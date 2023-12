escuchar

El programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), que se encarga de brindar ayuda alimentaria a las personas y familias de bajos ingresos en Estados Unidos, tiene nuevos requisitos de elegibilidad luego de que el presidente Joe Biden firmó la Ley de Responsabilidad Fiscal (FRA, por sus siglas en inglés), en junio pasado.

A partir del pasado 1º de octubre, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) cambió los requisitos laborales para clasificar como “adultos sanos sin dependientes” (ABAWD, por sus siglas en inglés) desde los 52 años hasta los 54 años, además de que es necesario no exceder el límite de ingreso bruto mensual, según el margen de pobreza.

En el próximo año habrá nuevas disposiciones para el sistema de ayuda alimentaria de Estados Unidos Unsplash

Ahora, los beneficiarios también deberán demostrar que trabajan al menos 80 horas al mes o que tienen participación en programas de empleo, al menos por la misma carga de horas, o una combinación de ambas. Anteriormente, estas condiciones solo se aplicaban a los ABAWD que tuvieran de 18 a 50 años; sin embargo, con la implementación de un cambio gradual en la edad, se espera que estos requisitos laborales se amplíen hasta los 54 años a partir de octubre de 2024, según USDA.

Con los cambios en el programa SNAP, grupos que defienden a los inmigrantes y a las minorías se han opuesto a estos ajustes de los criterios y aseguran que estos lineamientos podrían dejar fuera de los beneficios a unas 750 mil personas, de acuerdo con Univision.

La FRA también marcó excepciones para ciertos grupos de personas, por ejemplo: si no pueden trabajar debido a una limitación física o mental, si hay un embarazo, si es un veterano, si no tiene hogar o tiene 24 años o menos y se encuentra bajo especial cuidado.

“Es importante señalar que la inmensa mayoría de las personas de entre 50 y 54 años que estarían sujetas al nuevo requisito no son veteranos ni personas sin hogar”, explica un documento del Center of Budget and Policy Priorities (Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas), que es un grupo de expertos progresistas estadounidenses que analiza el impacto de las políticas presupuestarias del gobierno federal y estatal.

“El acuerdo también incluye algunas mejoras tanto a la política SNAP existente como a las disposiciones en la versión aprobada por la Cámara: los veteranos, las personas sin hogar y los ex jóvenes en hogares de acogida estarían exentos del requisito de informar sobre el trabajo, si los estados identifican adecuadamente que se cumplen con estos criterios”, señala el análisis.

Los requisitos para obtener beneficios del programa de alimentación de Estados Unidos aumentarán para 2024 Unsplash

¿De cuánto es el apoyo por SNAP en 2024?

En cuanto a los ingresos por hogar, los beneficios de SNAP se pueden tener siempre y cuando no se exceda en más de 130% el límite de ingresos brutos mensuales. Para 2024, los ajustes por el costo de vida tienen un aumento en las asignaciones máximas en los estados contiguos, Alaska y Hawái.

En los 48 estados y el Distrito de Columbia, una familia de cuatro recibirá una asignación máxima de US$973. En Alaska, sería entre US$1248 y US$1937, de acuerdo con una estimación realizada por el sitio de finanzas GoBankingRates. A pesar de estos incrementos, en Hawái las retribuciones máximas para una familia de cuatro personas disminuirán a US$1759.