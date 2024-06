El desagradable efecto de las inundaciones de Florida: en qué ciudades recomiendan hervir el agua

Escuchar

Las inundaciones en el sur de Florida, además de los múltiples destrozos de viviendas, autos e impactos en todo tipo de bienes, generaron un efecto desagradable que preocupa a los especialistas en cuanto a la calidad del agua. En algunas ciudades, el líquido vital podría haber quedado contaminado con bacterias nocivas y hasta restos de materia fecal por el desbordamiento del alcantarillado.

Este es el caso de Hialeah, donde se derramaron 300 mil litros de aguas residuales sin tratar, lo que llevó a las autoridades de la ciudad a emitir una alerta para un área de ocho kilómetros cuadrados, entre NW 170th Street, NW 138th Street, SB I-75 y NW 107th Avenue, en donde se recomendó a los habitantes hervir toda el agua que se utilice para beber, cocinar, hacer hielo, cepillarse los dientes o lavar los platos durante al menos un minuto.

La ciudad de Hileah emitió una alerta por el desborde del alcantarillado y recomendó hervir el agua para su uso hialeahfl.gov

“Esta ‘orden precautoria para hervir agua’ permanecerá en efecto hasta que las muestras bacteriológicas de confirmación demuestren que el agua está libre de posible contaminación”, aseguró la alcaldía en su comunicado. El medio local Miami Herald informó que, además, hubo al menos otros siete derrames más pequeños en el sur de Florida, incluidas en las ciudades de Sunrise y Cooper City, en el condado de Broward.

Por qué recomiendan hervir el agua luego de las inundaciones en el sur de Florida

El agua que corre por los aluviones de las calles ya contiene distintos contaminantes como tierra, aceites, pesticidas y desechos de mascotas. Sin embargo, el problema mayor aparece cuando los alcantarillados se saturan, colapsan y las aguas residuales salen a flote, como en las graves inundaciones de la semana pasada.

J.P. Pasqual camina a través del agua de la inundación el 13 de junio de 2024, en Hallandale Beach, Florida. JOE RAEDLE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Esta agua contaminada posee generalmente distintos tipos de bacterias y microbios vinculados a la materia fecal humana y otras sustancias que, además de ser desagradables, pueden ocasionar problemas graves para la salud, como consecuencias gastrointestinales, respiratorias y dermatológicas.

En qué parte de Florida está contaminada el agua

En un reciente relevamiento del pasado 12 de junio, en medio de las lluvias torrenciales, la organización que promueve la calidad del agua Miami Waterkeeper, detectó altos niveles de bacterias en el agua de los siguientes puntos: Arch Creek 1, Biscayne Canal at MCDS, Biscayne Canal East, East Greynolds Park, Jose Marti Park, Little River Drive, Little River Salinity Control Structure, Little River Spur Canal, Little River Upstream, Miami River Boat Ramp, Miami River Salinity Control Structure y Miami River Upstream.

Por eso, como método de prevención, distintos organismos como la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) recomiendan hervir el agua luego de estos casos de eventos naturales extremos para que sea segura.

Paso a paso, cómo hervir el agua luego de las inundaciones Freepik

En ese mismo sentido, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), dependiente del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. (HHS, por sus siglas en inglés) detalló el paso a paso para hervir el agua de forma segura en estos casos:

Si el agua está turbia, primero filtrarla a través de un paño limpio, una toalla de papel o un filtro de café, permitir que se asiente y luego, separar el agua clara.

Poner el agua clara a hervir durante un minuto.

Dejar que el agua hervida se enfríe.

Guardar el agua ya hervida en recipientes limpios y desinfectados con tapa que cierre bien.

Además, para mejorar sabor del agua hervida, los CDC recomendaron pasarla de un recipiente a otro y luego dejarla reposar por unas horas, o bien, agregarle una pizca de sal a cada o litro del agua hervida.

