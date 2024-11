Demandó al alcalde de Jersey City después de que lo despidieran por no condenar a su hermana, vinculada a MAGA

Jonathan Gómez Noriega, exasistente del alcalde de Jersey City, Steve Fulop, presentó una demanda federal contra el mandatario y la ciudad, alegando despido injusto y violación de sus derechos civiles. Este hombre, que ocupaba un puesto en la fuerza de tarea LGBTQ+ de la ciudad desde 2018, asegura que fue removido de su cargo en agosto pasado por negarse a condenar públicamente los comentarios anti-LGBTQ+ de su hermana, Valentina Gómez, una política conservadora que intentó postularse como Secretaria de Estado en Missouri a principios de este año.

Gómez Noriega dio la noticia a través de su cuenta de X: “Hoy presenté una demanda ante los tribunales federales para demostrar que ningún alcalde, gobernador o funcionario público está por encima de la ley. Se violó mi derecho a la Primera Enmienda. El alcalde de Jersey City, Steven Fulop, y su personal tomaron represalias contra mí, me coaccionaron, me despidieron injustamente y me humillaron”.

Jonathan Gómez Noriega ha presentado una demanda federal alegando despido injusto y violación de sus derechos civiles X (@Jonathan_GoomezI

“No se trata de un trabajo ni de un partido político. Se trata de nuestro derecho constitucional a la libertad de expresión. Steven Fulop y la alcaldía intentaron utilizarme como peón político para impulsar su campaña a gobernador de Nueva Jersey, pero esto solo tuvo un efecto contraproducente, ya que atrajo la atención nacional hacia los errores que acababa de cometer. Como dice Elon Musk, el martillo de la justicia está llegando”, agregó.

Repercusiones del despido de Jonathan Gómez Noriega

El conflicto se intensificó tras la cobertura mediática de las posturas de Valentina Gómez. La mujer vinculada al movimiento Make America Great Again (MAGA) compartió en redes sociales comentarios que atacaban a la comunidad LGBTQ+. Además, esta semana, también publicó un video apoyando la nominación de Matt Gaetz como Fiscal General, argumentando que el excongresista, acusado de tener relaciones con al menos una menor de edad, protegerá a Estados Unidos de los pedófilos.

Sin embargo, Gómez Noriega, más allá de repudiar los discursos de odio, no criticó específicamente los comentarios de su hermana. Esto es lo que habría generado el descontento del alcalde Fulop y sus funcionarios. En respuesta, Gómez Noriega renunció a su puesto en la fuerza de tarea LGBTQ+ en agosto y declaró: “No apoyo ningún discurso de odio hacia la comunidad LGBTQ+ o cualquier persona”.

Su abogado defensor, Giancarlo Ghione, publicó en su cuenta de X : “Presenté una demanda en nombre de Jonathan Gómez Noriega —un demócrata progresista, atleta olímpico y, sobre todo, un hermano devoto— quien fue injustamente usado como chivo expiatorio para obtener beneficios políticos porque apoyó la campaña política de su hermana conservadora”

Por su parte, Valentina Gómez reaccionó a la demanda presentada por su hermano y expresó en redes sociales: “No le temo a los pedófilos, criminales y mucho menos a políticos corruptos como Steve Fulop. Ahora Nueva Jersey y el mundo entero saben el tipo de hombre débil que eres”.

También fueron mencionados en la demanda la vocera de la ciudad, Kimberly Wallace-Scalcione; el jefe de gabinete, John Minella; el administrador de negocios, John Metro; y el director de Relaciones Laborales y Gestión de la Fuerza Laboral, Mobin Yousaf.

En este contexto, Wallace-Scalcione, según informó NJ.com, calificó la denuncia como “sin mérito” y argumentó que Gómez Noriega era un empleado a voluntad que “una vez que decidió participar en una campaña llena de odio, la comunidad en Jersey City dejó de querer trabajar con él, lo que lo hizo incapaz de cumplir con sus responsabilidades laborales”.

¿Qué busca la demanda al alcalde de Jersey City?

La demanda sostiene que su despido fue un intento del alcalde Fulop por mantener el favor político de los sectores progresistas mientras se prepara para una candidatura a gobernador en 2025. También señala que la terminación de su contrato perjudicó su reputación, dificultando su reinserción laboral, a pesar de ser un exatleta olímpico con una licenciatura de la Universidad Metodista del Sur y una maestría de la Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales de la Universidad de Columbia.

Según Gómez Noriega, el despido estuvo motivado por razones políticas y familiares, no por su desempeño laboral X (@JerseyCity)

Además, la demanda presentada por Gómez Noriega argumenta que Fulop estaba al tanto del apoyo de Jonathan a su hermana, incluidas sus contribuciones a la campaña, pero que esto pasó a ser un problema solo cuando los medios vincularon su posición en la fuerza de tarea LGBTQ+ con las posturas políticas de su hermana.

Por eso, Gómez Noriega ahora solicita una compensación económica por los daños sufridos, incluyendo el impacto en su carrera y la difamación pública. Además, el documento legal menciona que el despido es un ejemplo de cómo el alcalde y su equipo priorizan los intereses políticos por sobre la justicia y el respeto a los derechos individuales. La ciudad aún no ha emitido una respuesta oficial a estas acusaciones.