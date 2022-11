Es mexicano y se volvió viral por cumplir la apuesta que le había hecho a su novia argentina por el Mundial: “Lo prometido es deuda”

escuchar

El sábado, la selección de Argentina derrotó a la de México por 2 a 0 modificando notablemente las posiciones y perspectivas de todo el Grupo C, integrado también por Arabia Saudita y Polonia.

Tras ese importante encuentro, las reacciones no se hicieron esperar, entre ellas la de gente que había apostado a favor de la escuadra mexicana. Entre ellos estuvo Johnny Abraham, un tiktoker que perdió su apuesta -o promesa- frente ante su novia argentina.

En un video que acumula miles de reacciones, el mexicano demostró ser un hombre de palabra. En la descripción de su clip dejó entrever sus intenciones: “Mi novia me ganó en el fútbol”, se leía en la parte de abajo.

Al principio de la grabación, el también creador de contenido inspiracional adelantó: “Lo prometido es deuda. Tienes 5 minutos para comprarte lo que quieras”, le anunciaba en ese momento a su novia, quien aparecía enfocada junto con la tarjeta bancaria que se utilizaría para concretar las transacciones. La joven llevaba la camiseta del equipo de Messi en su shopping de la victoria.

Un tiktoker mexicano tuvo que pagarle a su novia argentina tras el enfrentamiento mundialista

Aunque el reto adelantaba ser ventajoso para ella, dicen que no todo puede ser tan fácil. En esta ocasión, el tiktoker también le puso algunas condiciones. Solo eran dos: no se podía exceder el límite de la tarjeta o se regresarían las prendas de la tienda Zara y tampoco se podían agarrar cosas que no fueran de su talla.

Inmediatamente, la joven se apresuró para encontrar todos los productos. Aún incrédula con la propuesta de su novio, se le escuchó pronunciar: “¿Es de verdad?”, mientras corría de un lado a otro. La pareja estaba en compañía de una tercera persona, que ayudó a seleccionar todos los artículos.

Mientras el reloj marcaba la pauta, una cuenta regresiva para hacer válido el beneficio, la joven solo alcanzó a llevar unos cuantos artículos: botas, un bolso y un perfume fueron lo primero en su lista. Debido a una de las limitantes, tenía que cerciorarse de que todo fuera de su talla, por lo que la argentina fue cuidadosa con los productos que tomó. Su amiga eligió algunas prendas más y juntas se apresuraron a la caja para el momento decisivo.

“El mejor día de la vida”, dijo la acompañante en una parte del clip mientras esperaban a pagar. Por su parte, Johnny Abraham no dejaba de advertir: “Te queda un minuto, si no pasas la credencial ya no es válido”.

Lionel Messi festeja tras marcar el primer gol de Argentina en la victoria 2-0 ante México en el partido por el Grupo C del Mundial

En un instante de tensión, con la tarjeta puesta en la terminal, la joven sintió terror: “No va a pasar, te mato”. Aunque después, el mensaje que apareció en la pantalla llegó con alivio: “Aprobada”. Tras las compras exitosas, la pareja se unió en un abrazo. “Gracias, Messi, esta es tuya”, añadió la novia.

Tras la odisea, no se reveló cuánto fue el total del ticket. Sin embargo, la comunidad virtual pasó por alto este detalle y elogió la actitud de la fanática argentina. Con todas las posibilidades por delante, habría optado por llevarse unos cuantos artículos: “Me encantó que no fuera abusiva, escogió y valoró lo que tenía. Amo eso”, le dejó una persona. En tanto que otra alabó la actitud de la acompañante: “¿Nadie va a hablar de la otra chica que le dijeron agarra tú también y en lugar de eso se puso a ayudar a la novia para que se lleve más cosas? Una persona top”, dejó. Otras usuarias escribieron algunas ideas de qué harían si estuvieran en su lugar: “Yo compraría una gift card, la de mayor precio. Luego vengo tranquila a escoger lo que llevó”.

¿Qué necesita México para seguir en el Mundial de Qatar?

De esta forma la joven celebró el triunfo de la escuadra argentina. Con él, la selección mexicana tiene un panorama adverso para continuar en la contienda deportiva. Hay tres escenarios que podrían hacer que clasificara a octavos de final.

Si México vence a Arabia Saudita y Polonia le gana a Argentina, el conjunto azteca sumaría 4 puntos y clasificaría en el segundo lugar. Los sudamericanos se quedarían con 3 y en la tercera posición.

Si Argentina y Polonia empatan, entonces México debería golear por más de 3 a la selección de Arabia Saudita. Por diferencia de goles, el conjunto mexicano tomaría la segunda ubicación y Argentina la tercera.

Argentina la tercera. Si Argentina le gana a Polonia, entonces habría igualdad entre México y Polonia, que se definiría por diferencias de gol.

LA NACION