El horóscopo de Nana Calistar para hoy, viernes 16 de agosto

La reconocida vidente Nana Calistar se ha posicionado como una figura clave en el mundo de la astrología, gracias a su capacidad para interpretar los movimientos estelares y ofrecer predicciones sorprendentemente precisas. Hoy, a través de sus redes sociales, la astróloga ha compartido las predicciones para este viernes 16 de agosto, que abarcan temas cruciales como el amor, la suerte y la vida profesional de cada signo zodiacal.

Aries

No te desanimes por las metas que aún no has alcanzado, nunca es tarde para empezar. Tu mayor obstáculo es la falta de confianza en ti mismo. Alguien del pasado podría intentar complicarte la vida, no caigas en errores. Sonríe y demuestra que estás mejor que nunca, la vida sigue adelante y las traiciones solo te hacen más fuerte.

Tauro

Una amistad podría traicionarte, mantente alerta ante chismes. No vivas tan deprisa, has dejado de disfrutar momentos importantes. Grandes cambios se aproximan, y un proyecto largamente planeado finalmente se concretará. Un amor del pasado podría regresar, pero será algo superado.

Géminis

Prepárate para disfrutar de un encuentro íntimo sin remordimientos. No mendigues cariño ni atención y si estás soltero, no es el momento de buscar una relación. Se presentarán dos amores importantes que podrían desestabilizarte, ten cuidado con arriesgar demasiado. No intentes traer personas del pasado de vuelta a tu vida, su ciclo ya terminó.

Las estrellas de Nana Calistar muestran el camino de los signos zodiacales La Opini

Cáncer

No temas expresar lo que sientes y pon límites a quienes intentan opacarte. Sé cuidadoso con rumores o noticias falsas que podrían llegarte. Mantén la boca cerrada cuando no se te pida tu opinión para evitar errores. No permitas faltas de respeto hacia ti y cuida tu salud. Recuerda que no naciste para complacer a todos.

Leo

La vida te sorprenderá con un evento importante que te recordará lo maravilloso que es. Es posible que cambies de opinión sobre alguien, pero no te preocupes por quienes no lo merecen. Evita los amores pasajeros que solo te restan energía. Si tienes pareja, los problemas se resolverán con el tiempo.

Virgo

No des oportunidades a quienes no las merecen. El karma podría traerte consecuencias si no aprendes a poner límites. Cree más en ti y en tus habilidades, el amor y las oportunidades económicas están a tu favor si te esfuerzas. Si tu pareja ha estado distante, investiga la causa.

El horóscopo de Nana Calistar para este 16 de agosto INSTAGRAM / nanacalistartv

Libra

Quizás no fuiste lo que alguien esperaba, pero no viniste a complacer a los demás, sino a ti mismo. Ignora los chismes familiares y sigue adelante. Cuida tu estabilidad emocional y no te dejes llevar por el pasado. Tienes la capacidad de lograr todo lo que te propongas, así que no permitas que los comentarios de otros te desanimen.

Escorpio

Confía en ti mismo y en tus capacidades porque las oportunidades no se repiten. Es el momento de enfocarte en tus proyectos y metas, y dejar atrás a quienes no aportan nada positivo. El amor podría darte una segunda oportunidad, pero necesitas bajar la guardia y controlar tu carácter.

Sagitario

Acepta los errores que te han llevado hasta aquí, han fortalecido tu carácter. No te preocupes por lo que no puedes cambiar, busca soluciones y actúa con firmeza. El amor es incierto, pero ya sabes cuándo alguien no es leal. Se presentarán mejoras en tu economía, pero controla tus gastos innecesarios.

Los horóscopos que Nana Calistar dio para el día de hoy, viernes 16 de agosto Facebook: Nana Calistar

Capricornio

Deja que el mundo siga su curso, tú enfócate en vivir y disfrutar. No te lamentes por lo que ya pasó o no tiene solución. Mantente firme y expresa lo que sientes, sin preocuparte por la opinión de los demás. Cuida tus emociones, estarás más sensible de lo habitual. Se avecinan sorpresas en el amor y posibles noticias inesperadas.

Acuario

Aléjate de personas que generan conflictos en tu vida, ya que no merecen estar a tu lado. Un viaje importante se aproxima, pero no todo saldrá como lo esperas. Ten cuidado con traiciones, especialmente de una amistad cercana. Es tiempo de celebrar la vida, reflexionar sobre tus prioridades y expresarte libremente, sin miedo al qué dirán.

Piscis

Es el momento de confiar más en ti y en tu capacidad para alcanzar tus metas. Aprovecha las lecciones del pasado para no repetir errores. Se te presentará una oportunidad de negocio que podría ser ideal para iniciar tu microempresa. No lleves una vida apresurada ni te excedas porque podrías lamentarlo en el futuro.

LA NACION