Dónde vacunarse contra la viruela de mono (mpox) en Estados Unidos: lo que hay que saber

La viruela del mono (mpox, en inglés) encendió las alarmas en varios países del mundo, dado que comenzó a registrarse un aumento considerable en los casos promedio. En este contexto, la Organización Mundial de la Salud declaró Emergencia de Salud Internacional por la rápida propagación del virus. Por su parte, especialistas recomiendan que los grupos de riesgo se vacunen a modo de prevención. En Estados Unidos, cada jurisdicción ofrece centros que brindan esta inoculación de manera gratuita.

Vacuna contra la viruela de mono (mpox): quienes deben aplicársela

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) aprobó en 2019 la vacuna JYNNEOS, que sirve para la prevención tanto de la viruela común como de la viruela del mono. Se aplica en adultos de al menos 18 años que corren un alto riesgo de infección.

Desde Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) explican que deben vacunarse los siguientes grupos:

Es un hombre gay, bisexual o un hombre que tiene relaciones sexuales con otro hombre o es transgénero, no binario o de género diverso.

Ha tenido relaciones sexuales o contacto íntimo con alguien que podría tener viruela símica. Vacúnese lo antes posible después de una exposición, independientemente de su género o identidad sexual.

Y si en los últimos seis meses ha tenido o puede tener:

Una o más infecciones de transmisión sexual.

El sistema inmunitario debilitado a causa de otra enfermedad, como el VIH.

Contacto sexual o íntimo con alguien que corre riesgo de tener viruela símica.

Contacto sexual íntimo anónimo, o más de una pareja sexual.

Reciba dos dosis de la vacuna, excepto si tuvo una reacción alérgica grave (como anafilaxia) después de recibir su primera dosis de la vacuna JYNNEOS.

La agencia indica que las personas que se aplican dos dosis consiguen una mejor protección. El procedimiento estándar consiste en recibir la primera inyección, esperar al menos cuatro semanas y después aplicarse la segunda. Dos semanas más tardes, alcanzará los mayores niveles de protección.

Estado por estado: dónde aplicarse la vacuna contra la viruela del mono en EE.UU.

Las vacunas se ofrecen de forma gratuita en los departamentos de salud de todo Estados Unidos. Para saber dónde quedan ubicados, el CDC cuenta con un portal web donde se muestran estos sitios de interés. Lo único que hay que hacer es colocar el código postal para acceder al mapa de ubicaciones cercanas. Por ejemplo:

1. Florida: en Miami.

Midway Specialty Care Center

Dirección: 3661 South Miami Ave, Ste 202 Miami, FL 33133

2. California: en Los Ángeles

St Johns Community Health. Washington High School

Dirección: 1555 W 110th St, Los Angeles, CA 90047

3. New York: en la ciudad de Nueva York

New York City Department of Health and Mental Hygiene. Chelsea Sexual Health Clinic

Dirección: 303 9th Ave, Manhattan, NY 10001

4. Illinois: en Chicago

Erie Family Health Center Incorporated. Erie Westside Health Center

Dirección: 646 N Lawndale Ave, Chicago, IL 60624

5. En Washington D.C.

DC Health and Wellness Center

Dirección: 77 P St NE, Washington, DC 20002

Qué es la viruela del mono y cómo se propaga

El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos explica que la Mpox es una enfermedad causada por un virus que pertenece a la misma familia del patógeno que provoca la viruela más común. Esta es del tipo zoonótica, con lo cual se puede contagiar entre animales y personas.

Los infectados con viruela del mono o símica generalmente presentan un sarpullido, que aparece en las manos, los pies, el pecho, el rostro o la boca, o cerca de los genitales. El periodo de incubación es de tres a 17 días. Algunos de los síntomas son:

Fiebre.

Escalofríos.

Inflamación de los ganglios linfáticos.

Agotamiento.

Dolores musculares y de la espalda.

Dolor de cabeza.

Síntomas respiratorios.

Por lo general, la viruela del mono dura de dos a cuatro semanas. Durante ese tiempo tiene distintas maneras de propagarse. Por ejemplo, cuando una persona no enferma toca el sarpullido de otra con el virus. Lo mismo puede suceder cuando los humanos entran en contacto con animales infectados.

