 entrenadores.

Lionel Messi fue nuevamente nominado para el premio The Best gracias a la Copa América que gano con Argentina (AP Foto/Gustavo Garello) Gustavo Garello - AP

Cuándo es la entrega de FIFA The Best 2024

La votación para elegir al The Best 2024 finaliza el próximo 10 de diciembre a las 23:59 horas y, como no podía ser de otra manera, la celebración de la gala será el momento en el que se conozcan a los ganadores. Al día de hoy, la organización no reveló cuándo y dónde se entregará este galardón, sin embargo, si se tiene en cuenta las fechas de las ediciones anteriores, probablemente se lleve a cabo a mediados del mes de enero de 2025.

Dónde ver la entrega de FIFA The Best 2024

La organización de los premios The Best 2024 no dio a conocer todavía cuáles serán las cadenas de televisión que transmitirán el evento en vivo en Estados Unidos y en el resto del mundo.

Nominados al premio FIFA The Best 2024

El evento se podría celebrar a mediados de enero (Photo by Franck FIFE / AFP) FRANCK FIFE - AFP

Nominados para The Best masculino

En la categoría masculina de FIFA, The Best, no hay grandes sorpresas, salvo la presencia de Lionel Messi, que sigue sumando un importante número de votos por su hazaña en la Copa América. En esta ocasión, eso sí, no solo contará la votación de los periodistas, sino también de otros tres agentes del fútbol: seleccionadores nacionales, capitanes de selecciones y aficionados.

Lionel Messi

Erling Haaland

Federico Valverde

Toni Kroos

Kylian Mbappé

Lamine Yamal

Florian Wirtz

Jude Bellingham

Daniel Carvajal

Rodrigo Hernández

Vinícius Júnior

Nominadas para The Best femenino

Por otro lado, en el The Best femenino habrá predominio de españolas en la terna por el premio con la presencia de Mariona Caldentey, Ona Batlle, Salma Paralluelo y Aitana Bonmatí. Además, jugadoras que tiene un vínculo con el Barcelona como Caroline Graham Hansen y Lucy Bronze también estarán presentes dentro de la nominación.

Aitana Bonmati

Bárbara Banda

Caroline Graham Hansen

Keira Walsh

Khadija Shaw

Lauren Hemp

Lindsey Horan

Lucy Bronze

Mallory Swanson

Mariona Caldentey

Naomi Girma

Ona Batlle

Salma Parallueli

Sophia Smith

Tabitha Chawinga

Trinity Rodman

Nominados a mejor entrenador de la temporada

Luis de la Fuente es uno de los grandes candidatos a ganar el premio al mejor entrenador del año gracias a la Eurocopa que ganó al frente de la Selección española Manu Fernandez - AP

Los grandes candidatos a ganar el galardón que reconoce al mejor entrenador de la temporada son Lionel Scaloni, director técnico de la Selección Argentina, y Luis de la Fuente, que comanda a la Selección de España. En la rama femenina, los aspirantes a quedarse con el premio son Jonathan Giráldez, del Barcelona, y Emma Hayes, de la Selección de Estados Unidos.

Mejor entrenador del masculino:

Carlo Ancelotti

Lionel Scaloni

Luis de la Fuente

Pep Guardiola

Xabi Alonso

Mejor entrenador/a del femenino:

Arthur Elias

Elena Sadiku

Emma Hayes

Futoshi Ikeda

Gareth Taylor

Jonatan Giráldez

Sandrine Soubeyrand

Sonia Bompastor

Vale aclarar que los participantes que integran las distintas ternas no fueron elegidos por los votantes, sino que un comité compuesto por expertos de FIFA analizó de manera detallada el rendimiento de cada uno. Como se mencionó anteriormente, los ganadores serán elegidos por una votación compuesta por la opinión de cuatro grandes grupos, entre los que se encuentran periodistas, aficionados, jugadores y entrenadores.