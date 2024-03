Escuchar

La venta de cubiertas que esconden información de las matrículas vehiculares sigue en aumento en EE.UU., pese a que en la mayoría de los estados está prohibido su uso y comercialización. Los materiales con los que se fabrican estos dispositivos pretenden evitar que los conductores reciban multas por manejar a alta velocidad, así como esquivar el pago de peajes.

La gravedad de estas acciones ha llegado a tal punto que algunas metrópolis ya comenzaron a reportar pérdidas millonarias por la alteración de las matrículas. Brad Lander, contralor de la ciudad de Nueva York, indicó que cada vez más personas se han atrevido a estafar con este método a las autoridades.

Nueva York prohíbe el uso de protectores para placas Unsplash

¿De cuánto es la multa por ocultar tu placa en Nueva York?

El político reveló que Nueva York tiene pérdidas de US$100 millones anuales por estas conductas fraudulentas. “Desafortunadamente, un pequeño, pero creciente número de conductores, están ocultando ilegalmente sus placas para acelerar sin ser atrapados. Estos infractores, ponen su vida en riesgo y la seguridad de sus vecinos”. En el mismo informe, se da a conocer que las recientes leyes neoyorquinas aumentaron las multas contra los conductores que ocultan sus placas, con incrementos de US$65 a US$250.

Las autoridades encargadas del orden vehicular aseguraron que cada vez más personas se han dejado llevar por la tendencia de utilizar cubiertas ilegales para tratar de evitar el pago peajes y de ser multados.

En esa línea, la policía de Oklahoma dio a conocer que recientemente detuvieron a un joven conductor que utilizó un protector de placas para no pagar el costo de peaje. Según el medio local, Newson 6, el valor de la vialidad era de solo 0.88 centavos, pero tras haber sido detenido, recibió US$498 en multas.

Un automovilista fue detenido por ocultar su placa para evitar el pago de peaje Captura newson6.com/

California tiene leyes contra las placas ocultas

Al respecto, David Chiu, fiscal de la ciudad de San Francisco, comentó a finales del año pasado que pediría a cuatro tiendas digitales que dejaran de vender las coberturas ilegales para placas, entre ellas, Wal-Mart, Amazon, EBay y Etsy. Entre los productos que son ilegales, se encuentran los que se controlan a distancia a través de un dispositivo, fundas de vinilo con números que tapan la serie real y pantallas que distorsionan las placas para que no puedan ser claramente detectadas, señaló The New York Times.

“Suena como algo salido de Gotham City y no debería ser legal en ningún lugar de Estados Unidos”, comentó el fiscal. “Las propias descripciones de los productos, así como las reseñas de sus clientes, dejan muy claro que se trata de productos utilizados para actividades ilegales”, dijo según el medio.

Washington y las altas multas por usar dispositivos para placas

Las personas que circulen con una placa cubierta o que sea ilegible se enfrentarán a una penalización de US$500. Según el código de tráfico de DC, las matrículas de los vehículos tienen que ser visibles y claras, en todo momento. Si se incumple con esta norma, es posible que el conductor reciba una importante sanción económica. En el mismo caso están Maryland y Virginia, donde las autoridades de tránsito están pendientes para castigar el uso.