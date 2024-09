Día Nacional de la Hamburguesa con Queso: Wendy’ s vende un combo a un centavo y así puedes conseguirlo

Desde el 18 de septiembre hasta el 22 de septiembre se celebra el Día Nacional de la Hamburguesa con Queso en Estados Unidos. En ese contexto, es que Wendy´s lanza ofertas increíbles como una hamburguesa con queso y tocino Jr. por solo un centavo.

La increíble promoción de Wendy´s por el Día Nacional de la Hamburguesa

A raíz de los días festivos, la cadena de comidas rápidas otorga la posibilidad de que, aquellos amantes de las hamburguesas, puedan adquirir una a un precio excesivamente bajo en las distintas sucursales.

La hamburguesa con queso y tocino Jr. de Wendy’s es la opción ideal para celebrar esta fecha especial. Este delicioso combo incluye un jugoso medallón de carne, cubierto con crujiente tocino, lechuga fresca, tomate, queso americano y una suave mayonesa. Es una verdadera delicia para conmemorar a este platillo tan distintivo para los americanos.

La hamburguesa con queso y tocino Jr. fue la elegida para la celebración

Es una buena variante para quienes aún no probaron este menú, y ante el bajo precio se animan a hacerlo, y también para aquellos que no tengan ganas de cocinar y opten por una comida rápida que no afecte para nada su presupuesto mensual. Además, al extenderse a lo largo de toda la semana, la promoción es flexible para que todos puedan aprovecharla.

Cómo conseguir una hamburguesa de Wendy’s por un centavo

El único inconveniente que se le puede encontrar a esta promoción del Día Nacional de la Hamburguesa con Queso es que, a diferencia de las compras tradicionales en cualquier local, solo es digital, lo que significa que para utilizarla, es necesario descargar la aplicación móvil de Wendy’s.

Los que sean clientes habituales de la tienda de comidas rápidas, contarán con un beneficio extra, ya que la aplicación también les proporcionará acceso a diversas ofertas adicionales en bebidas, guarniciones y desayunos, así como recompensas frecuentes que provocarán un ahorro importante en cada visita.

Para adquirir la oferta se debe usar la aplicación de Wendy´s unsplash

Wendy´s recomienda no perderse esta oportunidad de saborear una hamburguesa con queso y tocino por casi nada.

El antecedente reciente

Hace unos meses, la compañía lanzó una iniciativa similar en lo que fue el Día de la Hamburguesa en la generalidad. En ese caso, la versión con queso y tocino tuvo el mismo valor, pero fue acompañada del helado Orange Dreamsicle Frosty, el cual era un nuevo postre que salía al mercado y se debía promocionar.

LA NACION