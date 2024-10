El desgarrador rescate de una perrita tras el paso del huracán Milton en Florida: sus dueños murieron

Ante el paso del huracán Milton en Florida, la reportera Morgan Rynor se volvió viral en redes sociales, luego de que rescatara a una perrita, cuyos dueños murieron durante la tormenta. En la cuenta de Instagram del programa CBS Mornings se compartió el emotivo video donde se puede ver a la periodista sostener al perrito.

“Encontró a Benji. Dios mío, no puedo creer que vaya a empezar esto con noticias felices. Miren esta pila de escombros a mi lado izquierdo. Hace dos segundos rescatamos a este pequeño perrito, llamado Benji, que estaba perdido desde la noche anterior”, dijo la reportera.

En torno a esta historia, la periodista explicó que los dueños de Benji se encontraban entre las víctimas por la tormenta. Antes del fatal suceso, se encontraban dentro de una de las casas que mostró, la cual había quedado completamente destrozada. “Pueden ver que esa casa quedó completamente arrasada por el viento y mirando por aquí es solo una de tantas historias similares. La destrucción ni siquiera se puede describir”, comentó.

La reportera reveló que el animal había huido de su hogar durante el temporal y fue hallado al día siguiente entre los escombros de la casa de al lado. En declaraciones a CBS News, Rynor dijo que el fotógrafo Brian Shanahan escuchó a Benji ladrar a distancia antes de su toma en vivo a las 7.30 horas.

“Aunque estábamos a dos minutos de nuestra toma en vivo de las 7.30, decidimos que Benji era más importante”, dijo la periodista. Poco después de comenzar su noticiero, un vecino encontró al perrito y fue rescatado. Así, Rynor terminó la emisión de su segmento con la mascota en sus brazos. Finalmente, dijo que se veía un poco lastimada, así que la llevarían inmediatamente al veterinario, para que reciba las atenciones médicas correspondientes.

Cómo se encuentra Benji, la perrita que sobrevivió al huracán Milton

La reportera compartió la historia de Benji en Instagram y actualizó a su audiencia sobre el estado del perrito rescatado. “Él es Benji. Encontramos a Benji en la profundidad de los escombros esta mañana. Me dijeron que desafortunadamente sus dueños no lograron salir con vida. Benji está a salvo conmigo y siendo atendido. Necesito verificar que no tenga otra familia, pero luego tendré que encontrarle un hogar. Los vecinos están ocupados pensando dónde van a vivir”, escribió.

No obstante, horas después del rescate de la mascota, Rynor reveló que en realidad era una perrita de 14 años, llamada Lulú. Benji era el nombre de otro Shih-Tzu, del barrio.

La periodista contó que las autoridades también pudieron encontrar a su hermana, una rottweiler, llamada Shiba. Alejandro Alonso, su dueño, de 66 años, falleció durante la tormenta. Su nieto vio la transmisión y se puso en contacto con el equipo.

