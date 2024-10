Es latino, vive en EE.UU. y fue detenido cuando viajó a Venezuela: piden su liberación

Un ciudadano peruano que vive hace 30 años en Estados Unidos fue detenido después de viajar a Venezuela a finales de septiembre para conocer a la familia de su pareja, identificada como Carolina Chirinos Zambrano. Ambos se habían relacionado a través de Internet este año. Después de un mes sin tener certezas de su paradero, el ministro del Interior y Justicia del chavismo en Venezuela, Diosdado Cabello, nombró a Renzo Yazir Huamanchumo Castillo como uno de los miembros de un “grupo de mercenarios” que fue arrestado por presuntamente conspirar contra Nicolás Maduro.

Luego de la rueda de prensa televisada que emitió el político el 17 de octubre, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú inició gestiones diplomáticas a través de la Embajada del Brasil en Venezuela para conocer la ubicación, los motivos de la detención y asegurar que se cumplan los derechos humanos del acusado. Este hecho ocurre luego de que los funcionarios y consulares peruanos fueran expulsados de Venezuela en julio.

El hombre desapareció a finales de septiembre y recién fue identificado en octubre por el ministro venezolano como uno de los mercenarios extranjeros detenidos Facebook (Scarlet Zam)

En un comunicado, el gobierno peruano informó que la Cancillería se había contactado con la familia de Huamanchumo para brindarles orientación y apoyo emocional. Asimismo, le solicitaron a la Embajada brasileña “que se reitere a las autoridades venezolanas la necesidad de garantizar el pleno respeto a la integridad física de nuestro connacional y a sus derechos fundamentales conforme al derecho internacional, incluyendo el de una efectiva defensa, transparencia y debido proceso para deslindar los cargos que se le imputan”.

¿Por qué arrestaron a 19 personas en Venezuela?

Durante la rueda de prensa, Cabello informó sobre el arresto de 19 ciudadanos extranjeros en Venezuela por conspirar contra Maduro. Además, el funcionario aseguró que habían incautado un lote de armas de guerra que presuntamente envió el gobierno de Estados Unidos, a través de la CIA y la DEA, con la colaboración del ex secretario de seguridad venezolano, Iván Simonovis.

El gobierno venezolano detuvo a 19 ciudadanos extranjeros por presuntamente participar de un grupo mercenario que buscaba atacar al presidente Maduro PRENSA PRESIDENCIAL DE VENEZUELA - PRENSA PRESIDENCIAL DE VENEZUELA

De acuerdo con el ministro, los detenidos tenían vínculos “con bandas delincuenciales del país como lo son la del Tren de Aragua y Tren del Llano”. Entre los acusados se ubicaron dos colombianos, tres estadounidenses, un libanés y el peruano Renzo Yasir Huamanchumo Castillo, capturado al intentar ingresar al país por la frontera colombo-venezolana.

Patricia Castillo, tía del detenido, habló con la cadena de radio RPP sobre su desaparición y negó las acusaciones que vinculan a su familiar como un mercenario. En palabras de la mujer, su sobrino es un padre trabajador, responsable de sus cinco hijos y que se desempeñó en Estados Unidos como un oficial de seguridad, por lo que tenían permiso para portar armas.

“Tengo los correos que prueban desde cuándo estoy buscando a mi sobrino y no es posible que Diosdado Cabello lo impute como alguien que ha querido hacer daño en Venezuela. Desde el día que desapareció me he dedicado a buscarlo”, afirmó la mujer en su relato y aseguró que había perdido el contacto con su familiar el anterior domingo 22 de septiembre.

Un peruano fue detenido después de intentar ingresar a Venezuela por presuntamente conspirar contra el presidente Maduro Captura de video TVPerú Noticias

Además, Castillo denunció al Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú por no poder ayudarla con el arresto de su sobrino. “No es posible que después de 28 días digan que es un guerrillero, un mercenario. Tengo los correos de la señorita Carolina Torres Pando, de la Cancillería, con las respuestas que me ha dado. No sé qué cosa podemos hacer, porque mi Gobierno no puede proteger a un ciudadano peruano que está en peligro, ¿cómo es posible que nos quedemos callados?”, manifestó.

LA NACION