Cómo sobrevivir a la infernal temporada de mosquitos en Miami tras las inundaciones: consejos para repelerlos

Escuchar

En el sur de Florida, las recientes inundaciones y lluvias torrenciales no solo dejaron daños sino que también provocaron una proliferación de mosquitos. Aunque las autoridades sanitarias no enviaron todavía alertas formales, se vislumbra una oleada de estos insectos. Para quienes trabajan al aire libre, la situación ya se convirtió en un reto cotidiano y el panorama de cara al futuro no es para nada alentador.

El condado de Miami-Dade, a través de su unidad de control de mosquitos, dijo al Miami Herald que anticipa un incremento en las llamadas al 311 solicitando ayuda con estos insectos. En plena temporada alta, los inspectores ya intensificaron las fumigaciones para mantener los enjambres bajo control.

El condado de Miami-Dade, a través de su unidad de control de mosquitos, anticipa un incremento en las llamadas al 311 CONSEJERÍA DE SALUD - CONSEJERÍA DE SALUD

Las hembras de los mosquitos, responsables de las picaduras, también pueden transmitir enfermedades como el dengue y el virus del Nilo Occidental.

Medidas preventivas y consejos útiles

Algo fundamental si es que quieren evitar los mosquitos deambulen en los hogares es eliminar cualquier acumulación de agua que haya cerca. Por el momento, el condado instaló más de 300 trampas en toda la región para rastrear y analizar la población de mosquitos. Los insectos atrapados se trasladan a la base de Control de Mosquitos en Doral, donde se examinan para identificar su especie y detectar posibles virus.

En Miami-Dade se conocen 49 especies de mosquitos, aunque solo unas pocas son problemáticas para los humanos. La que más alerta y preocupación genera es el Aedes aegypti, conocido como el mosquito de la fiebre amarilla, que puede propagar el Zika, el dengue y la fiebre amarilla.

“Hasta ahora, Florida registró 222 casos de dengue relacionados con viajes en 2024, con Miami-Dade a la cabeza, confirmando 95 casos, lo que representa el 43% de los casos conocidos en el estado”, describe el Miami Herald.

Florida registró 222 casos de dengue relacionados con viajes en 2024 Jaromir Chalabala - Shutterstock

Temporada de insectos en Miami: cómo reducir las picaduras

Mantener el jardín ordenado y libre de agua estancada

Los mosquitos se reproducen en el agua estancada, así que hay que asegurarse de eliminar cualquier acumulación de agua en el jardín. Revisar regularmente los recipientes, macetas, juguetes, cubos y cualquier otro objeto que pueda recoger agua después de una lluvia. Además, mantener el césped cortado y los arbustos podados reducirá los lugares donde los mosquitos pueden esconderse.

Instalar mosquiteros en ventanas y puertas

Para mantener a los mosquitos fuera de tu hogar, es esencial instalar mosquiteros en todas las ventanas y puertas. Hay que asegurarse de que no tengan agujeros ni roturas. Los mosquiteros pueden ser una solución simple pero efectiva para mantener la casa libre de estos insectos.

Utilizar ventiladores en patios y áreas al aire libre

Los mosquitos tienen dificultades para volar en condiciones de viento. Colocar ventiladores en áreas donde se suele sentarse al aire libre puede ayudar a mantener a los mosquitos a raya. Esta es una solución especialmente útil para cenas al aire libre o reuniones en el patio.

Plantar hierbas y flores repelentes de mosquitos

Algunas plantas como la citronela, la lavanda, la menta y la albahaca son conocidas por repeler mosquitos. Considerar plantar estas hierbas y flores alrededor del hogar y en macetas en el patio o terraza , no solo añadirán un toque verde y aromático, sino que también ayudarán a mantener a los mosquitos alejados.

Optar por ropa tratada con repelente

Si sueles pasar mucho tiempo al aire libre, hay que considerar usar ropa tratada con repelente de insectos. Algunas marcas ofrecen prendas impregnadas con permetrina, una sustancia que repele los mosquitos y otros insectos. Esta ropa es especialmente útil para quienes disfrutan de actividades al aire libre como el senderismo, el camping o el trabajo en el jardín.

LA NACION