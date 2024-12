Encerró a su novio en una maleta hasta que se asfixió y fue condenada a cadena perpetua en Florida

El “divertido” juego que protagonizaron Sarah Boone y su novio Jorge Torres Jr. una noche de 2020 acaba de llegar a su fin. El juez de circuito Michael Kraynick de Orlando, Florida, anunció este lunes la condena a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional para la mujer que hace cuatro años acabó con la vida de su pareja mientras, según su versión, jugaban al escondite dentro de una maleta.

En la noche del 23 de febrero de 2020, Boone —de ahora 47 años— se tomaba unos tragos con su novio -de entonces 42- en su casa ubicada en el bloque 4700 de Frantz Lane, en Winter Park, un suburbio de Orlando. En algún punto del juego ambos pensaron que “sería divertido” esconderse en una maleta, según reza una declaración jurada de arresto de la Oficina del Sheriff del Condado de Orange. Torres no imaginó que su pareja, a pesar de sus múltiples súplicas, se iría a dormir dejándolo encerrado por horas. Cuando Boone se despertó al día siguiente, llamó al 911 porque Torres estaba inconsciente.

Al llegar a la casa, los agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Orange encontraron a Torres tendido cerca de la puerta principal junto a la maleta azul y confirmaron su muerte. Pero el que a primera vista parecía ser un juego entre dos personas pasadas por el alcohol, se ha revelado como un suceso mucho más aterrador.

El fiscal Dave Cacciatore Jr. saca la maleta como evidencia en el juicio de Sarah Boone, en Orlando, Florida Ricardo Ramirez Buxeda (AP)

La autopsia determinó que Torres no solo había fallecido por asfixia, sino que presentaba rasguños en la espalda, el cuello y contusiones en el hombro, el cráneo y la frente por traumatismo causado por un objeto contundente. Cuando dos días después del incidente los detectives citaron a Boone para interrogarla y se refirieron a las múltiples heridas de Torres, la mujer negó haberlas causado.

Boone fue detenida entonces y en octubre de este año fue declarada culpable de asesinato en segundo grado en un juicio que duró 10 días.

Una historia de contradicciones

Ante el juez, Boone afirmó que durante su relación de tres años y medio con Torres, este la amenazó y abusó de ella. En una versión inicial dijo que cerró la maleta de manera involuntaria. Al ver que dos de los dedos de su novio sobresalían de la maleta, confió en que podría abrirla y se fue a la cama. No obstante, varios videos encontrados por los investigadores en el celular de Boone muestran que Torres suplicaba “frenéticamente que lo soltaran mientras Boone se reía y lo rechazaba varias veces”, de acuerdo con un comunicado de prensa del fiscal estatal Andrew Bain.

Los expertos aseguraron que el tamaño de la maleta —donde Torres había introducido su cuerpo de 47 kg— era tan reducido que le impidió salir por sí solo. Torres más de una vez le dijo a Boone que “no podía respirar” y le pidió “que le dejara salir de la maleta”, a lo que Boone respondió: “Eso es lo que consigues”, “eso es lo que siento cuando me engañas”. Boone incluso se grabó a sí misma “burlándose” de su novio cuando lo oyó pedir ayuda.

James Owen, el abogado de Boone, muestra una pizarra antes de los alegatos finales, el 25 de octubre en el Palacio de Justicia del Condado de Orange Ricardo Ramirez Buxeda (AP)

El informe judicial sostiene que la mujer decidió mantener a su pareja encerrada “para aterrorizarlo” y que lo golpeó con un bate de béisbol. Sus abogados aseguraron en el juicio que la mujer padecía “síndrome del cónyuge maltratado” y que le tenía miedo a su novio, quien la “pateó, golpeó, escupió, violó, apuñaló (y) asfixió”, de acuerdo con sus declaraciones.

Pero a pesar de la situación de violencia doméstica que aparentemente vivía junto a Torres, Boone reconoció ante las autoridades que siempre quiso permanecer en la relación. “Me perdono por haberme enamorado de un monstruo”, dijo. “Intenté romper el hechizo. Y no importa lo grotesco que pueda llegar a ser, yo todavía lo amaba, esperaba y perdonaba”.

Las declaraciones recogidas por el medio local The Orlando Sentinel sugieren un posible arrepentimiento de Boome. “No quise que esto sucediera. Perdóname, Jorge. Perdóname, familia Torres”, dijo ante el juez.

La familia Torres, no obstante, se muestra renuente a aceptar cualquier tipo de disculpa y ha asegurado que Boone acabó con sus vidas. La madre de la víctima, Blanca Torres, dijo a la CNN que Boone no solo mató a su hijo, “mató a un padre, a un hermano, a un tío”. “A veces, cuando miro por la ventana, estoy esperando que venga y me diga: ‘Mamá, te quiero’”, contó la mujer.

Por Carla Gloria Colomé

EL PAIS