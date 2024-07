Esta es la forma en la que una familia latina puede planificar su presupuesto de modo eficaz

Escuchar

El fin del verano implica para muchas familias latinas que residen en EE.UU. realizar una serie de gastos extraordinarios tendientes a afrontar de la mejor manera posible la segunda parte del año. Comenzando por los asociados al inicio del ciclo escolar, o la vuelta al trabajo, así como los de reacondicionamiento del hogar para que esté en condiciones de hacer más sencilla la rutina diaria de la familia.

Obviamente, también muchos ítems que se habían suspendido o disminuido en la época estival vuelven a pisar fuerte con la vuelta de las clases, como los de transporte y alimentación o los relativos al cuidado infantil en el caso de que todos los miembros de la familia trabajen.

En un contexto económico difícil, donde la inflación golpea los ingresos familiares, especialmente en los sectores más pobres, tener una correcta planificación de los gastos puede ser una herramienta que evite muchísimos problemas en el mediano plazo.

El fin del verano supone gastos extraordinarios para muchas familias Foto de Freepik

Los gastos claves de un presupuesto familiar en EE.UU.

Según un estudio publicado por The Ascent, el gasto mensual promedio de un hogar estadounidense es de U$S6,081, en base a los datos de la Encuesta de Gastos del Consumidor más reciente de la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos (BLS).

Esa cifra, según destacan en el estudio, cubre la totalidad de los consumos promedio posibles, desde los más importantes como hipotecas y comestibles, hasta los variables y medianamente prescindibles, como la compra de indumentaria o los asociados a entretenimiento.

Lo cierto es que según detalla el estudio los U$S6081, implican un aumento de casi U$S2000 en relación a los gastos de una familia 10 años atrás, y unos U$S500 más en relación a los que gastaba hace 3 años.

La capacidad de las familias de afrontar esos aumentos producto de la inflación dependen obviamente de hasta dónde su nivel de ingresos se ha equiparado con la suba de los precios, pero también, ya que en la mayor parte de los casos la inflación siempre gana, de su capacidad de realizar una correcta administración de su presupuesto a la hora de afrontarlos.

La capacidad de las familias de afrontar los aumentos producto de la inflación dependen obviamente de hasta dónde su nivel de ingresos se ha equiparado con la suba de los precios Freepik

Latinos que buscan llegar a fin de mes

Un estudio reciente de UnidosUS, una de las organizaciones hispanas de defensa de los derechos civiles más prestigiosa de Estados Unidos, describe que los latinos que viven en los estados de Arizona, California y Texas viven con estrés producto de los problemas que les ocasiona poder llegar a fin de mes.

La encuesta, que fue realizada por BSP Research para UnidosUS y Oportun, se concentra en esos 3 lugares porque son los estados con altas tasas de latinos, y entre sus conclusiones señala que el aumento de los gastos diarios y la escasez de ingresos son las principales preocupaciones de los residentes latinos de esos estados. Además, según detallan, para el 52% la incertidumbre en torno a poder pagar el alquiler o la hipoteca del próximo mes constituye una preocupación constante.

Si bien como toda foto, la encuesta no necesariamente refleja la situación particular de cada hogar, es un elemento interesante para dar cuenta que, en un contexto inflacionario, cuando el ingreso no aumenta a la misma velocidad que los gastos tener un presupuesto familiar eficaz es una variable más que necesaria, no solo para llegar a fin de mes, sino para que la cotidianeidad sea más llevadera.

El aumento de los gastos diarios y la escasez de ingresos son las principales preocupaciones de los residentes latinos GETTY IMAGES

Cómo planificar un presupuesto familiar eficaz

Para quienes quieran iniciar esa tarea, pero no sean avezados conocedores de la materia, la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos (FTC, por sus siglas en inglés) provee una serie de materiales y guías útiles para una eficaz planificación del presupuesto familiar.

Como pasos iniciales desde la FTC destacan que un presupuesto es un documento escrito de planificación que colabora en decidir cómo se gastará el dinero. Permite prever y evitar quedarse sin efectivo antes de tener un nuevo ingreso.

En esa línea, un presupuesto detalla cuánto dinero ingresa y cómo se gasta y permite identificar si se pueden o se deben realizar ajustes para vivir de manera más adecuada. Además de identificar en qué ítems se pueden reducir gastos con el fin de ahorrar para una eventualidad o emergencia.

La entidad gubernamental explica que para iniciar la elaboración del presupuesto es preciso juntar facturas y recibos de pago y detallar todos los gastos diarios sistemáticos que se realicen y de los que no se tenga un comprobante. Por ejemplo, explican: “¿Se compra una taza de café todos los días? El dinero que gasta en su café a lo largo de un mes puede convertirse en un gasto que tiene que anotar”.

Para iniciar la elaboración del presupuesto es preciso juntar facturas y recibos de pago y detallar todos los gastos diarios sistemáticos que se realicen y de los que no se tenga un comprobante. Unsplash

Después de reunir facturas y recibos y detallar los gastos adicionales sin comprobante la agencia plantea:

Anotar cuánto dinero se gana. Esto se llama ingreso.

Esto se llama ingreso. Restar al ingreso lo que se gasta.

Si el resultado es menos de cero, es hora de cambiar algo, ya que los ingresos son menores que los gastos. Para organizar la información la FTC provee una planilla para volcar los datos (ver planilla para preparar un presupuesto).

Desde la Comisión, explican que el presupuesto se debe elaborar mes a mes y que es una herramienta que permite identificar con claridad:

En qué se gasta.

En qué se puede ahorrar.

Elaborar el plan para efectivizar el ahorro.

También la FTC aconseja:

Pagar con tarjeta de crédito sólo en caso de que la suma que se gasta se pueda pagar cuando llegue la factura sin entrar en mora, ya que así no se deberán pagar intereses.

Pagar las facturas a término, así no tendrán sobrecargos por atraso.

A principios de mes hacer un plan detallando cuánto piensa que se va a ganar y cuánto se piensa que se va a gastar.

Anotar todo lo se que gasta día a día, todos los días.

A fin de mes corroborar si el cálculo fue correcto y con esa información planificar el presupuesto del mes siguiente.

