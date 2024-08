Actriz de día, narco de noche: la increíble revelación de una participante de La Casa de Los Famosos México

Escuchar

Luego de más de un mes desde el inicio del reality show La Casa de los Famosos México, Mariana Echeverría se convirtió en la cuarta habitante que eliminada. Su nombre llegó a las principales tendencias y no solo por su expulsión, sino que los usuarios comenzaron a viralizar una entrevista exclusiva en la que dio a conocer cómo trabajó para el narcotráfico cuando era joven, donde le ofrecían maletines llenos de droga y dólares.

La actriz mexicana fue recientemente eliminada al enfrentarse con Mario Bezares, el integrante de Cuarto Mar, que por segunda semana consecutiva le dio el triunfo a su equipo integrado por los famosos Gala Montes, Karime Pindter, Arath de la Torre y Briggitte Bozzo. Antes de entrar a la casa, Echeverría le reveló al conductor Yordi Rosado su participación en una fiesta narco mientras trabajaba en el programa Guerra de Chistes.

La actriz y comediante tiene muchos recuerdos de su paso por el programa: “Conviví con ellos en giras, en hoteles, las 24 horas los 7 días, aprendí todo. Fuimos a lugares que nunca imaginé ir, por ejemplo el bar Tables”, comenzó su relato. “Allí se armaba la fiesta y yo estaba con ellos. Y pues me tocó acompañarlos a muchos lugares. Nos contrataron muchos narcos. Estaba muy pesado”, agregó.

“¿En qué momento o cuando más miedo te dio esa situación?”, preguntó el periodista. “En esa fiesta. O sea, en esa fiesta nos abrieron así el portafolio con cocaína y billetes. Y me dijeron: ‘Tú sigue tu vida normal. No hagas caso’. Así que nos subimos al escenario. Pero nadie nos hizo caso, Yordi. Nadie. Contamos chistes a lo güey y el micrófono nos lo quitaban los chavitos, los hijos de los narcos”, respondió la actriz.

Mariana Echeverría rompió el silencio y contó cómo convivió con los narcos en su juventud Instagram @marianaecheve

La exparticipante de La Casa de Los Famosos 2024 explicó que para entrar a esas fiestas la metían en un hotel y luego, la subían a una camioneta negra blindada. Para su sorpresa, no había gente con armas cuidando el lugar donde estaban los narcos, sino que se veían familias con sus niños.

Mariana Echeverría, de las fiestas con narcos a La Casa de los Famosos

La cantante contó que una de esas noches, un grupo de narcos se acercó a ella y le mostró una valija llena de dólares. “También había coca y dijeron ‘agarren lo que quieran’. Y yo, ‘¿Cómo?’ No, yo era muy verde. Yo no sé si ellos agarraron o no. Pero se veían los fajos de billetes”, detalló y aseguró que en la actualidad en México muchas personas pueden estar pasando lo mismo que ella.

“Hay mucha gente la han contratado por parte del crimen organizado. Y a veces no lo sabes, ¿no?”, le dijo Yordi Rosales. “Yo estaba muy chavita. Nunca me he drogado. Hasta la fecha nunca he probado ninguna droga ni nada. Y no me arrepiento de nada. La verdad es que yo vi esas cosas y me asustaba un poco. No era normal para mí. Porque yo venía de casa, de escuela de niñas. Para mí ese mundo era muy difícil. Pero lo supe llevar muy bien”, respondió ella.

Mariana Echeverría, la exparticipante de La Casa de Los Famosos, contó cómo eran las fiestas narcos a las que la invitaban a contar chistes Instagram @marianaecheve

Y concluyó: “Yo me pude haber perdido ahí. O sea, era mucha fiesta, mucha droga, mucho todo. Y me mantuve. Pero empecé a vivir la vida de ellos. En el día dormir y en la noche trabajar”. Finalmente, Mariana Echeverría dejó su trabajo en Guerra de Chistes al ser contratada para participar en un reality llamado El Gran Chapuzón que duró un mes.

LA NACION