Deals Black Friday 2024: las ofertas más esperadas de PlayStation para este Viernes Negro en EE.UU.

El Black Friday 2024 promete grandes ofertas para los fanáticos de PlayStation en Estados Unidos. Desde consolas y accesorios hasta suscripciones y videojuegos, los descuentos estarán disponibles desde el 22 de noviembre al 2 de diciembre en PlayStation Store.

Los DualSense Wireless Controllers estarán en promoción durante el Black Friday Shutterstock - Shutterstock

Viernes Negro para consolas, accesorios y bundles exclusivos

PlayStation ofrecerá promociones en su emblemática consola PlayStation 5. Entre las ofertas destaca el PS5 – Fortnite Cobalt Star Bundle, que incluye la máquina junto con contenido exclusivo del popular videojuego. Este paquete estará disponible en PlayStation Store, pero solo hasta agotar existencias. Además, habrá descuentos en el PlayStation VR2, ideal para quienes buscan una experiencia inmersiva en realidad virtual.

Durante el Black Friday, los accesorios de PlayStation también tendrán precios rebajados. Los controladores inalámbricos DualSense estarán entre los productos con descuento, junto con los auriculares Pulse Elite y los novedosos Pulse Explore Wireless Earbuds. Asimismo, se ofrecerán carcasas personalizables para la PS5, lo que permite que los usuarios le den un toque especial según su estilo.

Juegos con descuentos imperdibles en este Black Friday 2024

El catálogo de videojuegos para PS4 y PS5 contará con descuentos de hasta el 70% en títulos seleccionados. Entre los más destacados se encuentran:

Marvel’s Spider-Man 2 : con un descuento del 43%, el precio promocional será de US$39,89, en lugar de los habituales US$69,99.

: con un descuento del 43%, el precio promocional será de US$39,89, en lugar de los habituales US$69,99. EA Sports Madden NFL 25 : a mitad de precio, estará disponible por US$34,99.

: a mitad de precio, estará disponible por US$34,99. Star Wars Outlaws : este título tendrá un 25% de descuento, quedando en US$52,49.

: este título tendrá un 25% de descuento, quedando en US$52,49. Hogwarts Legacy (versión para PS4): alcanzará un descuento del 70%, con un precio reducido a US$17,99.

(versión para PS4): alcanzará un descuento del 70%, con un precio reducido a US$17,99. NBA 2K Standard Edition: ofrecerá un descuento del 55%, con un precio final de US$31,49.

Standard Edition: ofrecerá un descuento del 55%, con un precio final de US$31,49. Silent Hill 2 : los fans del terror podrán adquirirlo con un 20% de descuento, por US$55,99.

: los fans del terror podrán adquirirlo con un 20% de descuento, por US$55,99. EA Sports FC 25 Standard Edition (compatible con PS4 y PS5): a mitad de precio, estará disponible por US$34,99.

Hogwarts Legacy para PS4 tendrá un descuento del 70%, quedando a US$17,99

PlayStation Plus: suscripciones con descuento

El servicio de suscripción PlayStation Plus tendrá importantes descuentos durante el Black Friday. Los nuevos usuarios podrán obtener un plan de 12 meses con una rebaja del 30%, mientras que quienes ya formen parte de PlayStation Plus Essential podrán ahorrar 25% al actualizar al nivel Extra. Aquellos interesados en pasar a Premium/Deluxe podrán obtener un 30% de descuento.

Estas suscripciones ofrecen beneficios como acceso a juegos exclusivos, multijugador en línea y catálogos de títulos de PS4 y PS5. Entre los videojuegos destacados del catálogo se incluyen éxitos como The Last of Us Part I, Grand Theft Auto V y The Witcher 3: Wild Hunt. Además, los suscriptores Premium/Deluxe tendrán acceso a la Sony Pictures Core App, con más de 100 películas disponibles para streaming durante la promoción.

Marvel’s Spider-Man 2 se ofrecerá con un descuento del 43%, bajando su precio a US$39,89 SONY - SONY

Mercancía exclusiva en PlayStation Gear

La tienda oficial PlayStation Gear contará con descuentos de hasta el 40% en productos seleccionados, como ropa y artículos de uso cotidiano inspirados en franquicias icónicas. Entre los títulos representados en esta promoción se incluyen The Last of Us Part II, Horizon Forbidden West y God of War Ragnarök. Los fanáticos podrán adquirir camisetas, tazas y otros artículos sin necesidad de utilizar códigos promocionales.

Dónde comprar y cómo acceder a las ofertas del Black Friday

Las promociones estarán disponibles en múltiples plataformas, incluyendo el sitio oficial direct.playstation.com, donde los compradores encontrarán productos directamente de PlayStation. También podrán dirigirse a minoristas participantes para aprovechar los descuentos en consolas, accesorios y videojuegos.

Según informó la compañía, las ofertas variarán según la región y el distribuidor, por lo que se recomienda visitar el sitio oficial de PlayStation Black Friday para conocer los detalles actualizados.