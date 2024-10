Lo que los turistas en Florida deben saber frente al impacto del huracán Milton: aviones, trenes y cruceros

El huracán Milton se dirige hacia la costa del Golfo de Florida y se prevé que toque tierra entre la noche del miércoles 9 y la madrugada del jueves 10 de octubre. De acuerdo a las alertas meteorológicas y las advertencias de las autoridades, su impacto será devastador en varias zonas. En este contexto, tanto los residentes del Estado del Sol como los turistas que visitan ese estado deben estar atentos a las últimas actualizaciones sobre vuelos, trenes y cruceros, ya que las cancelaciones y retrasos comenzaron a afectar los itinerarios.

Algunos aeropuertos decidieron cerrar sus operaciones, mientras que los cruceros cambiaron sus destinos; los trenes son el transporte más afectado por la llegada del huracán Milton HANDOUT

Qué pasará con los aeropuertos de Florida: no todos cerrarán

Ante la inminente llegada del huracán Milton, los viajeros deben prepararse para posibles inconvenientes y cancelaciones. El fenómeno climático continúa en pleno desarrollo, mientras toma fuerza en el océano antes de llegar a Florida, por lo que las empresas recomiendan permanecer atentos a las actualizaciones respecto de viajes y posibles reprogramaciones.

En este contexto, los aeropuertos de Florida ya tomaron medidas. El Aeropuerto Internacional de Orlando, por ejemplo, suspendió todos los vuelos comerciales y privados a partir de la mañana del miércoles 9 de octubre. Las autoridades indicaron que dicho establecimiento permanecerá abierto para recibir viajes de emergencia, pero no reanudará los de línea comercial hasta que se evalúen los daños.

Por su parte, el Aeropuerto Internacional de Tampa canceló sus operaciones desde las 9 de este martes y su reapertura dependerá de las condiciones post-huracán, lo que incluye las posibles inundaciones en la zona. En la misma línea, el aeropuerto de Sarasota-Bradenton cerrará desde las 16 de este martes.

En contraste con los anteriores, el Aeropuerto Internacional de Miami mantuvo hasta el momento las operaciones regulares, aunque anticipó que los vuelos podrían verse afectados en las próximas horas. Los viajeros que tengan viajes programados deben verificar con sus aerolíneas para obtener la información más actualizada sobre sus itinerarios.

Qué pasará con el transporte ferroviario: cambios y cancelaciones

El servicio de tren Brightline suspendió temporalmente sus operaciones entre West Palm Beach y Orlando para el 9 y 10 de octubre. La compañía ferroviaria planea reanudar los servicios habituales tras evaluar las condiciones de las vías una vez que el huracán haya pasado. Se recomendó a los pasajeros revisar su correo electrónico para obtener actualizaciones y consultar el sitio web de esta compañía

Por otro lado, Amtrak decidió pausar el servicio entre Jacksonville y Miami hasta el 10 de octubre. Las autoridades de la compañía enfatizaron la importancia de estar informados y planificar con anticipación en caso de cambios en los horarios.

Cruceros: otro medio que se verá afectado por el huracán Milton

Las líneas de cruceros también alteraron sus itinerarios en respuesta al huracán Milton. Royal Caribbean anunció modificaciones significativas en varias de sus embarcaciones. Por ejemplo, el Grandeur of the Seas, que zarpó el 7 de octubre, cambió su ruta para incluir un recorrido por el Caribe oriental y evitar los puertos de Costa Maya y Cozumel.

Otros barcos, como el Independence of the Seas y el Symphony of the Seas, también modificaron sus destinos y optaron por utilizar puertos más seguros como Puerto Plata y Nassau y Bahamas.

Carnival Cruise Line también monitorea de cerca la situación y algunos de sus itinerarios desde Tampa, Nueva Orleans y otros puertos pueden sufrir modificaciones dependiendo de la evolución del huracán. Desde la compañía recomendaron que los pasajeros que tienen un viaje programado se mantengan actualizados por los canales oficiales para ver si hay alteraciones.

