Esto dijeron los cinco finalistas de La Casa de los Famosos sobre por qué deberían ganar el reality

La Casa de los Famosos 4 llega a su fin este lunes 20 de mayo. Quedan cinco participantes y solo uno podrá llevarse el maletín con 200.000 dólares. Los televidentes votan a su celebridad favorita, al participante que les robó el corazón. Algunos valoran la estrategia en el reality, otros los valores y actitudes que tienen los jugadores y que sirven como ejemplo hacia la sociedad. Horas antes de que se conociera la verdad, Romeh, Geraldine Bazán, Lupillo Rivera, Alana Lliteras y Maripily Rivera hablaron con el público y explicaron por qué creen que deberían ganar.

La primera en hablar fue Geraldine Bazán: “Yo debería ganar esta competencia porque si el público así lo decide. En esta competencia, como en mi vida, me rijo por convicción y valores. Siempre he tenido una gran responsabilidad a lo largo de mis treinta años de carrera. Al menos desde mi trinchera intento motivar de manera positiva a una persona. Eso es mi lema de vida”. Y agregó: “Debería ganar también porque represento a un ser humano empático, que construye, que a pesar de sus muchos defectos se concentra en sus virtudes. Para mí cada fracaso es un aprendizaje”.

La Casa de los Famosos llega a su final Telemundo

Luego fue el turno de Alana Lliteras. La joven chef aseguró que su paso por el reality tuvo una sola misión: ser ella misma. “Quería que me conozcan por mis virtudes y defectos, siendo siempre ese ejemplo, no perfecto, pero sí positivo”, comenzó diciendo. “Quería representar a todos esos jóvenes de allí afuera que todos los días luchamos por un futuro lleno de sueños, que nos hacemos escuchar, pero con respeto”, agregó.

“La edad es solamente un número, la madurez te la da la experiencia de la vida y lo que haces con esa experiencia. Hoy puedo decir orgullosamente que llegue hasta aquí sin pisotear a nadie, brillando sin apagar a nadie. Y tengo la certeza de que 118 días después llegue hasta acá porque crecí, aprendí, maduré muchísimo, pero lo más importante para mí, me divertí, así que ya soy ganadora”, concluyó.

Romeh es uno de los participantes más queridos de La Casa. El experto en fitness ha construido un perfil sereno, solidario, intentando tener una buena convivencia con sus compañeros. “Desde que entré dije que jugaría con mis principios y mis valores. Que sería ejemplo de que con estos se puede triunfar en la vida, sin necesidad de venderse”, aseguró y agregó. “Me he esforzado para dar lo mejor de mí entregando mi corazón y dando toda la pasión a este proyecto que amé”.

Romeh explicó por qué debe ganar La Casa de Los Famosos Telemundo

“No soy perfecto y me equivoqué, pero me he levantado y seguí adelante. Conté una historia de superación, dormí en el sofá, en el suelo. Me comprometí con mi familia Tierra, fui leal, fui líder, llore sufrí discutí y defendí, fui traicionado, señalado, golpeado, pero lo más importante, fui coherente con mis principios”, dijo al hacer referencia al incidente que tuvo dentro de La Casa con Lupillo.

Por último, el deportista aseguró que debe ganar para dar un ejemplo a la sociedad. “Con toda esta aventura, mi principal ideal es: si con mi historia impacte positivamente sobre ustedes en casa, yo ya gané. Con humildad digo, si quieren dar un mensaje a la vida... Hagan que un ser humano con principios y valores gane este experimento que es un reflejo de nuestra sociedad. Hice algo hermoso y dejaré una huella en las arenas del tiempo”, finalizó.

Por qué Maripily y Lupillo deben ganar La Casa de los Famosos 4

Sin dudas una de las personalidades más destacadas de La Casa fue la conductora y modelo, Maripily. La influencer puertorriqueña obtuvo numerosos apoyos en las últimas semanas y se perfila como una de las candidatas a llevarse el maletín con el dinero. “Debería ganar porque soy un vivo ejemplo de lo que es una mujer que ha sobrepasado todo tipo de límites de emociones, las estrategias más falsas y las mentiras de esta casa”, empezó diciendo en su relato.

“Soy un huracán boricua categoría diez que viene cada día más fuerte. Así soy, real, auténtica, sin filtro, a lo que siento, digo y vivo. Soy una mujer que no ha tenido que empoderarse al lado de un hombre y caer en estrategias llenas de odio”, afirmó, refiriéndose a sus peleas con Lupillo. “Este público me ha podido ver siendo una mujer perfectamente imperfecta, pero feliz de convivir en esta casa durante cuatro meses. Ahora soy mucho más fuerte y estoy preparada para esta gran final”, concluyó.

El sentido discurso de Maripily en La Casa de los Famosos Telemundo

Todos los participantes leían sus discursos anotados en un papel, hasta que fue el turno de Lupillo. El cantante aprovechó esto para criticar a sus colegas y mostrar que les faltaba originalidad. “Me dijeron hace rato ‘escriban lo que ustedes puedan pensar’. Aquí en mi papel no tengo nada, porque todo se dice de corazón, no lo tienes que leer”, comenzó.

Y concluyó: “Para toda la gente que crea que yo debo ganar La Casa de los Famosos, se los dejo a ustedes, a la voluntad de Dios. Si ustedes creen que merezco ganar por todo lo que yo pase por esta casa, que fue de todo lo que se imaginan... Y si me vuelven a decir si me animo repetirlo, lo vuelvo a hacer... Entonces mi gente, si ustedes piensan que yo debo ganar, adelante. Voten por mí”.

Lupillo habló con el corazón a sus fanáticos Telemundo

