La drástica prohibición en Florida que modificaría el hábito de millones de personas

Una nueva iniciativa en Florida podría transformar la dinámica en espacios públicos al proponer la prohibición de fumar cigarrillos y vaporizadores no solo de cannabis, sino también de tabaco en áreas compartidas. Calles, parques, escuelas, hospitales, playas, edificios gubernamentales, transportes públicos y tiendas son algunos de los sitios donde se vetaría esta actividad.

El senador estatal Joe Gruters, junto con otros legisladores, presentó la propuesta con el objetivo de implementar “límites necesarios”, especialmente en caso de que la Enmienda 3, que busca legalizar la marihuana recreativa, sea aprobada en la votación que se llevará a cabo en noviembre próximo, indicó Newsweek. Según el representante republicano, la medida es una respuesta a la preocupación de evitar que Florida se convierta en un ambiente similar al de ciudades como Las Vegas o Nueva York.

El senador republicano Joe Gruters propuso la prohibición de fumar vapeadores en espacios públicos en Florida

En específico, la propuesta de Gruters busca que se penalice “inhalar, exhalar, quemar, llevar o poseer cualquier producto de tabaco encendido o de marihuana, incluidos cigarrillos, puros, tabaco de pipa y cualquier otro producto de tabaco encendido o de marihuana”.

Este debate podría representar un cambio profundo en los hábitos de millones de residentes y turistas Florida. Actualmente, 28 estados en EE.UU., incluido Florida, ya cuentan con leyes que no permiten fumar en restaurantes, bares y lugares de trabajo. La posible ampliación de esta prohibición a otros entornos públicos, en combinación con la legalización de la marihuana recreativa, podría reconfigurar la vida en Florida.

La normativa también alcanzaría a los cigarrillos de marihuana Kitreel - Shutterstock

Opiniones divididas frente a este proyecto

El senador Gruters ha dejado claro que su apoyo a la Enmienda 3 está condicionado por la aprobación de regulaciones como la él mismo propone. Sin embargo, su propuesta ha sido blanco de críticas por parte de sectores que consideran que estas restricciones son demasiado amplias y prohibitivas. Organizaciones como “Vote No on 3″ argumentan que, aunque buscan “proteger” a los ciudadanos de los efectos del consumo de tabaco y marihuana en lugares públicos, la medida no aborda problemas como la posibilidad de fumar en espacios privados dentro de condominios y apartamentos.

A pesar de los esfuerzos por implementar regulaciones antes de la posible legalización, el destino de la enmienda tres dependerá del apoyo ciudadano. Se estima que la medida requiere al menos un 60% de aprobación en noviembre para convertirse en ley. Sin embargo, un reciente sondeo de la Universidad Atlántica de Florida sitúa el apoyo en torno al 56%, lo que deja en duda su viabilidad.

La iniciativa requiere al menos un 60 por ciento de aprobación en noviembre para convertirse en ley Jeff Chiu - AP

La prohibición para fumar que ya aplica en Miami Beach: multas y sanciones

En Miami Beach rige desde hace más de un año una regulación que prohíbe fumar en todos los parques municipales y playas públicas. Por esta medida, que entró en vigor a partir del 1° de enero de 2023, una persona puede recibir multas de 100 dólares y pasar hasta 60 días en la cárcel por su primera infracción. “Las colillas de cigarrillos no son las colillas que nuestros 18 millones de visitantes quieren ver. Esta nueva ley mantendrá limpio y hermoso a nuestro paraíso”, señaló en su momento el comisionado municipal de Miami Beach, Alex Fernández.

