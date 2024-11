El horóscopo de Nana Calistar para hoy, jueves 28 de noviembre

Una de las figuras que más creció en el mundo de la astrología es la de Nana Calistar, quien gracias a su particular manera de narrar el secreto de las estrellas logró ganarse millones de seguidores que se mantienen expectantes de sus jocosas predicciones. Hoy, en sus redes sociales, la pitonisa compartió qué le espera a cada signo para este jueves 28 de noviembre en el amor, el trabajo y la fortuna.

Aries

Un importante crecimiento se avecina y deberás manejarlo correctamente para evitar errores. Si te has sentido perdido, es momento de dejar las preocupaciones y dedicar tiempo a actividades productivas.

Tauro

Protege tu entorno de personas chismosas que buscan información; reserva tus asuntos personales. Mantente alerta para evitar faltas de respeto y no expongas tus sentimientos a quienes no lo merecen. Podrías recibir noticias del extranjero y enfrentar el regreso de un amor del pasado; prepárate para evitar complicaciones.

Géminis

Si tienes pareja, podría haber distanciamiento por temas familiares, pero una inversión te traerá ganancias. Es hora de tomar acción para salir del bache; deja de confiar en quienes te han fallado antes. Cree en ti y en tu capacidad para lograr tus objetivos; reflexiona sobre tus deseos y actúa para conseguirlos pronto.

Los horóscopos de Nana Calistar para este jueves 28 de noviembre Pixabay

Cáncer

No entregues tu corazón fácilmente; quien te quiera, que demuestre su interés. Deja de dar oportunidades a quienes no las valoran y sigue adelante. Evita caer en provocaciones que puedan llevarte a errores futuros.

Leo

Un viaje se aproxima y alguien del pasado podría reaparecer, pero sabrás manejar la situación. Es momento de dejar la tristeza y enfocarte en ti; no busques amor donde solo hay problemas. Ten cuidado con una compra que podría salir defectuosa.

Virgo

Un negocio se concretará y un cambio de residencia o viaje te llevará por buen camino. Enfrenta con fortaleza una situación difícil para evitar caer con personas que no te valoran. Controla tus cambios de humor y evita conflictos por ser demasiado crítico.

Las cartas de Nana Calistar iluminan el camino de los astros Yahoo.com

Libra

Es hora de tomar las riendas de tu vida y dejar de dar todo por los demás; enfócate en ti. Recupera la confianza en el amor y el deseo de ser amado. No te sientas mal si alguien no quiso quedarse; quien te valore hará el esfuerzo necesario.

Escorpio

Sé precavido ante cambios inesperados en el amor; no permitas que otros se aprovechen de tu buena voluntad. Mejoras financieras te beneficiarán pronto. Deja atrás el rencor y las emociones negativas que te afectan; busca equilibrar tu vida y retomar tus sueños.

Sagitario

Si tienes pareja, es momento de prestar atención a la relación para evitar distanciamientos. Cuida tus palabras y evita compartir información sensible, ya que personas envidiosas podrían usarla en tu contra. Aléjate de amistades chismosas que hablan mal de ti.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy, jueves 28 de noviembre UNSPLASH

Capricornio

Pronto podrías sentirte abatido por problemas sin resolver; aléjate de quienes te hacen sentir mal. Deja de quejarte y toma acción, pues la solución está en tus manos. Dos personas mostrarán interés en ti; sé cauteloso, ya que una no busca algo serio.

Acuario

Recuerda tu valor y esencia; se aproxima una separación familiar y cambios en el trabajo. Controla tu alimentación para evitar ganar peso en las próximas semanas. Tienes en mente un viaje que puedes realizar pronto si te organizas, aunque quizás necesites apoyo financiero.

Piscis

Sé cuidadoso con las decisiones que tomas; algunos cambios no son los adecuados. Invierte en tu futuro y pronto verás los beneficios. No esperes que otros actúen como tú; sé realista y no ingenuo.