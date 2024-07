El horóscopo de Mhoni Vidente para el fin de semana del 26 al 28 de julio

Escuchar

Reconocida mundialmente en el ámbito de la astrología, Mhoni Vidente cuenta con millones de seguidores que valoran sus predicciones. Este fin de semana, la pitonisa cubana publicó en sus redes sociales los horóscopos para cada signo zodiacal, del 26 al 28 de julio. La adivina le consultó a sus cartas lo que le deparará a cada uno y brindó consejos para asuntos de amor y economía.

Aries

Tu mejor día va a ser el domingo. Tendrás suerte, abundancia, estabilidad y crecimiento. Va a ser un fin de semana muy ocupado, te vas a ocupar de tu persona, te estarás reinventando. Vas a estar muy a gusto, vas a ir al cine, te vas a juntar con algunas amistades. Estás en momento de crecer económicamente y traer más abundancia. Tienes que cambiar los patrones de comportamientos, últimamente has tenido manías muy negativas. Te buscarán amores nuevos, vas a encontrar una pareja tal para ti en todo los sentidos.

Tauro

Este fin de semana vas a poder arreglar todos los problemas que tenías con la familia, con tu pareja, con amigos. También te va a llegar una recompensa económica de algo del pasado. Cuídate de las envidias, del mal de ojo. No prestes dinero, quítate las energías negativas y sobre todo no cuentes demasiado tus planes. Tendrás prosperidad sin límite: cualquier negocio que comiences o planes te van a funcionar. Dedícate en cuerpo y alma a estar mejor. Te vendrá una invitación a una boda, bautismo o cumpleaños, te hará bien ir. Cuidado con las discusiones familiares o en la calle, no te dejes llevar por las emociones. Tu mejor día será el lunes 29 de julio.

Mhoni Vidente asegura que Tauro tendrá un fin de semana prospreo economicamente Mhoni Vidente/Youtube

Géminis

Tu mejor día será el sábado. Tus cartas indican que estás hecho para crecer y ser líder. Estás progresando económicamente en todas las formas, pero tienes que cortar de esas energías negativas que evitan que avances. Piensas demasiado muchas cosas que no suceden y eso te perjudica tu estado de ánimo, pero este fin de semana trata de pasarla bien, eso te ayudará a tener un mejor equilibrio mental. Si estás casado, tendrás un embarazo en puerta. Si estás soltero, tendrás días de amores fugaces, apasionados, pero nada serio.

Cáncer

Tu mejor día será el viernes 26 de julio. El que se enoja pierde: tienes que ser un poco más tranquilo, no celar tanto a tu pareja, no pensar de más y disfrutar el tiempo. Disfruta el momento y el lugar en donde estás. Va a ser un fin de semana donde vas a estar arreglando negocios, trámites o asuntos legales. Vas a recibir la noticia de un casamiento o familiar embarazado que te dará mucha alegría. Vas a poder arreglar asuntos con tu expareja o pareja. Recibirás una propuesta de amor verdadero por parte de una persona nueva que vendrá a tu vida. Estate preparado que vendrán movimientos muy buenos en el área laboral.

Leo

Tu mejor día será el domingo. Próximamente, te van a regresar dinero que te debían. Si estás en un trámite legal o un proyecto, te va a beneficiar mucho. Con ese dinero que vas a conseguir, ayudarás a la gente que más lo necesita o familiares cercanos. Te sabrás reinventar, solucionar los problemas rapidamente y seguirás creciendo. El próximo día te vendrá la llamada para un trabajo o un contrato nuevo que te va a hacer muy feliz. Va a ser un fin de semana de reunión, de fiesta, de tener visita.

Virgo

Tu mejor día será este viernes. Trata de buscar más la comunicación con la familia, con la pareja, no pelearse. A veces te enojas y te bloqueas, por lo cual ya no hablas con nadie. Cuídate con pagos de impuestos o cuentas bancarias. Necesitas tener más equilibrio. Va a ser un fin de semana de renacimiento. Son tiempos de madurar, de pensar a futuro.

Mhoni Vidente compartió sus predicciones para cada signo durante este fin de semana

Libra

Vuelve a estudiar, haz un curso, prepárate más, porque eso te ayudará a crecer más económicamente. En los próximos días te vendrá una recompensa económica. Te va a estar buscando un amor del pasado. A veces tu mente te traiciona, pero tendrás que estar más tranquilo. Tendrás u cambio total en tu vida para empezar a avanzar. Busca espacios para ti y momentos de felicidad. Vas a estar compatible con los signos de Aries, Géminis y Sagitario. Un amor verdadero llegará a tu vida. Tu mejor día será el sábado 27 de julio.

Escorpio

Tu mejor día será el 28 de julio. Si estás buscando ser madre o padre, este fin de semana se logrará ese objetivo. Las cartas auguran un progreso sin límites. Recibirás dinero rápido, pero abre bien los ojos y ten cuidado. Vas a tener raíces de abundancia, estabilidad económica en todo lo que quieras hacer. Desconfía de las personas que estén trabajando contigo o con los que estás haciendo negocios, no les des toda tu confianza.

Sagitario

Tu mejor día será este viernes. Te van a pagar el dinero que te debían, lo que esperabas. Vas a tener estabilidad en cuestiones económicas. Tienes que abrir muy bien los ojos con quien te estás relacionando en cuestiones amorosas. Tendrás emociones nuevas en tu vida para empezar a crecer. Va a llegar un acuerdo muy importante para ti en cuestiones de trabajo. El arcángel Miguel está detrás de ti para guiarte en la calma, todo pasa. Tendrás posibilidades de crecer económicamente, pero no lo digas.

Capricornio

Eres un signo fuerte, que sabe reinventarse. Tu mejor día será el 27 de julio. Te viene la oportunidad de salir de viaje con la familia o con amigos. Te vas a poder adaptar más a las situaciones de tu vida que te harán crecer. Vendrá un amor del pasado, pero te traerá problemas y conflictos. Si estás en planes para algún negocio es momento de hacerlo, eso te va a ayudar a crecer económicamente.

Mhoni Vidente vaticina prosperidad económica para varios signos del zodiaco Mhoni Vidente/Youtube

Acuario

Tu mejor día será el 28 de julio. Eres un signo sonriente, feliz, alguien que logra muchas cosas en tu vida, personas inteligentes y rencorosos. Tienes que tener un carácter más firme en lo que crees, no tener culpas y no cargar con problemas que no son tuyos. No tengas temores de lo que dirán, sé autenticó y fuerte. Este fin de semana será de muchas fiestas, de reunión, compromisos de trabajo, con la gente. Las cartas aseguran cambios positivos durante estos días.

Piscis

Tu mejor día será este viernes. Te viene trabajo nuevo, estabilidad económica. Tendrás un cambio positivo a partir de este día. Conocimientos nuevos te harán más sabio. Hazte notar más en lo que hagas, no agaches la cabeza. Vas a tener un compromiso importante durante el fin de semana. Piensa en ti más seguido, porque a veces piensas demasiado en los demás. Si estás casado te espera un embarazo en puerta.

LA NACION