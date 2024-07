El video que muestra cómo un adolescente provocó el descarrilamiento de un tren en EE.UU.

Escuchar

En un incidente que sacudió a la comunidad de Bennet, Nebraska, un joven de 17 años provocó el descarrilamiento de un tren y luego publicó el video en YouTube. El hecho ocurrió el pasado 21 de abril y generó una gran preocupación por el uso irresponsable de las redes sociales. Podría haber sido una tragedia.

Según comentan las fuentes policiales, el chico, que ni siquiera cumplió la mayoría de edad, generó el descarrilamiento de dos locomotoras y cinco vagones cargados tras manipular un riel. Estos impactaron contra un vagón de carbón vacío. Se calcula que los daños materiales son de alrededor de US$350 mil según publicó el New York Times. Por suerte no se registró ningún herido.

El joven publicó el video del accidente en su canal de YouTube, al que tituló: “¡El video más increíble que he tomado jamás!”. Los informes judiciales revelaron que el adolescente no denunció el accidente y que, en un momento dado, se acercó a la escena del “desastre” para mostrarle las imágenes que grabó a una persona que investigaba la zona. Si bien el muchacho dijo que no manipuló el interruptor, horas después se supo que el chico sí conocía el funcionamiento del control y su ubicación.

Un descarrilamiento provocado

El joven lo planeó todo, según la acusación. Es lo que surge de la revisión de los videos de vigilancia de la zona. En esos archivos, claves para resolver el caso, se observa que instaló el trípode de su cámara solo cuatro minutos antes del descarrilamiento. También se lo registra en un auto cerca del cruce de las vías. Sin estos documentos hubiera sido difícil comprobar la premeditación del acto.

El fiscal del condado de Lancaster, Pat Condon, reveló que, si bien el adolescente no está bajo custodia policial, se evaluará la posibilidad de juzgarlo como un adulto por la gravedad de lo que hizo. Por el momento, como informó, tiene dos cargos graves por daños a la propiedad en el tribunal del condado de Lancaster, por un monto que supera los US$5000.

Por el momento el joven tiene dos cargos graves por daños a la propiedad (Imagen de Youtube.com)

El impacto y la influencia de las redes sociales

Este caso puso en el centro del debate la influencia de las redes sociales y el impacto que pueden tener en la conducta de los jóvenes. Es un recordatorio de los peligros de buscar notoriedad a través de actos irresponsables y peligrosos.

La comunidad de Bennet se encuentra consternada por el incidente y las posibles repercusiones legales para el adolescente. Mientras tanto, la investigación sigue en curso y se espera que el tribunal tome una decisión sobre cómo proceder con el caso del adolescente. Las autoridades ferroviarias trabajan para reparar los daños y reforzar las medidas de seguridad en la zona afectada.

LA NACION